Şirvanda zavodda qəza. Bir işçinin həlak olduğu deyilir
Bu gün, noyabrın 14-də günorta saatlarında ""Azərsilah" Müdafiə Sənayesi Holdinqi" QSC-nin strukturundakı "Sənayecihaz" Elmi-İstehsalat Müəssisəsinin Şirvan şəhərindəki zavodlarından birində istehsalat qəzası baş verib.
Bu barədə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, müəssisənin bir əməkdaşı həlak olub.
"Hazırda aidiyyəti qurumlar araşdırmalar aparır", - nazirlik əlavə edir.
"Azərsilah" Müdafiə Sənayesi Holdinqi" QSC prezidentin 2023-cü il sentyabrın 9-da imzaladığı fərman ilə yaradılıb və Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərir.
Xatırlatma
Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvanda yerləşən müəssisələrində bundan əvvəl də insan tələfatı ilə müşahidə edilən olaylar baş verib. 2023-cü ilin iyulunda nazirliyin Şirvan şəhərindəki zavodunda partlayışda bir nəfərin öldüyü, bir nəfərin isə əlindən xəsarət aldığı açıqlanmışdı.
2016-cı ildə isə həmin zavodda partlayış nəticəsində iki nəfər həlak olub, azı 10 nəfər yaralanmışdı.
Həmin olaydan bir il əvvəl, iyulun 6-da da Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvanda yerləşən "Telemexanika" zavodunda partlayış olmuşdu. Onda isə bir nəfərin öldüyü, 11 nəfərin yaralandığı deyildi.
Həmin partlayışlarla bağlı cinayət işləri açılsa da, sonradan onların təfərrüatları ilə bağlı ictimaiyyətə geniş açıqlama verilməyib.
Xərcin yarıdan çoxu yemək-içməyə gedib
2025-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkədə 106 milyard 435 milyon manatlıq və ya əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1.3 faiz çox ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal olunub.
Bu barədə noyabrın 14-də Dövlət Statistika Komitəsi (DSK) məlumat yayıb.
DSK vurğulayır ki, iqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 2.1 faiz azalıb, qeyri neft-qaz sektorunda isə 3.1 faiz artıb.
Rəsmilər bu ilin əvvəlində vurğulamışdılar ki, onlar 2025-ci ildə ÜDM-də 3.3 faiz artım proqnozlaşdırırlar.
Müstəqil iqtisadçıların fikrincə, əslində 1 faizlik artım heç artım sayılmamalıdır. Onlar deyir ki, Azərbaycanın daxil olduğu Müstəqil Dövlətlər Birliyində təmsil edilən ölkələrin bir çoxunda iqtisadi artım daha yüksəkdir.
5.9 faiz inflyasiya realdırmı?
DSK bildirir ki, bu ilin 10 ayında ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə ölkədə inflyasiya 5.9 faiz olub: "O cümlədən qida məhsulları, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları üzrə 8.2 faiz, qeyri-qida məhsulları üzrə 2.5 faiz, əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər üzrə 5.6 faiz təşkil edib".
Müstəqil iqtisadçılar isə bu rəqəmə şübhə ilə yanaşırlar. Onların fikrincə, bu göstərici azı ikirəqəmli olmalıdır.
DSK habelə qeyd edir ki, 2025-ci ilin 10 ayında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 52 milyard 615.7 milyon manatlıq, o cümlədən 28 milyard 664.5 milyon manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları satılıb. 2024-cü ilin yanvar-oktyabr ayları ilə müqayisədə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3.8 faiz, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə 1.3 faiz, qeyri-ərzaq malları üzrə 6.7 faiz artıb.
Ekspertlərə görə, bir ölkədə ki, xərcin yarıdan çoxu ərzağa gedir, bu, orada güzəranın o qədər də müsbət olmadığının göstəricisidir.
Bakıda metroda tüstülənmə olub, stansiya bağlanıb
Noyabrın 14-də səhər saatlarında Bakı metrosunun "Cəfər Cabbarlı" stansiyasında qapılar bağlanıb.
"Bakı Metropoliteni" QSC bunu "Cəfər Cabbarlı" stansiyasına bitişik yeraltı keçiddə yerləşən ticarət mağazasında tüstülənmə ilə izah edib.
