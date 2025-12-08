Ukraynada dronlara qarşı 'kirpi zirehlər'

Bu ilin payızından Ukraynanı işğal edən tankların üstündə tikanlı metal örtük görünməyə başlayıb. Bunun dronlara qarşı yeni növ zireh qoruması olduğu görünür.
AzadlıqRadiosunun jurnalisti Amos Çappl yazır ki, bu zireh eyni uzunluqda polad kabellərdən hazırlanır. Bu kabelləri tellərə ayırırlar. Tikanlı tellər isə sonradan tankın və ya digər texnikanın üzərində metal qəfəsə bərkidilir.
Ukrayna münaqişəsində hər iki tərəf bunu "kirpi zirehi" adlandırır.
Ukraynanın 93-cü mexanikləşdirilmiş briqadasının mətbuat zabiti İrina Rıbakova AzadlıqRadiosuna deyir ki, "tüklü" zireh dronları özünə ilişdirərək partlamamasına, yaxud zirehdən kənarda partlamasına səbəb olur.
Kamikadze dronları necə zərərsizləşdirilir
FPV kamikadze dronlarının çoxunun döyüş başlığındakı fitil irəli çıxmış şəkildədir, toqquşma zamanı partlayır. Yeni tikanlı zireh isə dronun fitilini dolaşdırır və sərt səthə çatmadan zərərsizləşdirir.
Rıbakovanın dediyinə görə, Donetsk vilayətində, Toretsk yaxınlığında bir Rusiya "kirpi tank"ı Ukraynanın FPV dronlarının onlarla zərbəsini beləcə zərərsizləşdirəndən sonra məhv edilib. "Kirpi zirehi" Rusiyanın "Lanset" kimi daha iri və sürətli kamikadze dronlarından daha zəif qoruyur, - o əlavə edir.
Münhendəki Bundesver Universitetinin professoru və hərbi eksperti Karlo Masala AzadlıqRadiosuna deyib ki, son antidron tədbiri müharibədə manevr imkanlarının bərpası üçün taktika kimi görünür.
Hazırda münaqişənin hər iki tərəfi bir vaxtlar hərbi taktikanın əsas elementi olan zirehli hücumlarda çətinlik çəkir.
Masalanın sözlərinə görə, son aylar yalnız bir neçə əsgər düşmən arxasına sıza bilib. Böyük hərbi qüvvə və texnika hərəkətləri isə, əsasən, dumanlı günlərdə baş verir, çünki bu zaman kəşfiyyat və FPV dronlarının təhlükəsi azalır.
Mənfiləri də var
Yeni zirehin tank heyəti üçün ciddi mənfi cəhətləri də var.
Bir Rusiya tankçısı müsahibəsində tankın "kirpi zirehi" ilə təchiz olunmasından danışıb. Dediyinə görə, əlavə çəki tank 10 kilometr getməmiş, ötürücü hissələrdən birinin sıradan çıxması ilə nəticələnmiş. O, "kirpi zirehi"nin həcminin tankın mexanizmləri üçün böyük yük olduğunu deyib.
Rıbakova mayda "kirpi zirehi"nin ilk versiyalarından birini görübmüş. Onda ukraynalı hərbçilər dron pərlərini ilişdirmək üçün metal qəfəsə plastik kabellər quraşdırmışdılar.
Bu ağır hərəkətli texnika Ukrayna qoşunları mövqelərindən çəkiləndə diqqəti yayındırmaq üçün istifadə olunub. "Düşmənin FPV-ləri tanka çırpıldı. Təxminən beş-altı zərbə baş verdi və ekipaj bunu, demək olar ki, hiss etmədi. Amma sonra düşmən tank əleyhinə mina atdı və mühərrik alışdı", – Rıbakova deyir.
"Tank heyf oldu, amma insanlar sağ qaldı və tapşırıq yerinə yetirildi", – sözçü vurğulayır.