Azərbaycan xəbərləri
'Əhali borcla evinə əşya alır, təhsilhaqqı ödəyir və ya səyahətə gedir'
Azərbaycanda istehlak kreditlərinin həcimi son bir ildə artıb. Bu barədə Mərkəzi Bankın bu gün, oktyabrın 28-də açıqlanan bülletenində məlumat yer alır.
Kredit portfeli son bir ayda 2 faiz və ya 571.4 mln. manat artaraq 29 mlrd. 276.3 mln. manat olub. Onların 53.1 faizi biznes, 31.4 faizi istehlak, 15.5 faizi isə ipoteka kreditlərinin payına düşüb. Bir il əvvəl ilə müqayisədə isə kredit portfelində artım daha yüksəkdir. (9.6 faiz)
2025-ci il oktyabrın 1-nə Azərbaycanda vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 528.1 milyon manat təşkil edib. Bu göstərici cari ilin əvvəli ilə müqayisədə 17.6 faiz və ya 79 milyon manat çoxdur.
Ölkədə problemli kreditlərin məbləği son bir ildə isə 10 faiz və ya 48.1 milyon manat artıb.
Amma problemli kreditlərin son bir ayda həcmində cüzi də olsa, azalma var. Avqustun sonunda bu rəqəm 530.9 milyon manata çatmışdı.
Xatırlatma
Müstəqil iqtisadçılar kredit portfelində istehlak kreditlərinin artmasına mənfi yanaşırlar. Onların vurğulamasına görə, bu o deməkdir ki, vətəndaş bankdan faizlə götürdüyü pulu müəyyən qədər biznesə yox, məişət avadanlıqlarının alınmasına xərcləyir. Bu, həm də, onların fikrincə, əhalinin güzəranın o qədər də xoş keçmədiyinin göstəricidir: "Yəni borcla evinə əşya alır, təhsilhaqqı ödəyir və ya səyahətə gedir".
Bütün xəbərləri izləyin
Avropa ravvinlərinin Bakı konfransı təhlükəsizliklə bağlı ləğv edilib
Avropa Ravvinləri Konfransının gələn həftə Bakıda keçirilməsi planlaşdırılan qurultayı təxirə salınıb. Bu haqda "The Jerusalem Post" yazır.
Tədbirin ləğvi təhlükəsizlik səbəbləri ilə izah olunur.
Avropa Ravvinləri Konfransı bildirir ki, tədbir 3-6 noyabr tarixlərində keçirilməli idi. Qurultayda din azadlığı, Avropada antisemitizm və "İbrahim sazişləri" müzakirə olunacaqdı.
"Ynet" yazır ki, qurultaya 600-dək iştirakçının, o cümlədən Avropa, İsrail, ABŞ və digər ölkələrdən ravvinlərin, dini liderlərin, siyasi və ictimai xadimlərin qatılacağı gözlənilirdi.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, hələlik, bu xəbəri şərh etməyib.
"İbrahim sazişləri" ərəb ölkələrinin İsraillə münasibətlərini normallaşdırmağı nəzərdə tutur. ABŞ rəsmiləri Azərbaycanın da bu sazişə qoşula biləcəyini istisna etməyiblər.
Bu ilin Avropa Ravvinləri Konfransının Sarayevoda planlaşdırılan konfransı yerli ictimaiyyətin kəskin reaksiyasından sonra təxirə salınmışdı. Avropa Komissiyası bu addımı pisləmişdi.
2023-cü ilin oktyabrında ABŞ və Aİ-nin terrorçu saydığı HƏMAS-ın İsrailə hücumu, 1200 nəfəri öldürməsi, 250 nəfəri girov götürməsindən sonra İsrail Qəzzada hərbi əməliyyatlara başlayıb. Artıq iki həftədir ABŞ prezidenti Donald Trampın təşəbbüsü ilə Qəzzada atəşkəs əldə olunub, HƏMAS sağ qalan girovları, İsrail isə fələstinli məhbusları azad edib.
İsrailin Qəzzada apardığı dağıdıcı müharibə dünyanın müxtəlif yerlərində etirazlara səbəb olub.
Nazir 9-11-ci siniflərə çatdıqda Azərbaycanda qızlara məhdudiyyətdən danışdı
"Qadınların inkişafı ilə təhsilin inkişafı arasında sıx əlaqə var". AZƏRTAC-ın xəbərinə görə, bunu bu gün, oktyabrın 27-də elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev "Gənc qızların təhsilinə dəstək" layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən "Hənifə Məlikova-Zərdabi adına təqaüd proqramı 2025"in təqdimat mərasimində deyib.