Açıqlamaya görə, tüstülənmənin nəticələrinin sərnişinlərə təsirlərinin qarşısını almaq məqsədilə "Cəfər Cabbarlı" stansiyasının giriş və çıxış qapıları dərhal bağlanılıb, havalandırma sistemi sovurma rejiminə keçirilib.
Saat 10:00 radələrində qapıların açıldığı bildirilib.
Bakı metrosunun stansiyaları daxilində ticarət obyektlərinin fəaliyyət göstərməsi zaman-zaman bəzi sərnişinlərin şikayətlərinə səbəb olub. Hətta bu ticarət obyektlərinin fəaliyyətinin şəffaf olub-olmaması da müzakirə mövzusuna çevrilib.
Xatırlatma
Metrolar tarixində ən böyük faciələrdən biri də elə Bakı metrosunda 1995-ci il oktyabrın 28-də baş verib. Onda "Ulduz" və "Nərimanov" stansiyaları arasında qatarda yanğın baş verdiyi açıqlanmışdı. Bu qəza zamanı üç xilasedici daxil 289 nəfər həlak olub. Yanğının səbəbi elektrik nasazlığı hesab edilir, lakin sabotaj ehtimalı da müzakirə olunurdu.
Türkiyə təyyarə qəzasının səbəbi barədə danışmağın hələ tez olduğunu deyir
Noyabrın 13-də Türkiyə Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, bu həftə hərbi yük təyyarəsinin Gürcüstanda qəzasının səbəbi barədə danışmaq hələ tezdir, təhqiqat davam edir. Hadisə nəticəsində 20 hərbçi həlak olub.
Azərbaycandan Türkiyəyə uçan "C-130 Hercules" hərbi yük təyyarəsi noyabrın 11-də qəzaya uğrayıb. Bu, NATO üzvü Türkiyə ordusunun 2020-ci ildən bəri ən çox itki verdiyi qəza idi.
Müdafiə Nazirliyi Ankarada brifinqdə bildirib ki, təyyarə 2012-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanından alınıb, bir ay öncə zəruri modernizasiya işlərindən, sonuncu texniki baxışdan keçib. Nazirlik təyyarənin son uçuşda sursat daşımadığını açıqlayıb.
Qurum onu da bildirib ki, Türkiyədə istismarda olan 18 ədəd C-130 təyyarəsinin bütün planlaşdırılmış uçuşları təhqiqat başa çatana qədər dayandırılıb. Qəzaya uğramış təyyarənin "qara qutu"sunun təhlili aparılır.
+++
Türkiyə Müdafiə Nazirliyi Azərbaycandan qayıdan "C-130 Hercules" hərbi yük təyyarəsinin Gürcüstan ərazisində qəzaya uğradığını açıqlayıb. Nazirlik təyyarədə 20 hərbçinin olduğunu bildirib.
Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) qəzanın Azərbaycanla sərhəddən 5 km aralıda baş verdiyini bildirib.
"Azərbaycan ərazisindən havaya qalxaraq ölkəmizə qayıdan C-130 tipli hərbi yük təyyarəmiz Gürcüstan–Azərbaycan sərhədində qəzaya uğrayıb", – Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Nazirlik hadisə yerində axtarış-xilasetmə əməliyyatları aparıldığını əlavə edib.
Ali Məhkəmə Əziz Orucovu həbsinin tamamına günlər qalmış azad etmədi
Bu gün, noyabrın 13-də Ali Məhkəmə "Kanal 13" internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucov barəsində olan hökmdən verilən kassasiya şikayətinə baxıb.
Hakim İlkin Rəcəbovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə kassasiya şikayəti təmin edilməyib, hökm qüvvədə saxlanılıb.
25 sentyabr
Əziz Orucov azadlığa buraxılmadı. Azadlığa çıxmasına 2 ay qalır
Sentyabrın 25-də Suraxanı rayon Məhkəməsində "Kanal 13" internet televiziyasının 16 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində saxlanılan rəhbəri Əziz Orucovun vaxtından əvvəl azad olunması üçün müdafiə tərəfinin təqdim etdiyi müraciətə baxılıb.
Bu barədə Ə.Orucovun ailəsindən məlumat verilib.
Ailənin açıqlamasına görə, hakim prosesdə həbsxana rəhbərliyinin verdiyi müsbət rəyə və Ə.Orucovun müalicə müəssisəsində davamlı nevroloji müalicə almasına baxmayaraq, Ədliyyə Nazirliyinin mənfi mülahizəsi əsasında onun vaxtından əvvəl azad olunmasını təmin etməyib.
