Azərbaycanda 11 min 260 nəfər QİÇS mərkəzində qeydiyyatdadır
"Azərbaycanda ilk İİV-ə (İnsan İmmun virusu, İİV) yoluxmuş şəxs 1987-ci ildə aşkarlanıb. Ümumilikdə, 1987-ci ildən 2025-ci ilin üçüncü rübünün sonunadək 11 min 260 Azərbaycan vətəndaşı Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzində rəsmi qeydiyyatdadır". Bunu Səhiyyə Nazirliyi Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzinin (RQMM) direktoru Famil Məmmədov deyib.
HİV qan və qorunmayan cinsi əlaqə yolu ilə ötürülən, bədənin müxtəlif toxumalarında yerləşə bilən, ancaq əsas təsirlərini immun sisteminə göstərən bir virusdur.
QİÇS- Qazanılmış İmmun Çatışmazlığı Sindromunun qısaltmasıdır. HİV virusunun yaratdığı QİÇS immun sisteminin infeksiya və xərçəng xəstəliklərinə qarşı həssas olduğu mərhələdir.
F.Məmmədov əlavə edib ki, Azərbaycanda İİV-in aşkarlanması, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) son tövsiyələrinə uyğun olaraq, RQMM və regionlarda yaşayan insanların müayinələrə əlçatanlığının təmin olunması məqsədilə 10 regional laboratoriyada həyata keçirilir.
1988-ci ildə əhalinin immun çatışmazlığı ilə əlaqədar keçirilmiş dünya ölkələri səhiyyə nazirlərinin sammitindən sonra ÜST hər il dekabrın 1-ni Ümumdünya QİÇS-lə Mübarizə Günü elan edib.
Paşinyanın müavini Qəbələyə gəlib
Noyabrın 28-də Qəbələdə Azərbaycan baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və Ermənistan baş nazirinin müavini Mher Qriqoryanın sədrliyi ilə iki ölkə arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyaların 12-ci görüşü keçirilib.
AZƏRTAC-ın xəbərinə görə, görüşün tərəflərdən birinin ərazisində – Azərbaycanın Qəbələ şəhərində keçirilməsindən məmnunluq bildirilib. (əvvəlki görüşlər sərhəddə keçirilirdi)
Məlumata görə, tərəflər delimitasiya tədbirləri ilə bağlı təşkilati və texniki məsələləri, müvafiq təlimat layihələrini müzakirə ediblər.
Növbəti görüşü Ermənistan şəhərlərindən birində keçirməklə bağlı razılığa gəlinib.
Bu komissiyaların 11-ci görüşü bu il yanvarın 16 -da keçirilmişdi.
- 1990-cı illərin əvvəllərində Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olmuşdu. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi və ətrafındakı 7 rayon işğal edilmişdi. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib.
- Son illər iki ölkə arasında müxtəlif formatlarda sülh danışıqları aparılıb. Nəhayət, bu il avqustun 8-də Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Vaşinqtonda sülh sazişini paraflayıblar. Sənəddə tərəflər bir-birinin ərazi bütövlüyünü, suverenliyini dəstəkləyir və qarşılıqlı iddiaların dayandırılması vacib sayılır.
Xankəndində tutulan Karen Avanesyanın işi məhkəməyə göndərilib
Bu il sentyabrın 14-də Xankəndi şəhərində saxlanan 1967-ci il təvəllüdlü Karen Avanesyanla bağlı iş məhkəməyə göndərilib.
Bu barədə Azərbaycan Baş Prokurorluğu noyabrın 28-də məlumat yayıb.
O, terrorçuluq və üç polisə xəsarət yetirməkdə günahlandırılır. "Karen Avanesyan hakimiyyət nümayəndələrinin qanuni tələblərinə tabe olmaqdan boyun qaçırdığı üçün polis əməkdaşları tərəfindən odlu silah tətbiq olunmaqla saxlanılıb, ardınca isə zəruri tibbi yardımlar göstərilməklə xəstəxanada müalicə edilib", - rəsmi açıqlamada bildirilir.
K.Avanesyan Cinayət Məcəlləsinin 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11 (ümumi təhlükəli üsulla iki və daha çox şəxsi terrorçuluqla əlaqədar qəsdən öldürməyə cəhd), 214.2.3 (odlu silahdan... istifadə - terrorçuluq törədildikdə), 228.1 (qanunsuz olaraq odlu silah,... saxlama və daşıma) və 315-ci (hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və zor tətbiq etmə) maddələri ilə təqsirləndirilir.
Cinayət işi üzrə ibtidai istintaq tamamlanaraq baxılması üçün aidiyyəti üzrə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.