Nazirin sözlərinə görə, 4-cü sinif üzrə statistikalara baxdıqda qızların təhsil göstəriciləri oğlanlara nisbətən daha yüksək olur. Lakin sonrakı illərdə oğlanların nəticələri yüksəlməyə başlayır: "Bəzi hallarda bu fərq bioloji amillərlə izah edilsə də, əsas səbəb qızların 9–11-ci siniflərə çatdıqca müəyyən məhdudiyyətlərlə, qadağalarla üzləşməsi ilə bağlıdır".
Azərbaycanın bir sıra media orqanlarında yer alan araşdırmalara görə, ölkənin bəzi bölgələrində 9-11-ci siniflərdə qızların sayı kəskin azalır. Bu onlara əsasən ailədə yaradılan maneələrlə izah edilir. Üstəlik, son illər Azərbaycanda doğuş statistikasında oğlanların qızlara nisbətən üstünlük təşkil etdiyi bildirilir. Ekspertlər bunu da selektiv abortla izah edirlər.
Yalançı şirkətlər yaratmaqda şübhəli sayılan 10 şəxs həbs edilib
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş 81.5 milyon manatı leqallaşdırmaqda şübhəli sayılan 30 nəfərin tutulduğu bildirilir.
Bu barədə oktyabrın 27-d Baş Prokurorluq məlumat yayıb.
Məlumatda adları çəkilməyən həmin şəxslərin mütəşəkkil dəstə kimi fəaliyyət göstərməsi, 300-dən çox şəxsi aldadılaraq onların adına ən azı 777 hüquqi və ən azı 103 fiziki şəxs qeydiyyatdan keçirmələri iddialarından bəhs edilir: " ...Yalançı şirkətlər vasitəsilə qeyri-qanuni gəlirləri leqallaşdırmaqla, statistik göstəriciləri saxtalaşdırmaqla ölkə iqtisadiyyatına ümumilikdə 81.5 milyon manatdan çox zərər vurulmasına,... habelə dövlət büdcəsinə məxsus 8 milyon manatdan çox Əlavə Dəyər Vergisi məbləğlərinin dələduzluqla talanmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib".
Ümumilikdə 30 şəxs Cinayət Məcəlləsinin 178.4 (dələduzluq, xüsusilə külli miqdarda törədildikdə), 193.3.1 (xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaqla yalançı sahibkarlıq), 193-1.3.1, 193-1.3.2 (cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı leqallaşdırma mütəşəkkil dəstə tərəfindən xeyli miqdarda törədildikdə) və digər maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunub: "Həmin təqsirləndirilən şəxslərdən 10-u barəsində... məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri, digərləri barəsində isə həbslə bağlı olmayan digər qətimkan tədbirləri seçilib".
Rəsmi açıqlamaya həbs edilən və başqa ittihamlarla üzləşən şəxslərin münasibətini öyrənmək mümkün olmayıb. İttihamlar təsdiqlənərsə, onlara 14 ilədək həbs cəzası verilə bilər.
Zabil Qəhrəmanov həbs edilib
Oktyabrın 25-də Gəncə şəhər Məhkəməsində hakim önünə çıxarılan Zabil Qəhrəmanov həbs edilib.
Hakim Liza Xanməmmədovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Z.Qəhrəmanov barəsində 3 ay müddətinə həbs-qətimkan tədbiri seçilib.
Z.Qəhrəmanov oktyabrın 23-də avtoyuma məntəqəsində bir nəfərə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb. O, ittihamı qəbul etmir.
23 oktyabr
Vəkil Zabil Qəhrəmanov saxlanıb
Dünən, oktyabrın 23-də vəkil Zabil Qəhrəmanov Gəncədə saxlanıb. Bu barədə məlumatları onun yaxınları da AzadlıqRadiosuna təsdiqləyiblər.
Z.Qəhrəmanovu Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları saxlayıb.
Vəkili Səadət Seyidli AzadlıqRadiosuna bildirib ki, Z.Qəhrəmanov Cinayət Məcəlləsinin 221.2.2 (xuliqanlıq - ictimai qaydanın pozulmasının qarşısını alan hakimiyyət nümayəndəsinə və ya digər şəxsə müqavimət göstərməklə törədildikdə) maddəsi ilə şübhəli şəxs qismində dindirilib.