Bu açıqlamaya maraqlı tərəflərin münasibəti bəlli deyil.
Ə.Orucovun azadlığa çıxmasına 2 ay 2 gün qalıb.
Ə.Orucov 2023-cü il noyabrın 27-də icazəsiz evtikmə ittihamı ilə həbs olunub. Bir ay sonra – dekabrın 19-da ona əlavə valyuta qaçaqmalçılığı ittihamı da verilib. İstintaq yekunlaşarkən onun üzərindən qaçaqmalçılıq ittihamı götürülüb.
Bu il fevralın 26-da Səbail rayon Məhkəməsində hakim Günel Səmədovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə ona 2 il həbs cəzası verilib. Jurnalist ittihamla razı deyil.
Xatırlatma
2023-cü ilin noyabrından Azərbaycanda "AbzasMedia", "Kanal 13", "ToplumTV", meclis.info, "MeydanTV" kimi çoxsaylı media orqanının 30 civarında əməkdaşı, əsasən, qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs olunub. Jurnalistlər ittihamları rədd edir, tənqidçi fəaliyyətlərinə görə cəzalandırıldıqlarını deyirlər. Bir çox hüquq müdafiəçilərinin hazırladığı siyahıya əsasən, Azərbaycanda hazırda 390-dan çox siyasi məhbus var. Hökumət təmsilçiləri ölkədə heç kimin siyasi məqsədlərlə izlənmədiyini, həbs olunanların konkret cinayətlərə görə cəzalandırıldığını iddia edir.
Beynəlxalq insan haqları qurumları hökuməti haqsız tutulanları azad etməyə çağırır.
Fazil Mustafaya sui-qəsdə görə ömürlük həbs almış şəxsin oğluna da 10 il verildi
Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafaya sui-qəsdə görə ömürlük həbs cəzası almış Azər Səricanovun oğlu Əbülfəz Səricanova hökm oxunub.
Bu gün, noyabrın 13-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Səbinə Məmmədzadənin sədrlik etdiyi prosesdə ona 10 il həbs cəzası kəsilib.
Bu barədə onun yaxınları məlumat verib.
Onu atasına hökm oxunmasından az sonra (martda) Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) həbs edib.
Ə.Səricanova Cinayət Məcəlləsinin 28.277-ci (dövlət xadiminin və ya ictimai xadimin həyatına sui-qəsd etməyə hazırlıq) maddəsi ilə ittiham verilib.
O, ittihamla tam razılaşmır.
Xatırlatma
F.Mustafa 2023-cü il martın 28-də Zabrat qəsəbəsində yaşadığı evin qarşısında güllələnib. Deputat çiyin və bud nahiyəsindən yaralanıb.
Bu hadisə beş nəfərin həbsinə yol açıb. İttihama görə, sui-qəsd planı İranda müzakirə olunub, bundan ötrü Bakıya 30 min dollar pul göndərilib.
Cinayətin təşkilində suçlanan A.Səricanova ömürlük, digər dörd nəfərdən birinə 4 il, qalan üçünə isə 18-20 il həbs cəzası verilib. Təqsirləndirilən şəxslər bu hökmdən yuxarı məhkəmə instansiyalarına şikayət etsələr də, sonuc dəyişməyib.
Onlar deputata atəş açdıqlarını təsdiqləyiblər, ancaq bu olayın İrandan gələn sifariş olmadığını deyirlər. Təqsirləndirilən şəxslər deputatı öldürmək niyyətlərinin olmadığını, dini mövzuda səsləndirdiyi fikirlərə görə onu cəzalandırmaq qərarına gəldiklərini vurğulayıblar. Bu üzdən, F.Mustafanın həyati önəmli orqanlarına yox, çiyin və ayaq hissəsinə atəş açdıqlarını deyiblər.
Estetik mərkəzdə cərrahiyyə əməliyyatları ilə bağlı cinayət işi açılıb
Qanunsuz estetik əməliyyatların aparılması barədə mediada yayılan məlumatlar əsasında "UĞUR 777 estetik mərkəz" ilə bağlı araşdırma aparılıb və cinayət işi başlanıb.
Bu haqda Baş Prokurorluğun məlumatında deyilir.
Açıqlamaya görə, həmin mərkəzin qanunsuz fəaliyyət göstərməsi, orada ayrı-ayrı şəxslərin bədən nahiyələrində estetik cərrahi əməliyyatlar nəticəsində onların sağlamlığına ağır xəsarət yetirilməsinə əsaslı şübhələr yaranıb.