İttihama K.Avanesyan və ya onun vəkilinin münasibəti bəlli deyil.
14 sentyabr
Xankəndində atışma olub, saxlanan və yaralananlar var
Sentyabrın 14-də Xankəndi şəhərində 1967-ci il təvəllüdlü Karen Avanesyan saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb.
Məlumatda vurğulandığına görə, o, yaşadığı yerdən şəhərin yaxınlığındakı meşə massivinə gedərək qabaqcadan orada gizlətdiyi "Kalaşnikov" avtomatını və ona aid patronla dolu dörd sandıqcanı, eləcə də beş qumbaranı götürüb Xankəndi şəhərində keçirilən tədbir yerinə yaxınlaşmaq istəyərkən saxlanıb. "Bu zaman K.Avanesyan üç əl qumbarası atmaqla və avtomatdan atəş açmaqla polisə silahlı müqavimət göstərib", - DİN qeyd edib.
Nazirliyin əlavə etməsinə görə, cavab atəşi nəticəsində güllə yarası almış K.Avanesyan tutulub.
Rəsmi məlumata tutulan şəxsin özündən və ya yaxınlarından münasibət almaq mümkün olmayıb. Üstəlik, məlumatda sözügedən tədbir haqqında da detallı açıqlama verilmir.
Hazırda prezident İlham Əliyevin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə səfərdə olduğu bildirilir.
Xankəndi şəhəri Qarabağ bölgəsinin mərkəzi şəhəridir. Həmin şəhər Azərbaycan SSR dönəmi Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin mərkəzi olub.
Xatırlatma
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olub. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi, ətraf 7 rayonu işğal edilib. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib.
Yerevan 2023-cü ildə keçirilən birgünlük əməliyyatı "etnik təmizlənmə" və "təcavüz" kimi dəyərləndirib. Bakı isə onu "antiterror tədbiri" kimi təqdim edib. Həmin ilin sentyabrın 20-də Qarabağ separatçıları Bakının tərkisilah haqqında şərtlərinə razılaşdıqlarını bildiriblər. Daha sonra Qarabağdan Ermənistana əhali köçü başlayıb. Rəsmi Bakı bildirib ki, Qarabağda erməni əhalisinə reinteqrasiya planı təqdim edib və onlar könüllü Azərbaycanı tərk ediblər. Rəsmi Bakının vurğulamasına görə, Xankəndində az sayda erməni əsilli şəxslər könüllü şəkildə qalıb yaşamaqdadır.
Son illər iki ölkə arasında müxtəlif formatlarda danışıqlar aparılıb. Nəhayət, bu il sentyabrın 8-də iki ölkənin xarici işlər nazirləri ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə sülh sazişi sənədini paraflayıblar.
Ruslan İzzətli: 'Bir aydan çoxdur USM həkimi gözləyirəm'
III Respublika Platformasının qurucu üzvü, "ToplumTV işi" üzrə həbsdə olan Ruslan İzzətli saxlanıldığı Bakı İstintaq Təcridxanasında ultrasəs müayinəsi (USM) ilə təmin olunmamasından şikayətçidir.
Siyasətçinin noyabrın 27-də yayılan açıqlamasında bildirilir ki, o, bir aydan artıqdır USM üçün həkim qəbuluna yazılmağı gözləyir, lakin hələlik hər hansı müsbət nəticə əldə olunmayıb: "Artıq ağrılardan gecə ağrıkəsici vurmaq məcburiyyətində qalıram. Ən böyük narahatlığım ödümdə hər hansısa bir dəyişikliyin olub-olmamasıdır. Öd funksiyasını itirib, cərrahi əməliyyatla götürülməlidir. Həbsxana şəraitinə görə cərrahi əməliyyata girmirəm".
R.İzzətli əlavə edib ki, amma səhhətini davamlı nəzarətdə saxlayır, qidalanmasına diqqət edir. "Son həftələr ağrıların intensivləşməsi USM-dən keçməyimi tələb edir. Penitensiar Xidmətin USM həkimi, görünür, yoxdur...", - siyasətçi vurğulayıb.
"Ümid edirəm ki, 2026-cı il dövlət büdcəsində həbsxanalarda olan minlərlə vətəndaşı düşünüb Ədliyyə Tibb Xidmətinə peşəkar həkimlərin cəlbi üçün büdcə ayrılacaq", - o, sonda da əlavə edib.
R.İzzətli İkinci Qarabağ müharibəsinin də iştirakçılarındandır.
Hələlik onun bu müraciətinə Penitensiar Xidmət və başqa aidiyyəti rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
"ToplumTV işi"...
