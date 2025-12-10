Keçid linkləri

Qarabağ veteranı Qarabağa girişinə qadağa qoyulduğunu deyir

Mübariz Sadıqlı ona ilk qadağanın prezidentin Cəbrayılda açılışını etdiyi binadakı çəkilişdən sonra qoyulduğunu deyir: "Üç aya yaxın elə qaldı. Gedib danışdım, ləğv etdirdim. Üstündən iki ay keçəndən sonra Xankəndidə çəkiliş etdim ki, bu asfaltları söküb dağıdınca insanlara şərait qurun ki, işləyib dolansınlar".