Vurğulandığına görə, araşdırmalar nəticəsində o da aşkarlanıb ki, özlərini həkim-kosmetoloq kimi təqdim edənlərin müvafiq ali və ya orta ixtisas tibbi təhsili, habelə sertifikasiya şəhadətnaməsi yoxdur: "Toplanmış sübutlar əsasında Cinayət Məcəlləsinin 131.2 (ehtiyatsızlıqdan sağlamlığa ağır zərər vurma), 309.2 (ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərini aşma), 314.2-ci (ağır nəticələrə səbəb olan səhlənkarlıq) və digər maddələri ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaqın aparılması üçün aidiyyəti üzrə Bakı şəhəri Nəsimi rayon Prokurorluğuna göndərilib".
Rəsmi açıqlamaya sözügedən mərkəzdən münasibət almaq mümkün olmayıb.
Xatırlatma
Son zamanlar Azərbaycanda plastik əməliyyat edən bəzi həkimlərin buna səlahiyyətlərinin olmaması ilə bağlı məsələlər geniş müzakirə olunur. Bu sahədə bir sıra həkimlərin heç müvafiq diplomunun olmadığı iddia edilib. Səhiyyə Nazirliyi ötən ilin dekabrında bu müraciətləri araşdırmaq məqsədilə səhiyyə nazirinin əmri əsasında xüsusi işçi qrup yaradıldığını bildirib.
AXCP: Xətai şöbəsinin sədri 30 sutka həbs edilib
Müxalifətdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) Xətai rayon şöbəsinin sədri Faiq Nağıyevin 30 sutka həbs edildiyi bildirilir.
Bu barədə noyabrın 12-i, axşam saatlarında AXCP-dən məlumat verilib. Amma partiyadan həbsin təfərrüatlarının hələ bilinmədiyi qeyd edilib. AXCP-dən bu "Konstitusiya günündə AXCP-yə hədiyyə" kimi dəyərləndirilib.
12 noyabr - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya günüdür.
Məsələni Daxili İşlər Nazirliyi və başqa rəsmi qurumlardan dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb.
AXCP-dən daha əvvəl bildirilmişdi ki, F.Nağıyev noyabrın 12-də səhər saatlarında evdən çıxıb, lakin sonradan onunla əlaqə qurmaq mümkün olmayıb: "Çox güman ki, Faiq bəy də, bir çox cəbhəçilər kimi, saxlanıb".
Bununla bağlı AXCP sədri Əli Kərimli də paylaşım etmişdi: "AXCP Xətai rayon şöbəsinin sədri Faiq Nağıyev bu gün məni öz maşını ilə Milli Şura iclasına aparacaqdı. Ancaq Faiq bəy gəlib çıxmadı. Dostlar araşdırdılar və məlum oldu ki, artıq bir neçə saatdır Faiq Nağıyevlə əlaqə saxlamaq mümkün deyil. Əvvəlki təcrübələri nəzərə alaraq Faiq bəyin də polis tərəfindən saxlanıldığını düşünürük".
Ə.Kərimli bir müddət öncə də demişdi ki, ona ictimai əsaslarla sürücülük və mühafizəçilik edən 10 civarında şəxs bu il əsassız yerə həbs edilib.
Milli Şurada AXCP və daha bir neçə müxalif qüvvə yer alır. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası və ya qısaca Milli Şura 2013-cü ildə Azərbaycanda prezident seçkisi ərəfəsində müxalif siyasətçilərin birliyi kimi yaradılıb. Sonradan onu bəzi müxalif qüvvələr tərk edib.
Xatırlatma
Müxalifətdə olan AXCP-nin hazırda 15-ə yaxın üzvü uzunmüddətli həbsdədir. Üstəlik, bir çox fəalları inzibati qaydada həbs edilir. Onlar müxtəlif ittihamlarla üzləşsələr də, partiya onların hamısının siyasi sifarişlə həbs edildiyini açıqlayıb.
Azərbaycan rəsmiləri isə ölkədə siyasi məhbus olması ilə bağlı deyilənləri qəbul etmirlər. Onlar vurğulayırlar ki, siyasi məhbus siyahısında yer alan şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə mühakimə ediliblər.