"ToplumTV işi" üzrə həbslər ötən ilin martından başlanıb. Bu iş üzrə ümumilikdə 10 nəfərə cinayət işi açılıb. III Respublika Platformasının spikeri Akif Qurbanov, bu qurumun qurucu heyət üzvü Ruslan İzzətli, ToplumTV-nin həmtəsisçisi Ələsgər Məmmədli, videoredaktor Müşfiq Cabbar, jurnalist Fərid İsmayılov, Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun əməkdaşları Əli Zeynal, İlkin Əmrahov və Ramil Babayev həbs olunublar. Təqsirləndirilənlərə istintaqın sonunda qaçaqmalçılıqla yanaşı, cinayət yolu ilə əldə edilmiş külli miqdarda əmlakı leqallaşdırma, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma, əmək müqaviləsi olmadan işçiləri cəlb etmə və başqa ittihamlar da elan edilib. Onlara ittiham verilən maddələrdə 12 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulub. Hazırda məhkəmələri gedir.
Xatırlatma
Bütövlükdə 2023-cü ilin noyabrından bəri Azərbaycanda qruplar halında 30 nəfərdən çox jurnalist, ictimai fəal qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs edilib. Onların hamısı ittihamları qəbul etmir, peşə fəaliyyətlərinə görə siyasi sifarişlə həbs olunduğunu deyirlər.
Rəsmilər isə, bir qayda olaraq, ölkədə heç kimin peşə fəaliyyətinə görə, siyasi motivlərlə həbs olunmadığını söyləyirlər. Onlar iddia edirlər ki, həbsdəkilər törətdikləri əmələ görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar.
Yerli hüquq-müdafiə təşkilatlarının hazırladığı siyahılara görə, indi Azərbaycan həbsxanalarında 400-ə yaxın siyasi məhbus var.
'Kanal 13' internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucov azadlığa çıxıb [Video]
Bu gün, noyabrın 27-də "Kanal 13" internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucov azadlığa buraxılıb.
Ə.Orucovun cəza müddəti bu gün bitib və o, Ədliyyə Nazirliyinin 16 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsindən azadlığa buraxılıb.
Ə.Orucov 2023-cü il noyabrın 27-də həbs edilmişdi. O, icazəsiz evtikmədə ittiham edilib və həbsini siyasi sayıb.
13 noyabr
Noyabrın 13-də Ali Məhkəmə "Kanal 13" internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucov barəsində olan hökmdən verilən kassasiya şikayətinə baxıb.
Hakim İlkin Rəcəbovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə kassasiya şikayəti təmin edilməyib, hökm qüvvədə saxlanılıb.
25 sentyabr
Əziz Orucov azadlığa buraxılmadı. Azadlığa çıxmasına 2 ay qalır
Sentyabrın 25-də Suraxanı rayon Məhkəməsində "Kanal 13" internet televiziyasının 16 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində saxlanılan rəhbəri Əziz Orucovun vaxtından əvvəl azad olunması üçün müdafiə tərəfinin təqdim etdiyi müraciətə baxılıb.
Bu barədə Ə.Orucovun ailəsindən məlumat verilib.
Ailənin açıqlamasına görə, hakim prosesdə həbsxana rəhbərliyinin verdiyi müsbət rəyə və Ə.Orucovun müalicə müəssisəsində davamlı nevroloji müalicə almasına baxmayaraq, Ədliyyə Nazirliyinin mənfi mülahizəsi əsasında onun vaxtından əvvəl azad olunmasını təmin etməyib.
Bu açıqlamaya maraqlı tərəflərin münasibəti bəlli deyil.
Ə.Orucovun azadlığa çıxmasına 2 ay 2 gün qalıb.
Ə.Orucov 2023-cü il noyabrın 27-də icazəsiz evtikmə ittihamı ilə həbs olunub. Bir ay sonra – dekabrın 19-da ona əlavə valyuta qaçaqmalçılığı ittihamı da verilib. İstintaq yekunlaşarkən onun üzərindən qaçaqmalçılıq ittihamı götürülüb.
Bu il fevralın 26-da Səbail rayon Məhkəməsində hakim Günel Səmədovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə ona 2 il həbs cəzası verilib. Jurnalist ittihamla razı deyil.
Xatırlatma
2023-cü ilin noyabrından Azərbaycanda "AbzasMedia", "Kanal 13", "ToplumTV", meclis.info, "MeydanTV" kimi çoxsaylı media orqanının 30 civarında əməkdaşı, əsasən, qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs olunub. Jurnalistlər ittihamları rədd edir, tənqidçi fəaliyyətlərinə görə cəzalandırıldıqlarını deyirlər. Bir çox hüquq müdafiəçilərinin hazırladığı siyahıya əsasən, Azərbaycanda hazırda 390-dan çox siyasi məhbus var. Hökumət təmsilçiləri ölkədə heç kimin siyasi məqsədlərlə izlənmədiyini, həbs olunanların konkret cinayətlərə görə cəzalandırıldığını iddia edir.
