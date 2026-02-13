Avropa İttifaqının yeni sanksiyalarında Azərbaycanın da adı çəkilir
"Rusiyanın "VTB Bank"ının Azərbaycandakı filialı çoxdan sanksiyalar altında idi. Amma "Yelo Bank"ın Azərbaycan bankı kimi sanksiya altına düşməsi həm bankın birbaşa öz fəaliyyətinə mənfi təsir göstərə bilər, həm də digər banklarda əlavə baş ağrısı yarada bilər. Xüsusən də beynalxalq köçürmələr zamanı problem yarada və beynalxalq köçürmələri ləngidə bilər".