Bəzi hüquq müdafiəçilərinin hesablamalarına görə, hazırda Azərbaycanda 390-dan çox siyasi məhbus var.
Prezidentin Naxçıvandakı nümayəndəsi dəyişdi
Ceyhun Cəlilov Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) Azərbaycan prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edilib.
Prezident İlham Əliyev bununla bağlı bu gün, noyabrın 12-də sərəncam imzalayıb.
2022-ci ildən yaradılan bu vəzifəni indiyə qədər Fuad Nəcəfli tuturdu.
C.Cəlilov 2023-2024-cü illərdə Naxçıvan MR əmək və əhalinin sosial müdafiə naziri vəzifəsində işləyib, 2024-cü il aprelin 25-də isə Naxçıvan MR-in baş naziri vəzifəsinə təyin edilib.
3 il əvvəl...
1995-ci ilin dekabrından Naxçıvan MR Ali Məclisinə sədrlik edən Vasif Talıbovun üç il öncə, 2022-ci ildə istefaya göndərilməsi muxtar respublikada dəyişikliklərə səbəb oldu. Həmin il dekabrın 22-də prezident Əliyev ora öz səlahiyyətli nümayəndəsini göndərdi. Daha sonra muxtar respublikada bir çox vəzifəli şəxslər mənimsəmə və başqa ittihamla istintaqa cəlb edildilər.
Naxçıvan MR 1924-cü ildə yaradılıb. Onun Azərbaycanın başqa əraziləri ilə quru sərhədi yoxdur. Türkiyə, Ermənistan və İran İslam Respublikası ilə qonşudur.
Azərbaycan Konstitusiyası 30 yaşına çatdı
Azərbaycanın müxtəlif vaxtlarda çoxsaylı dəyişiklik və əlavələr edilən konstitusiyasının qəbul edilməsindən 30 il keçir.
Mövcud Azərbaycan Konstitusiyası 30 il əvvəl, 1995-ci il noyabrın 12-də qəbul olunub.
Müstəqil Azərbaycanın bu ilk Konstitusiyası 5 bölmə, 12 fəsil, 158 maddədən ibarət olub.
1995-ci ildən etibarən Konstitusiyaya üç dəfə- 2002-ci il avqustun 24-də, 2009-cu il martın 18-də, habelə 2016-cı il sentyabrın 26-da referendum yolu ilə əlavə və dəyişikliklər edilib.
2002-ci il...
2002-ci il dəyişikliklərindən sonra ölkədə proporsional seçki sistemi ləğv edilib və baş nazir Milli Məclis sədrindən önə çıxaraq ölkədə ikinci şəxs statusu alıb. (Proporsional seçki sistemi - səslərin ayrı-ayrı şəxslərə deyil, partiyalara verilməsi. 2002-ci ilə qədər Azərbaycan parlamentində yerlərin beşdə biri, 25 deputat bu sistemlə seçilirdi)
2009-cu il...
2009-cu ildə bir şəxsin ardıcıl iki dəfədən çox prezident seçilməsinə qoyulan qadağa aradan qaldırılıb. Bundan sonra prezident İlham Əliyev üçüncü, dördüncü və beşinci dəfə bu vəzifəyə yiyələnib.
2016-cı il...
Nəhayət, 2016-cı il referendumunda prezidentlik müddəti 5 ildən 7 ilə qədər artırılıb. Ölkədə vitse-prezidentlik statusu təsis edilib. Bundan bir il sonra - 2017-ci ildə ölkəyə 2003-cü ildən rəhbərlik edən İ.Əliyev öz xanımı Mehriban Əliyevanı Birinci vitse-prezident vəzifəsinə gətirib.
Ümumilikdə hər üç referendumda ölkənin Əsas qanununa çoxsaylı dəyişiklik və əlavələr edilib.
2009-cu ilə kimi Konstitusiya Günü qeyri-iş günü olsa da, həmin vaxtdan artıq iş günüdür.
Naxçıvanda Duz Muzeyi ləğv edilib
Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan Duz Muzeyi ləğv edilib.