Beynəlxalq insan haqları qurumları hökuməti haqsız tutulanları azad etməyə çağırır.
Azərbaycan, İran və Rusiya memorandum imzalayıb
Azərbaycan, İran və Rusiya arasında üçtərəfli anlaşma memorandumu imzalanıb.
Azərbaycan tərəfi hesab edir ki, memorandumun imzalanması üçtərəfli əməkdaşlığın uzunmüddətli inkişafında və "Şimal–Cənub" marşrutunun qərb istiqamətinin effektivliyinin artırılmasında mühüm addım olacaq.
Sənəd tarif yanaşmalarının uzlaşdırılmasını, vahid kompleks tarifin formalaşdırılmasını, blok-qatarların buraxılmasını və daşımalar üzrə prosedurların təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu mexanizmlərin həyata keçirilməsi Rusiya, Azərbaycan və İran arasında daha proqnozlaşdırıla bilən, sürətli və iqtisadi cəhətdən səmərəli logistika zəncirinin qurulmasına imkan verməlidir.
Noyabrın 26-da Bakıda Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) iştirakçı dövlətlərinin Dəmir Yolu Nəqliyyatı Şurasının 83-cü iclası da keçirilib.
2000-ci il sentyabrın 12-də Rusiya, İran və Hindistan arasında imzalanmış hökumətlərarası saziş əsasında "Şimal-Cənub" Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin təməli qoyulub. Azərbaycan bu sazişə 2005-ci ildə qoşulub. Ümumilikdə 13 ölkə sözügedən sazişi ratifikasiya edib.
Rusiya Azərbaycan və İran Azərbaycan münasibətləri
Liderlərinin ötən ay Düşənbədə görüşünə qədər son dönəmlər Azərbaycan və Rusiya arasında müəyyən gərginlik müşahidə edilib. Xüsusilə bu, ötən ilin sonunda Azərbaycana məxsus təyyarənin Qazaxıstan ərazisində qəzaya düşməsindən sonra özünü göstərməyə başlayıb. Azərbaycan rəsmiləri vurğulayırdı ki, təyyarə Rusiya ərazisində vurulub və 30-dan çox insan həlak olub. Rəsmi Bakının mövqeyinə görə, Rusiya tərəfi üzr istəməli, təqsirkarlar məsuliyyətə cəlb edilməli və zərərçəkən ailələrə kompensasiya ödənilməlidir. Kreml rəhbərliyi hadisə ilə bağlı üzrxahlıq etsə də, rəsmi Bakının başqa istəklərini gerçəkləşdirmirdi. Nəhayət, oktyabrın 9-da ölkə rəhbərlərinin görüşündə Rusiya prezidenti təyyarənin onların ərazisində vurulmasını etiraf edərək müqəssirlərin cəzalanacağı və kompensasiya ödəniləcəyi ilə bağlı vəd verib.
Azərbaycanın İranla da 2024-cü ilə qədər münasibətlərində müəyyən gərginlik olub. Xüsusilə, hər iki ölkənin bir-birinin sərhədinə yaxın ərazidə hərbi təlimlər keçirməsi qarşılıqlı narazılıqlar doğurmuşdu. Hətta 2023-cü il yanvarın 27-də Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə "Kalaşnikov" avtomatı ilə silahlı hücum da oldu. Hədisə nəticəsində səfirliyin bir əməkdaşı həlak oldu, ikisi xəsarət aldı. Amma son vaxtlar iki ölkənin münasibətlərində müəyyən yaxınlaşma müşahidə edilir. Hətta onlar birgə hərbi təlimlər də keçiriblər.
Bütün bunlarla belə, son illər Azərbaycanın hər iki ölkə ilə iqtisadi əlaqələrinin gücləndiyi vurğulanıb.
Bakıda SSRİ bayrağı qaldıranların saxlandığı bildirilir
Bakıda keçmiş Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı (SSRİ) və Azərbaycan SSR bayrağı qaldıran şəxslərin saxlandığı, barələrində cinayət işinin açıldığı bildirilir.
Bununla bağlı yerli saytlar məlumat yayıblar. Məlumatda həmin şəxsləri Daxili İşlər Nazirliyinin saxladığı qeyd olunur.
Vurğulanır ki, sosial şəbəkələrdə kommunist ideologiyasının təbliğinə dair SSRİ bayraqları ilə yürüş etməyə cəhd göstərən bir qrup şəxsin videogörüntüləri yayılıb.
