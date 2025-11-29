AXCP: Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb, saxlanıb

Müxalifətdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) sədri Əli Kərimlinin Bakıdakı evində axtarış aparıldığı və sonra da onun saxlandığı bildirilir. Axtarış və saxlanmanı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin (DTX) həyata keçirdiyi iddia edilir.
Bu barədə noyabrın 29-da günorta satlarında AXCP-nin ayrı-ayrı təmsilçiləri məlumat yayıb.
Onların vurğulamasına görə, AXCP Sabunçu rayon şöbəsinin sədri Fariz Əlizadə isə dünən, noyabrın 28-də səhər saatlarında evindən çıxıb, ondan xəbər yoxdur. Partiyadan onun tutulduğunu düşünürlər.
Əli Kərimlidən başqa AXCP rəyasət heyətinin üzvü Məmməd İbrahimin də evində axtarış aparıldığı bildirilir. Onun oğlu Turan İbrahim “Facebook” hesabında əvvəlcə atası ilə əlaqə saxlaya bilmədiyini, daha sonra isə onun saxlandığı barədə məlumat yayıb:
“13 nəfər evdə axtarış aparıb, Məmməd İbrahimi götürüb aparıblar. Telefonunu və kompüterini götürüblər”.
Həmçinin, AXCP fəallarından Faiq Əmirlinin də saxlandığı deyilir.
Təşkilatın digər üzvləri də sosial mediada təqib olunduqlarına aid iddialar bölüşüblər.
AzadlıqRadiosu Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti (DTX) və Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) bütün bunlarla bağlı məlumat almağa cəhd etsə də, mümkün olmayıb.
Əli Kərimli ilə bağlı xəbəri hökümətyönlü medialar da yayıb və iddia olunur ki, AXCP sədrinin evindəki axtarış Ramiz Mehdiyevin DTX-də istintaq olunan cinayət işi ilə əlaqədardır.
Prezident Administrasiyası Aparatının və Milli Elimlər Akademiyasının keçmiş rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Cinayət Məcəlləsinin 278.1 (dövlət hakimiyyətini ələ keçirməyə yönələn əməllər), 274 (dövlətə xəyanət) və 193-1.3.2-ci (cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırma) maddələri ilə ittiham olunduğu bildirilir.
Verilən məlumatlara görə, Bakı şəhəri Səbail rayon məhkəməsi Ramiz Mehdiy barədə cinayət işi üzrə bu il oktyabrın 14-də qərar qəbul edib. Onun haqqında 4 ay müddətinə ev dustaqlığı qətimkan tədbiri seçildiyi vurğulanır.
Bundan əvvəl AXCP təmsilçiləri Ramiz Mehdiyevlə heç bir əlaqələrinin olmadığını vurğulayıblar.
Xatırlatma
AXCP-nin hazırda 15-ə yaxın üzvü uzunmüddətli həbsdədir. Üstəlik, bir çox fəalları inzibati qaydada həbs edilir. Onlar müxtəlif ittihamlarla üzləşsələr də, partiya onların hamısının siyasi sifarişlə həbs edildiyini açıqlayıb.
Azərbaycan rəsmiləri isə ölkədə siyasi məhbus olması ilə bağlı deyilənləri qəbul etmirlər. Onlar vurğulayırlar ki, siyasi məhbus siyahısında yer alan şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə mühakimə ediliblər.
Bəzi hüquq müdafiəçilərinin hesablamalarına görə, hazırda Azərbaycanda 390-dan çox siyasi məhbus var.