Bu barədə AZƏRTAC-a açıqlamasında Naxçıvan MR Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş məsləhətçisi Məmməd Hüseynli bildirib. Onun sözlərinə görə, 2023-cü ildə "Duzdağ" otelinin balanssaxlayıcısı dəyişdiyindən muzey oradan "Naxçıvanqala" Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksinə köçürülüb: "Muzeydə olan 138 ədəd eksponatın böyük hissəsi duz materialından hazırlanıb. Muzeyin eksponatları Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinə veriləcək və orada yaradılacaq guşədə nümayiş etdiriləcək. Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi xalqımızın tarixinin, mədəniyyətinin, yeraltı və yerüstü sərvətlərinin nümayiş edildiyi, həmçinin daha çox ziyarətçilərin gəldiyi muzeydir. Bu səbəbdən ləğv edilmiş Naxçıvan Duz Muzeyinin fondunda olan eksponatların muzeyin fonduna verilməsi qərara alınıb".
Duz Muzeyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2017-ci il sentyabrın 12-də verdiyi sərəncamı ilə yaradılıb. 2018-ci ilin aprelində açılışı olmuşdu.
Duz istehsalı da dayandırılıb
Bundan əvvəl, oktyabrda Naxçıvan (MR) İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki "Naxçıvan Duz İstehsalı" MMC-də istehsal və qablaşdırmanın dayandırıldığı açıqlanmışdı. Nazirliyə istinadla yerli saytlarda yayılan məlumata görə, duz dağındakı 5 saylı mədəndə texniki təhlükəsizliyin gücləndirilməsi, eləcə də gələcəkdə duz istehsalının daha yüksək keyfiyyətdə təşkili məqsədilə şaxtadan duzun çıxarılması müvəqqəti dayandırılıb.
Bundan sonra həmin müəssisədə çalışdıqlarını bildirən bəzi şəxslər işsiz qalmalarından şikayətlənmişdilər. Onlar iddia edirdilər ki, müəssisə əl dəyişir və bunun da ziyanını onlar çəkirlər.
Xalq Cəbhəsi üzvünün 4 gün sonra təcridxanada olduğu deyilir
AXCP Nərimanov rayon şöbəsinin noyabrın 6-dan haqqında hər hansı məlumat olmayan üzvü Vəlisan Həsənovun Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Binəqədi Müvəqqəti Saxlama Təcridxanasında saxlandığı bildirilir.
Bu barədə noyabrın 10-da AXCP-dən məlumat yayıblar. Partiyadan vurğulandığına görə, V.Həsənovun orada olduğunu polis etiraf edib: "Yaxınlarının onun üçün apardıqlarından yalnız bir neçə şey qəbul olunub. Vəlişan Həsənovun neçə sutkalığa həbsə salındığı haqqında polis məlumat verməkdən imtina edib".
Onun konkret nədə günahlandırıldığı da açıqlanmır.
AXCP-nin bu məlumatını DİN-dən dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb.
7 noyabr
AXCP: Nizami rayon şöbəsinin sədr müavini 30 sutka alıb
Dünən, noyabrın 6-dan haqlarında hər hansı məlumat əldə edilmədiyi açıqlanan iki AXCP üzvündən birinin taleyinin bəlli olduğu bildirilir.
AXCP-dən verilən məlumata görə, Nizami rayon şöbəsinin sədr müavini Fərid Quliyevin 30 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs edildiyi bəlli olub.
Amma onun nədə günahlandırıldığı açıqlanmayıb.
Bu məlumata Daxili İşlər Nazirliyi və başqa rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
AXCP-nin iki üzvündən xəbər yoxdur
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının ( AXCP) Nərimanov rayon şöbəsinin üzvü Vəlisan Həsənov və Nizami rayon şöbəsinin təşkilati işlər üzrə sədr müavini Fərid Quliyevlə əlaqə saxlamağın mümkün olmadığı bildirilir.
AXCP-dən onların saxlandığı ehtimal edilir. Hər iki şəxs son vaxtlar şəxsi avtomobilləri ilə AXCP sədrini tədbirlərə aparırmışlar.
AXCP-dən vurğulandığına görə, Əli Kərimliyə şəxsi avtomobilləri ilə ictimai əsaslarla sürücülük edən şəxslərdən biri cinayət məsuliyyətinə cəlb edildiyindən, digərinin isə maşınına həbs qoyulduğundan onu bəzi fəallar tədbirlərə aparıb-gətirməyi könüllü öz öhdələrinə götürüblər.
Ə.Kərimli də bir müddət öncə demişdi ki, ona ictimai əsaslarla sürücülük və mühafizəçilik edən 10 civarında şəxs bu il əsassız yerə həbs edilib.