Saxlandığı bildirilən şəxslərdən və ya onların yaxınlarından məsələyə münasibət almaq mümkün olmayıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin özü də bu məlumatları nə rəsmi təsdiq edib, nə də təkzib.
Bununla belə, qanunvericilik səviyyəsində Azərbaycanda kommunizmin və SSRİ simvollarının təbliği qadağan edilməyib.
Xatırlatma
Bu ilin yayında İmişli rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Saleh Səmədov "Georgi lenti" və SSRİ bayrağına görə vəzifədən çıxarılmışdı. Daha sonra isə o, mənimsəmə və ya israf etmə ittihamı ilə həbs edilib.
İttihamları qəbul etməyən S.Səmədov həbsindən əvvəl yerli mediaya demişdi ki, faşizm üzərində qələbənin 80 illiyi ilə bağlı həmin tədbir zamanı meydanda başqa bayraqlar da olub: "Azərbaycan bayrağı bizim hər zaman başımızın üstündədir".
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC) Rusiyanın silahlı müdaxiləsi ilə 1920-ci ildə işğal edilib. 1922-ci ildə SSRİ yaradılıb və Azərbaycan sovet sosialist respublikası kimi ora daxil edilib. Azərbaycan, nəhayət, SSRİ-nin dağılması ilə 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa edib.
AİHM qərar verdi: Hökumət 'Azadlıq' qəzetinə 29 min 500 avro ödəməli olacaq
Noyabrın 25-də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi (AİHM) "Azadlıq" qəzetinin şikayəti üzrə qərarını elan edib.
İş 2012-ci ildə metro tarifləri artırılanda "Bakı Metropoliteni" QSC rəhbərliyini tənqid edən bir məqalənin dərcindən sonra qəzet barəsində çıxarılan hökmlərlə bağlıdır. Yerli məhkəmələr qəzetin Bakı Metropoliteninin keçmiş baş direktoru Tağı Əhmədovun nüfuzuna zərər vurduğunu deyərək yazı ilə bağlı təkzib vermək, ona 30 min 600 avro məbləğində təzminat ödəmək öhdəliyi qoyub. Qəzet isə Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsinə istinad edərək bu qərarların və sanksiyaların qeyri-mütənasib olmasından şikayət etmişdi.
AİHM Avropa Konvensiyasının 10-cu (ifadə azadlığı) maddəsinin pozulmasını tanıyıb, qəzetə maddi ziyana görə 25 min avro, mənəvi ziyana görə 3 min, əlavə xərclərə görə 1 min 500 avro kompensasiya ödəmək öhdəliyi qoyub.
"Azadlıq" qəzeti 2016-cı ildə maliyyə çətinlikləri səbəbindən çapını dayandırıb. 2017-ci ilin martından qəzetin vebsaytı da, bir sıra digər xəbər saytları kimi, bloklanıb.
2015-2022-ci illərdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Yasamal rayon şöbəsinə rəhbərlik edən T.Əhmədov ötən il vəfat edib. O, 1998–2014-cü illərdə Bakı Metropoliteninə rəhbərlik edib.
AİHM-in qərarına maraqlı tərəflərin münasibəti bəlli deyil.
Xatırlatma
2012-ci il iyunun 13-də Yasamal rayon Məhkəməsi "Azadlıq" qəzetinin "Bakı Metropoliteni" QSC-nin rəisi T.Əhmədova mənəvi zərər əvəzi olaraq 30 min manat təzminat ödəməsinə qərar vermişdi.
T.Əhmədov "Azadlıq" qəzetinin 8 aprel 2012-ci il tarixli sayında dərc olunan "Tağı Əhmədov 5 qəpikləri mənimsədi" sərlövhəli məqalədən narazı qalmışdı. Tarif Şurasının 24 noyabr 2011-ci il tarixli qərarı ilə Bakı Metropolitenində gediş haqqı 15 qəpikdən 20 qəpiyə qaldırılmışdı.
İddiaçı məhkəmədən xahiş edib ki, "Azadlıq" qəzetinin üzərinə təkzib vermək və vurduğu mənəvi zərərə görə 200 min manat təzminat ödəmək vəzifəsi qoyan qərar çıxarsın.
Bəxtiyar Hacıyevin 'kars'a salındığı deyilir
İctimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin üç gündür ki, saxlandığı 6 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində cərimə kamerasına (kars) salındığı və aclıq aksiyası keçirdiyi bildirilir.