Z.Qəhrəmanov Göygöl rayonu ərazisində avtoyuma məntəqəsində bir nəfərlə mübahisə edib ona xəsarət yetirməkdə ittiham olunur.
"Zabil Qəhrəmanov qətiyyən özünü təqsirli bilmir. Eyni zamanda, həm özü, həm də vəkili olaraq, biz istintaqın Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsində aparılmasına etiraz etdik. Bununla əlaqədar prokurora etiraz yazmışıq. İstintaqın aparılmasında ərazi aidiyyətinə əməl olunmalıdır", - vəkil əlavə edib.
8 oktyabr
İlkin Süleymanovun vəkilinin fəaliyyəti dayandırıldı
Gəncədəki 1 saylı Vəkil Bürosunun vəkili Zabil Qəhrəmanovun fəaliyyəti dayandırılıb. Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyəti oktyabrın 8-də bu barədə qərar qəbul edib.
Qərara əsasən, Z.Qəhrəmanov altı ay vəkil kimi fəaliyyət göstərə bilməyəcək.
Vəkillər Kollegiyası oktyabrın 8-də Rəyasət Heyətinin iclasının keçirilməsi və orada bir sıra qərarların qəbulu barədə məlumat yaymışdı. Orada bildirilirdi ki, "intizam pozuntusuna yol verdiyinə görə iki vəkilin fəaliyyəti müəyyən müddətə dayandırılıb, dörd vəkilə xəbərdarlıq edilib, bir vəkilə isə töhmət verilib".
Lakin Vəkillər Kollegiyası cəzalandırılan vəkillərin kimliyini açıqlamamışdı.
Z.Qəhrəmanovla yanaşı, fəaliyyəti dayandırılan digər vəkil Ramil Rüstəmovdur.
Z.Qəhrəmanov Gəncədə polislərin fəaliyyəti barədə sosial mediada yazdıqlarına görə cəzalandırılıb.
R.Rüstəmov haqqında intizam icraatı isə vətəndaş şikayəti əsasında başlanıb və nəticədə onun da fəaliyyəti dayandırılıb.
Z.Qəhrəmanov bir sıra səs-küylü işlərdə müdafiəçi qismində çıxış edib. Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kəndində 11 yaşlı Nərmin Quliyevanın oğurlanıb meyitinin yandırılmasında suçlanan İlkin Süleymanovun, qətl ittihamı ilə 11 il cəza alıb, 4 il sonra bəraət hökmü ilə azadlığa çıxan Polad İsmayılovun vəkili Z.Qəhrəmanov olub. O, AXCP Daşkəsən rayon şöbəsinin sədri Sahib Məmmədzadənin, partiyanın Gəncə şöbəsinin üzvü, şahmat müəllimi Şahin Hacıyevin və başqa fəalların da hüquqlarını qoruyub.
Anar Əsədli həbs edilib
Ləğv edilmiş Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının sədri Anar Əsədli bu gün, oktyabrın 23-də həbs edilib.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Elnur Nuriyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə zərərçəkmiş şəxslər təqsirləndirilən şəxsin həbs edilməsi barədə vəsatət verib. Məhkəmə həmin vəsatəti təmin edib və A.Əsədli məhkəmə zalında həbs edilib.
Növbəti proses 28 noyabra təyin edilib.
Bu işdə dörd nəfər zərərçəkmiş qismində tanınıb. Onlardan ikisinə dəymiş ziyanın ödənmədiyi iddia edilir.
10 oktyabr
Keçmiş partiya sədri hakim önünə çıxarıldı
Ləğv edilmiş Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının sədri Anar Əsədli Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim qarşısına çıxarılıb. Oktyabrın 10-da onun işi üzrə məhkəmənin ilkin hazırlıq iclası keçirilib.
İclasda A.Əsədlinin anket bilgiləri dəqiqləşdirilib.
O, Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci (külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq) maddəsiylə suçlanır. Bu işdə dörd nəfər zərərçəkmiş qismində tanınıb.