Bu məlumatlara Daxili İşlər Nazirliyi və başqa rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
Xatırlatma
Müxalifətdə olan AXCP-nin hazırda 15-ə yaxın üzvü uzunmüddətli həbsdədir. Üstəlik, bir çox fəalları inzibati qaydada həbs edilir. Onlar müxtəlif ittihamlarla üzləşsələr də, partiya onların hamısının siyasi sifarişlə həbs edildiyini açıqlayıb.
Azərbaycan rəsmiləri isə ölkədə siyasi məhbus olması ilə bağlı deyilənləri qəbul etmirlər. Onlar vurğulayırlar ki, siyasi məhbus siyahısında yer alan şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə mühakimə ediliblər.
Bəzi hüquq müdafiəçilərinin hesablamalarına görə, hazırda Azərbaycanda 390-dan çox siyasi məhbus var.
Xanımı: 'Samir Aşurov deyir ki, ciyərləri ağrıyır, həkim yaxın durmur'
Almaniyadan Azərbaycana readmissiya olunduqdan (qaytarıldıqdan) sonra həbs edilən Samir Aşurovun səhhətinin pisləşdiyi və lazımı səviyyədə müalicə edilmədiyi bildirilir. Bu barədə noyabrın 9-da onun xanımı Nura Aşurova məlumat yayıb. Onun sözlərinə görə, S.Aşurov əvvəlcə Ədliyyə Nazirliyinin İxtisaslaşdırılmış Müalicə Müəssisəsinə (Tubzon) yerləşdirilsə də, orada lazımı müalicə almadığını bildirib: ""Tubzon"dan 2 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsinə gətirildiyi gündən bəri də heç bir baxış və ya müalicə edilməyib. İndi Samir Aşurov deyir ki, ona soyuq olub, ciyərləri ağrıyır, amma həkim heç yaxın durmur. Aylardır çalışırıq ki, Samir müəssisədəki tibb məntəqəsinə yerləşdirilsin, amma bütün cəhdlərimiz boşa çıxır...".
N.Aşurova əlavə edib ki, Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidməti ilə əlaqə saxlasa da və müraciətinin qeydə alındığı bildirilsə də, sonradan zənglərinə cavab verilməyib.
Bu açıqlamaya Penitensiar Xidmətdən münasibət almaq mümkün olmayıb
2023-cü il martın 29-da Almaniyadan deportasiya olunan S.Aşurov 20 gün sonra saxlanılıb. O, Elşən Nəbiyev adlı şəxsə bıçaqla xəsarət yetirməkdə ittiham edilib. Aşurov əvvəlcə Cinayət Məcəlləsinin 126.2.4 (ümumi təhlükəli üsulla, xuliqanlıq niyyəti ilə qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma) maddəsi ilə həbsdə saxlanıb. Bir neçə ay sonra ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin daha bir maddəsi - 221.3 (silahdan və ya silah qismində istifadə olunan əşyalardan istifadə etməklə xuliqanlıq törətmək) ilə ittiham irəli sürülüb. 2023-cü il dekabrın 18-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi onu təqsirli bilərək 6 il 6 ay azadlıqdan məhrum edib.
Hüquq müdafiəçiləri S.Aşurovu siyasi məhbus kimi tanıyıblar. O, ittihamı qurama sayır.
Amma rəsmilər ölkədə siyasi məhbusların olması ilə bağlı fikirləri qəbul etmirlər. Onlar deyirlər ki, siyasi məhbus siyahılarına daxil edilənlər sırf törətdikləri əmələ görə məsuliyyətə cəlb olunublar.
Xatırlatma
Son üç il ərzində Avropa ölkələrindən (əsasən, Almaniyadan) Azərbaycana readmissiya edilən şəxslərdən, azı, beş nəfərin narkotik və başqa ittihamlarla həbsi diqqət çəkib. Onlar həbslərini mühacirətdə olarkən Azərbaycanla bağlı etiraz aksiyalarında fəallıqları ilə izah ediblər. Amma rəsmilər, bir qayda olaraq, insanların tənqidi mövqelərinə görə əsassız yerə təqib olunmaları ilə bağlı deyilənləri qəbul etmirlər.
Həbsdə Afiəddin Məmmədova qadağa qoyulduğu deyilir
"İşçi Masası" Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının 2 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində saxlanılan sədri Afiəddin Məmmədovun telefonla danışmaq hüququna qadağa qoyulduğu bildirilir.
Bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb.
