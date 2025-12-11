'Qarabağ ermənilərinin lideri' qayıtmaq uğrunda mübarizə aparacaqlarını deyir

Qarabağın keçmiş separatçı lideri Azərbaycana qayıtmaq hüquqları uğrunda mübarizəni davam etdirəcəklərini deyir. Bu fikirlər dekabrın 10-da Yerevanda dinləmələrdə səslənib.
"Əsas məqsədimiz Artsax (Qarabağ) xalqının vətəninə qayıtmaq, orada təhlükəsiz yaşamaq, gələcək siyasi statusunu öz müqəddəratını təyinetmə əsasında müəyyən etmək hüquqlarını reallaşdırmaqdır", – özünü "Qarabağın prezidenti vəzifəsini icra edən" şəxs kimi təqdim edən Aşot Danielyan deyib.
AzadlıqRadiosunun erməni xidməti yazır ki, dinləmələrə müxalif siyasətçilər, ictimai fiqurlar qatılıb. Danielyanın sözlərinə görə, Qarabağ ermənilərinin qayıdış uğrunda mübarizəsində "yeni fəsil" açacaqlar. Amma o, konkret hansı addımları nəzərdə tutduğunu deməyib.
Azərbaycan 2020-ci ildə 44 günlük müharibə, 2023-cü ildə isə birgünlük hərbi əməliyyatlar ilə ərazi bütövlüyünü bərpa edib. 2023-cü il əməliyyatından sonra 100 mindən çox erməninin Qarabağdan köçdüyü bildirilir. Onlar əsasən Ermənistana gediblər. Ermənistan Azərbaycanı etnik təmizləmədə ittiham edib, amma Bakı bu ittihamı qəbul etməyib, Qarabağ erməniləri üçün reinteqrasiya planı açıqlayıb.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Qarabağdan qaçqınların qayıdışı mövzusunu sülh prosesinə təhlükə saydığını bildirib.
Bakı və Yerevan bu il avqustun 8-də Vaşinqtonda sülh sazişini paraflayıblar.