Bununla bağlı bu gün, noyabrın 25-də onun qardaşı Vüqar Hacıyev məlumat yayıb. Onun vurğuladığına görə, noyabrın 23-24-də Ədliyyə Nazirliyinin qaynar xəttinə, Mətbuat xidmətinin rəhbərinə, Penitensiar Xidmətin Mətbuat xidmətinin rəhbərinə, Ombudsman Aparatına müraciət edib: "Lakin müsbət bir addım atılmayıb".
Bundan əvvəl də ictimai fəalın yaxınları rəsmi qurumlara müraciət edərək B.Hacıyevin həbsdə hüquqlarının pozulduğunu bildirmişdilər.
Bütün bu deyilənlərə Ədliyyə Nazirliyi və başqa cavabdeh qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb. Amma Penitensiar Xidmətdən bundan əvvəl oxşar şikayətlərlə bağlı vurğulanıb ki, onlar heç bir məhbusa ayrıseçkilik etmir və onlarla qanun çərçivəsində davranırlar.
Xatırlatma
B.Hacıyev 2022-ci il dekabrın 9-dan həbsdədir. Həbs edilərkən, ona Cinayət Məcəlləsinin 221.2.2-ci (vəzifəsini yerinə yetirən şəxsə qarşı müqavimət göstərməklə xuliqanlıq) və 289.1-ci (məhkəməyə sayqısızlıq) maddələriylə ittiham verilib. İstintaqın gedişində B.Hacıyevə qarşı qanunsuz sahibkarlıq, cinayət yoluyla əldə olunmuş vəsaitlərin leqallaşdırılması, qaçaqmalçılıq, saxta sənədlərdən istifadə, vergidən yayınma və s. əlavə ittihamlar irəli sürülüb.
Bu ilin yanvarında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi B.Hacıyevə 10 il həbs cəzası kəsib, onun mənzilinin və bank hesabındakı vəsaitin müsadirəsinə qərar verib. B.Hacıyev özünü təqsirli bilmir, bu ittihamların hamısının əsassız olduğunu deyir. B.Hacıyev daxili işlər naziri Vilayət Eyvazovun ünvanına tənqidlərinə görə onun sifarişiylə həbs olunduğunu iddia edir.
Daxili İşlər Nazirliyi bu iddianı təkzib edib.
Yayılması qadağan edilən informasiyaların dairəsi genişləndirilir
Noyabrın 24-də Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu və İnsan hüquqları komitələrinin onlayn formatda birgə iclası keçirilib.
Parlamentin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən bildirildiyinə görə, iclasda Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli bildirib ki, gündəliyə bir məsələ- İnzibati Xətalar Məcəlləsində və "İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında" Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi daxil edilib.
Qeyd edilib ki, qanun layihəsinin əsas məqsədi ictimai mənəviyyatı qorumaq, xüsusilə yeniyetmə və gəncləri sosial şəbəkələrdə yayılan zərərli, qeyri-etik informasiyadan müdafiə etmək, həmçinin internet mühitində məsuliyyət mexanizmlərini dəqiqləşdirərək mövcud qanunvericiliyi təkmilləşdirməkdir.
İclasın sonunda qanun layihəsi birinci oxunuşda Milli Məclisin plenar iclasında baxılmaq üçün tövsiyə edilib.
Layihəyə əsasən, informasiya ehtiyatında cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik yaradan hərəkətlərin edilməsinə, əxlaqsız ifadələrin səsləndirilməsinə, yaxud insan bədəninin hissələrinin əxlaq normalarına və milli-mənəvi dəyərlərə zidd formada göstərilməsinə dair məlumatların yerləşdirilməsinə yol verilməməlidir.
İnzibati Xətalar Məcəlləsinə də bununla bağlı dəyişiklik edilərək müvafiq cəzaların salınmasının nəzərdə tutulduğu bildirilir.
Müstəqil ekspertlər bu layihənin qəbul edilməsi ilə bağlı sözügedən qanunun daha da sərtləşdiriləcəyini düşünürlər. Onların fikrincə, bir çox hallarda qeyd edilən məsəllər süni şəkildə ifadə azadlığına qarşı çevrilə bilər.
Xatırlatma
Azərbaycanda buna qədər də "İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında" Qanuna bır sıra dəyişiklik olunub. 2017-ci ildə edilən dəyişikliklə icra qurumuna məhkəmə qərarı olmadan elektron resursları bloklamaq hüququ verilib. Elə həmin il AzadlıqRadiosu, MeydanTV, "Azadlıq" qəzetinin saytları məhkəmə qərarı ilə bloklanıb. Bu, həmin saytlarda yer alan bəzi materialların "dövlətin və cəmiyyətin qanunla qorunan maraqlarına təhdid yaratması" ilə izah edilib. Amma məhkəmələrdə həmin saytın təmsilçiləri irəli sürülən iddiaların əsassız olduğunu bəyan ediblər.
