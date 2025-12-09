Tramp Ukraynada prezident seçkilərinin keçirilməsindən danışıb

ABŞ prezidenti Donald Tramp "Politico" nəşrinə müsahibəsində Ukraynada prezident seçkilərinin keçirilməsinin vacibliyindən danışıb.
"Onlar uzun müddətdir seçki keçirmirlər. Demokratiyadan danışırlar, amma elə bir vəziyyət yaranır ki, bu, artıq demokratiya deyil", – Tramp deyib.
ABŞ prezidenti seçkilər keçirilsə, Zelenskinin yenidən qalib gələ biləcəyini də istisna etməyib.
Tramp daha öncə də Ukraynada seçki keçirilməsini tələb edib. O, hətta prezident Volodimir Zelenskini "diktator" adlandırıb. Amma sonradan bu fikirlərini təkrarlamayıb.
Zelenskinin səlahiyyət müddəti 2024-cü ildə bitib. Qanunvericiliyə görə, o, yeni seçkilər keçirilənədək vəzifəsində qalır. Seçkilərin keçirilməsi isə Rusiyanın işğalçı müharibəsinə görə elan olunmuş hərbi vəziyyətə görə mümkün deyil. İşğal 2022-ci il fevralın 24-də başlayıb.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Zelenskinin "legitim" olmadığını dəfələrlə dilə gətirib.
Sülh planına razılaşmağa çağırır
Tramp ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə sülh danışıqlarını da şərh edib. O, Rusiyanın hazırda danışıqlarda Ukraynadan "şübhəsiz" daha güclü mövqedə olduğunu söyləyib.
"Cəsarətinə, mübarizəsinə görə Ukrayna xalqını və ordusuna hörmət edirəm, amma gec-tez miqyas üstün gəlir", – Tramp vurğulayıb.
O, Zelenskiyə sülh planı ilə razılaşmağı məsləhət gördüyünü bildirib. Bu plan Ukraynanın ciddi güzəştlərə getməsini nəzərdə tutur.
Tramp Avropanın müharibə ilə bağlı "pis" davrandığını bildirib, Zelenskini tənqid edib, onun Moskvanın ilhaq etdiyi Krımı geri qaytarmaq, NATO-ya daxil olmaq istəyinin Rusiyanın təcavüzünü körükləyəcəyini deyib.
Tramp Co Bayden administrasiyasını da yenidən tənqid edib.