Yaxınlarının vurğulamasına görə, buna səbəb kimi onun sonuncu müsahibəsi göstərilib. Aldıqları məlumata görə, digər məhbusları A.Məmmədova qarşı mübahisəyə təhrik edirlər.
Bu məlumatlara Penitensiar Xidmət və başqa rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb. Amma Xidmətdən, bir qayda olaraq, oxşar şikayətlərlə bağlı deyirlər ki, onlar həbsdə olan şəxslərlə yalnız qanun çərçivəsində davranırlar.
Ötən həftə "MeydanTV işi" üzrə həbsdə olan jurnalist Ülviyyə Əli A.Məmmədovdan müsahibə almış və həmin müsahibə bəzi saytlarda yayılmışdı. Müsahibəsində A.Məmmədov deyirdi ki, siyasi məhbusların vəziyyəti bərbad gündədir. (qaçaqmalçılıqda ittiham edilən Ü.Əli ittihamı qurama və siyasi sayır. Həmin iş üzrə 10 civarında jurnalist eyni ittihamla tutulub. Onlar da ittihamı qəbul etmirlər)
Məhkumların telefon danışıqları onlara təyin edilən cəzanın növünə görə fərqləndirilir. Müəyyən müddətə həbs edilmiş şəxslər həftədə iki dəfə, ömürlük cəza alanlar isə həftədə bir dəfə 15 dəqiqə telefonla danışmaq hüququna malikdirlər.
Yerli-hüquq müdafiəçilərinə görə, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında 390-dən çox siyasi məhbus var. Amma rəsmilər ölkədə siyasi məhbusların olması haqda deyilənləri qəbul etmirlər. Onlar bildirirlər ki, siyasi məhbus siyahılarında yer alan şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə mühakimə ediliblər.
Xatırlatma
A.Məmmədov bu il yanvarın 14-də 8 il azadlıqdan məhrum edilib. O, 2023-cü il sentyabrın 20-də tanımadığı şəxsə bıçaqla xəsarət yetirməkdə ittiham olunaraq saxlanılıb və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. O, ittihamı qurama, siyasi sayır.
A.Məmmədov 2022-ci ildə "İşçi Masası" Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasını yaradıb, onlar işçilərin problemlərini işıqlandırıblar. Az sonra həm A.Məmmədov, həm də "İşçi Masası"nın bir neçə üzvü həbs olunub. Rəsmi ittihamlar xuliqanlıq, narkotik və s. olub. Məhkəmə bu ittihamları təsdiqləyib onları azadlıqdan məhrum etsə də, onlar sırf işçilərin, əmək haqları pozulan vətəndaşların səslərini ictimailəşdirdikləri üçün həbs olunduqlarını deyirlər.
Bakıda hərbi parad keçirilib
Noyabrın 8-də Bakının Azadlıq meydanında hərbi parad keçirilib.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Pakistan baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif paradda iştirak ediblər.
Azərbaycanın, Türkiyənin və Pakistanın dövlət himnləri səslənib. Parada habelə Azərbaycan hərbçiləri ilə yanaşı, Türkiyə və Pakistan hərbçiləri də qatılıblar.
Sonra hər üç liderin çıxışları dinlənib.
Türkiyə prezidenti bildirib ki, Cənubi Qafqazda sülhün hakim olması Asiyadan Avropaya bütün bölgənin rifahına xidmət edəcəyi qənaətindədir: "Xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, biz davamlı sülhün əldə ediləcəyinə son dərəcə ümidliyik".
Azərbaycan hər il noyabrın 8-ni, İkinci Qarabağ müharibəsinin başa çatdığı günü- Zəfər günü kimi qeyd edir.
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olmuşdu. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi, ətraf yeddi rayonu işğal edilmişdi. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə (İkinci Qarabağ müharibəsi) və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib.
Son illər iki ölkə arasında müxtəlif formatlarda sülh danışıqları gedib. Bu il avqustun 8-də tərəflər ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə sülh sazişini paraflayıblar.
Həmin sənədlə tərəflər bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını təsdiq edirlər və qarşılıqlı iddiaların dayandırılması zəruri sayılıb. Həmçinin, Vaşinqtonda Azərbaycanı Naxçıvan eksklavı ilə birləşdirəcək "Tramp yolu" (TRIPP) üzrə razılaşma əldə olunub. Bu yol ABŞ şirkətinin nəzarətinə verilməlidir.