Sonrakı illərdə də bu proses davam edib.
Bir sıra yerli, beynəlxalq müşahidəçilər həmin qanunda bəzi müddəaları "mürtəce" adlandırır və ilk gündən əleyhinə çıxırlar.
Kipr məhkəməsi azərbaycanlıya sui-qəsd ittihamı ilə 6 il yarım həbs cəzası kəsdi
Noyabrın 21-də Kiprdə məhkəmə azərbaycanlı Orxan Əsədovu sui-qəsd ittihamı ilə 6 il yarım həbsə məhkum edib. "Reuters" onun vəkilinə istinadla yazır ki, prokurorluq ona qarşı Kiprdə yaşayan israillilərə terror hücumları planlaşdırmaq ittihamını götürüb.
O.Əsədov 2021-ci ilin sonlarından Kiprdə həbsdədir. O, həbs olunanda İsrail İranı Əsədovu adadakı israilli biznesmenləri hədəf almaq üçün killer kimi tutmaqda ittiham edirdi. İran isə bu ittihamları əsassız adlandırıb. İttiham aktında da İranla bağlı hər hansı məqam yer almayıb.
Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti 2022-ci ilin noyabrında İran kəşfiyyatının nəzarəti altında yaradılmış qanunsuz silahlı birləşməni ifşa etdiyini bildirirdi. Məlumatda qruplaşma üzvlərini hərbi təlimlərə cəlb edənlərdən biri - O.Əsədovun üçüncü ölkə ərazisində terror aktına cəhd göstərərkən həbs olunduğu vurğulanırdı.
Vəkil Kostis Efstatiu "Reuters"ə bildirib ki, müvəkkili cinayət törətmək məqsədilə sui-qəsddə, silah saxlamaqda təqsirli bilinib.
Məhkəmə qapalı keçirilib. Təqsirini etiraf etməklə bağlı danışıqlardan sonra prokurorlar təqsirləndirilən şəxsə qarşı terrorla bağlı maddələri, israillilərin onun hədəfində olması ittihamlarını götürüblər.
"Məhkəməni inandıra bildik ki, bu işin etnik mənsubiyyətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunun terrorla da heç bir bağlılığı yox idi",– Efstatiu deyib.
Çıxarılan hökmdə artıq həbsdə keçirilən müddət nəzərə alınıb. Vəkil bunu "qanun çərçivəsində ağır cəza" adlandırıb.
Azərbaycanda dana əti bahalaşmaqda davam edir
Azərbaycan paytaxtı Bakıda son günlər ətin bahalaşdığı bildirilir.
Bakıda qəssab fəaliyyəti ilə məşğul olan, amma adının çəkilməsini istəməyən bir şəxs AzadlıqRadiosuna deyib ki, dana ətinin kiloqramını 18 manata, quzu ətini isə 22 manata satır. O, son günlər dana ətinin 2, quzu ətinin isə 1 manat bahalaşdığını açıqlayıb.
Azərbaycanda bu ilin əvvəlində dana ətinin kiloqramı 12-13 manata təklif edilib (bir il ərzində 30 faiz bahalaşma baş verib).
Qəssab son qiymət artımını bu il ölkədə mal-qara arasında dabaq xəstəliyinin yayılması və bezi heyvanların tələf olması ilə izah edib.
Hələlik rəsmilər son bahalaşmanı şərh etməyiblər.
Son bir ildə ölkədə iri mal-qaranın sayında təqribən 50 min azalma var. Üstəlik, ölkəyə ət idxalı da azalıb. Amma bu ilin 10 ayında quş əti də daxil ət istehsalının çox cüzi – 0.1 faiz artdığı bildirilir.
Ekspertlər vurğulayırlar ki, ölkədə pambıqçılığın inkişafı və örüş yerlərinin azalması səbəbindən mal-qara sayında son illər davamlı azalma baş verib.
Bakıda partlayış. Beş nəfər xəsarət alıb [Video]
Bu gün, noyabrın 24-ü səhər Bakıda beşmərtəbəli "AFEN Plaza" biznes mərkəzində partlayış olub, beş nəfərin xəsarət aldığı bildirilir.
Olayın səbəbi açıqlanmır.
Biznes mərkəzinin sahibinin ehtimalı: Binada qaz olmayıb, yeraltı qaz sızıb
"Partlayış baş verən binada qaz olmayıb. Burada yolda işlər gedir. Ərazidən qaz xətti keçir. Tikintidə işləyən traktorlar xətti zədələyiblər". Yerli saytların məlumatına görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında partlayış olan "AFEN Plaza"nın sahibi Əbülfət Əliyev deyib.
