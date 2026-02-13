Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2026, 13 Fevral, Cümə, Bakı vaxtı 23:07

Azərbaycan videoları

Avropa İttifaqının yeni sanksiyalarında Azərbaycanın da adı çəkilir

Avropa İttifaqının yeni sanksiyalarında Azərbaycanın da adı çəkilir
Embed
Avropa İttifaqının yeni sanksiyalarında Azərbaycanın da adı çəkilir

No media source currently available

0:00 0:02:59 0:00

"Rusiyanın "VTB Bank"ının Azərbaycandakı filialı çoxdan sanksiyalar altında idi. Amma "Yelo Bank"ın Azərbaycan bankı kimi sanksiya altına düşməsi həm bankın birbaşa öz fəaliyyətinə mənfi təsir göstərə bilər, həm də digər banklarda əlavə baş ağrısı yarada bilər. Xüsusən də beynalxalq köçürmələr zamanı problem yarada və beynalxalq köçürmələri ləngidə bilər".

Arxiv

Bütün hissələrə bax
TV proqramlara bax Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG