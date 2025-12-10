Qarabağ veteranı Qarabağa girişinə qadağa qoyulduğunu deyir
Mübariz Sadıqlı ona ilk qadağanın prezidentin Cəbrayılda açılışını etdiyi binadakı çəkilişdən sonra qoyulduğunu deyir: "Üç aya yaxın elə qaldı. Gedib danışdım, ləğv etdirdim. Üstündən iki ay keçəndən sonra Xankəndidə çəkiliş etdim ki, bu asfaltları söküb dağıdınca insanlara şərait qurun ki, işləyib dolansınlar".
Arxiv
-
Dekabr 09, 2025
Avropanın Azərbaycan siyasətini tənqid edən hesabat yayımlanıb
-
Dekabr 09, 2025
Ölən şəxsin yığdığı pensiya niyə ailəsinə verilmir?
-
Dekabr 09, 2025
Niyə Qarabağdan hələ də şikayətlər eşidilir?
-
Dekabr 08, 2025
Yerevanla Bakı neft alqı-satqısını müzakirə edir
-
Dekabr 08, 2025
Beş hakim şikayət etdi, onları söyən şəxs həbs edildi
-