O, partlayışın zədələnmə nəticəsində yaranan yeraltı qaz sızmasından baş verdiyini ehtimal etdiyini bildirib: "Görünür ki, sızma olandan sonra yaxşı təmir etməyiblər və binaya qaz sızıb. Zirzəmiyə qaz toplanıb, səhər işçi işığı yandıranda partlayış baş verib".
Bu açıqlamaya "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi və başqa uyğun rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb.
Bakıda Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri görüşüb
Ermənistanın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrindən ibarət qrup noyabrın 21-də Azərbaycan paytaxtı Bakıya gəlib.
Ölkənin yerli saytlarının məlumatına görə, bu səfər oktyabrın 21-i və 22-də Azərbaycan nümayəndə heyətinin Ermənistan paytaxtına səfərinə cavab olaraq həyata keçirilib.
Oktyabrın 22-də Yerevanda Ermənistan və Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları (QHT) nümayəndələrinin iştirakı ilə ikitərəfli dəyirmə masa keçirilmişdi. Tədbir Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanın iştirakı ilə baş tutub. Görüş təşəbbüsü sülh gündəliyini bu il avqustun 8-də Vaşinqtonda qəbul olunmuş Birgə Bəyannamə ruhunda təbliğ etmək məqsədi daşıyıb.
Noyabrın 22-də verilən məlumata görə, səfər zamanı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesinin dinamikası, vətəndaş cəmiyyətinin dialoqun bərpasındakı rolu və yaxın gələcəkdə icra olunacaq birgə layihələr müzakirə olunub, həmçinin sülh prosesi ilə bağlı hər iki cəmiyyəti maraqlandıran aktual mövzulara da toxunulub.
Bundan əlavə, media məkanında birgə fəaliyyətin intensivləşdirilməsi, ekspert qrupları arasında birbaşa əlaqələrin qurulması, Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətlərinin sülh prosesinə daha geniş şəkildə cəlb edilməsi barədə razılıq əldə olunub.
"Sülh Körpüsü" Təşəbbüsü çərçivəsində işgüzar səviyyədə əlaqələrin və hər iki ölkəyə qarşılıqlı səfərlərin davam etdirilməsi də qərara alınıb.
Səfər zamanı "Sülh Körpüsü" Təşəbbüsü üzvləri Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev ilə də görüşüblər.
Xatırlatma
Bu il avqustun 8-də 30 ildən çox münaqişədə olmuş Azərbaycan və Ermənistanın rəsmiləri Vaşinqtonda sülh müqaviləsinin mətnini paraflayıblar. Oval ofisdə ABŞ prezidentinin iştirakı ilə tərəflər görüşün nəticələri haqda bəyannamə də imzalayıblar. Bəyannaməyə əsasən, Ermənistanın cənubundan keçməklə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz əlaqə yaranacaq. TRIPP adlanan bu marşrut Ermənistanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və yurisdiksiyasını qoruyub saxlayacaq.
Paraflanan mətində tərəflər bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıyır, habelə qarşılıqlı iddiaların geri çəkiləcəyi vurğulanır. Sənəddə habelə mübahisəli məsələlərin müzakirələrlə həlli vacib sayılır.
Hisə verilmiş balıq kəskin bahalaşıb
Azərbaycanda son həftələr hisə verilmiş balıqların qiymətində ciddi artım müşahidə edildiyi bildirilir.
Paytaxt Bakı sakinlərinin sözlərinə görə, bahalaşma hisə verilmiş bütün növ balıqlarda özünü göstərir. Mütəxəssislər deyirlər ki, sözügedən məhsulun qiyməti təkcə son bir ayda ümumilikdə 30 faiz artıb.
Bildirilir ki, bahalaşmaya səbəb idxal xərclərinin yüksəlməsidir. Amma rəsmi qurumlar, hələlik, bu məsələyə münasibət bildirməyiblər.
Paytaxt sakinlərinin sözlərinə görə, yaş balıqda da bahalaşma müşahidə edilir. Ancaq onlar vurğulayırlar ki, yaş balıqlarda qiymət artımı azdır. Onlar bunu ölkədə mal-qara arasında dabaq xəstəliyinin yayılmasından sonra balıq və quş ətinə tələbatın artması ilə izah edirlər. Quş ətinin də təqribən 80 qəpik-1 manat bahalaşdığı vurğulanır.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, son bir ildə Azərbaycanda ərzaq 8.2 faiz bahalaşıb. Müstəqil iqtisadçılar bu rəqəmə bir qədər şübhə ilə yanaşır, bahalaşmanın daha yüksək olduğunu deyirlər.
