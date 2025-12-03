'Vaqner'in tərkibində Ukraynada döyüşmüş azərbaycanlıya həbs cəzası kəsilib

Pul və Rusiya vətəndaşlığı qarşılığında “Vaqner” silahlı birləşməsinin tərkibində Ukraynaya qarşı döyüşlərdə iştirak etmiş azərbaycanlı İsmayıl Həsənov buna görə cəzalandırılıb. İ.Həsənova Cinayət Məcəlləsinin 279.1 (qanunda nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin fəaliyyətində iştirak) maddəsiylə 3 il 6 ay həbs cəzası kəsilib. Ona noyabrın sonunda Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hökm oxunub.
Tovuz rayon sakini olan 51 yaşlı İ.Həsənovu 2025-ci ilin iyulunda Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) əməkdaşları saxlayıb. Amma o, bundan öncə Rusiyada da həbsdə olub. Qəsdən adam öldürmə və başqa ittihamlarla orada ona 12 il həbs cəzası verilib.
Cinayət işinin materiallarında iddia olunur ki, Rusiyada həbs cəzasını çəkdiyi vaxt – 2022-ci ilin noyabrında cəzaçəkmə müəssisəsinə “Vaqner” silahlı birləşməsinin rəhbəri Yevgeni Priqojin gəlib. Priqojin həbsdən buraxılıb, müharibəyə getmək istəyən məhbuslarla razılaşıb. Onların arasında İ.Həsənovla yanaşı, 34 yaşlı Ramil Əliyev də olub.
Luqanskda xidmət edib
İ.Həsənovla razılaşma belə olub ki, o, cəzasının qalan hissəsini çəkməkdən azad edilir və 6 aylıq müharibəyə gedir, orada Ukraynaya qarşı döyüşlərdə iştirak edir. Bunun qarşılığında ona 6 aydan sonra 911 min rubl (təxminən 18 min manat-red.) pul və Rusiya vətəndaşlığı da vəd olunub. 2022-ci il noyabrın 25-də Rostov şəhərində “Vaqner”lə yazılı müqavilə imzalayıb. Oradan da Ukraynanın Luqansk vilayətinə gedib.
İ.Həsənov bütün bunları təsdiqləyir. Ancaq deyir ki, heç vaxt Ukrayna hərbçilərilə üzbəüz döyüşlərdə olmayıb, evlərə, obyektlərə basqınlarda iştirak etməyib. Məhkəmədə dediyinə görə, əsas işi Rusiyanın ölən və yaralanan hərbçilərini döyüş bölgəsindən çıxarmaq olub.
Razılaşmadakı 6 aylıq müddət bitəndən sonra 2023-cü ilin mayında onu Rostov şəhərilə həmsərhəd əraziyə gətiriblər. Orada “Vaqner”in üzvləri müqavilədə göstərilən pulu ona verib. Həmçinin müharibədə iştirakına görə medal və fəxri fərman da təqdim olunub. Ardından İ.Həsənov və onun kimi müqavilə əsasında döyüşmüş keçmiş məhkumlara içində Rusiya nömrəsi olan sadə mobil telefon verilib.
İ.Həsənov vurğulayıb ki, bir müddət sonra “Vaqner” silahlı qruplaşmasının rəhbərliyi ona zəng edib, aylıq 25 min rubl qarşılığında Ukrayna, Mali və Suriyada muzdlu döyüşçü kimi iştirakı təklif edib: “Dedim ki, artıq muzdlu döyüşçü kimi heç bir ölkədə vuruşmaq niyyətim yoxdur”.
Putin onu təltif edib
Müharibədən qayıdandan sonra İ.Həsənova öncədən vəd olunduğu kimi, Rusiya vətəndaşlığı verilib. Üstəlik, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin 23 aprel 2023-cü il tarixli fərmanı ilə “Şücaətə görə” medalı ilə təltif olunub.
İ.Həsənov əlavə edib ki, Rusiya-Ukraniya müharibəsində iştirakın cinayət məsuliyyəti yaratdığını bilmirdi: “Əməlimdən peşmanam”.
Dediyinə görə, Rusiyada həbsdə olarkən 12 illik cəzasından qalan 3 il 6 ayı Azərbaycanda çəkmək üçün iki dəfə müraciət edib, lakin imtina cavabı alıb.
İ.Həsənovun 3 azyaşlı övladı var və onların ən kiçiyi 2024-cü ildə dünyaya gəlib.
Bu ilin oktyabrında Europol “Vaqner” və “Redut” özəl hərbi şirkətlərinin döyüşçüsü olmaqda şübhəli bilinən azı 650 nəfərin kimliyini müəyyənləşdirdiyini bildirib. Onların arasında Azərbaycan vətəndaşları da olub.
2024-cü ilin sentyabrında Bakı Çeçenistanda üç Azərbaycan vətəndaşının – Nihad Rzayev, Elxan Şirinov və Vüqar Məmmədovun saxlanılması ilə bağlı Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət edib. Azərbaycan hakimiyyətinin iddiasına görə, onları Ukraynaya qarşı müharibəyə zorla göndəriblər. Azərbaycan XİN həmin şəxslərin ölkəyə qayıdışının təmin edildiyini bildirib.