A.Əsədli 2023-cü il aprelin 21-də həbs edilsə də, həmin ilin iyulunda ev dustaqlığına buraxılıb. Ardından haqqındakı cinayət işinə xitam verilib. Ancaq sonradan Baş Prokurorluq xitam qərarını ləğv etdiyindən A.Əsədli haqqında dələduzluq ittihamıyla cinayət işi yenidən istintaqa qaytarılıb.
Zərərçəkmiş qismində tanınan şəxslər arasında keçmiş prezident Əbülfəz Elçibəyin köməkçisi olmuş Oqtay Qasımov da var.
A.Əsədlinin ittiham olunduğu CM-in 178.3.2-ci maddəsiylə suçlanan keçmiş partiya sədrinə 5 ildən 10 ilədək həbs cəzası verilə bilər.
2020-ci il dekabrın 6-da Azərbaycan Yüksəliş Partiyasının (AY Partiya) təsis qurultayında A.Əsədli partiyanın başqanı seçilib, 2021-ci ilin oktyabrında isə həmin partiya dövlət qeydiyyatına alınıb.
2023-cü ilin iyunun 23-də sözügedən partiya fəaliyyətini dayandırdığını açıqlayıb. Həmin dövrdə partiyanın başqanı həbsdə olub.
Heyvan kəsimi mağazalarında monitorinq: 453-də soyuducu yoxdur...
Azərbaycandakı bir çox heyvan kəsimi və ət satış məntəqələrində soyuducuların olmadığı bildirilir.
Bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) məlumat yayıb.
Qurum dünən, oktyabrın 22-nə kimi 4652 heyvan kəsimi və ət satışı mağazasında monitorinq keçirildiyini bildirir: "Monitorinq zamanı 698 heyvan kəsimi və ət satışı mağazası ilə bağlı inzibati tədbir görülüb, 65-də isə qanunsuz heyvan kəsimi ilə əlaqədar quraşdırılmış qurğular (11-i təkrar quraşdırılmış qurğulardır) sökülüb. Bundan başqa, 1244 halda ətlərin soyuducuda (453-də soyuducu yoxdur) saxlanılmadığı, 1277 halda isə ətlərin baytarlıq sənədi olmadan satışının həyata keçirildiyi müəyyən edilib ki, bununla bağlı icrası məcburi göstərişlər verilib".
AQTA heyvan kəsimi və ət satış mağazaları ilə bağlı hər hansı ünvan göstərməyib. İnzibati tədbir görülən mağaza sahiblərinin iradlara münasibətini öyrənmək mümkün olmayıb.
Xatırlatma
Son aylar Azərbaycanda heyvanlar arasında dabaq xəstəliyinin yayıldığı bildirilir. Bununla bağlı ölkənin əksər rayonlarından şikayətlər eşidilir. Yaxınlarda prezident İlham Əliyev Azərbaycanın BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı çərçivəsində 1953-cü ildə Romada təsdiq edilmiş "Dabaq Xəstəliyinə Nəzarət üzrə Avropa Komissiyası"nın Nizamnaməsinə qoşulması ilə bağlı qanunu təsdiqləyib. Nizamnamədə xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq, peyvənd proqramlarını tənzimləmək, karantin tədbirlərini tətbiq etmək, üzv ölkələr arasında informasiya mübadiləsi və tədbirlərin koordinasiyası kimi məsələlər əksini tapır. Azərbaycanda dabağa qarşı peyvənd pulsuzdur.
Respublikanın baş dövlət baytarlıq müfəttişinin imzaladığı qərara əsasən, ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən heyvan bazarlarında oktyabrın 25-dən etibarən sağlamlaşdırma tədbirlərinin görülməsi üçün mərhələli şəkildə müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq olunmalıdır. Bu, epizootik sabitliyin, bioloji təhlükəsizliyin qorunması, zoonoz və xüsusi təhlükəli xəstəliklərin yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə izah edilib.
Həcc ziyarəti gələn il də bahalaşacaq
2026-cı ildə də Həcc ziyarətində qiymətdə artımı gözlənir.
Yerli saytlar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə (QMİ) istinadla bildirir ki, 2026-cı il Həcc mövsümündə bir nəfər üçün ziyarət paketinin qiyməti 6 min 100 ABŞ dolları müəyyən edilib. Ziyarət vahid formada təşkil olunacaq və hava nəqliyyatı ilə həyata keçiriləcək.
Üstəlik, sənəd qəbulunun daha tez olacağı vurğulanır.
Bu il bir nəfər üçün ziyarət paketinin qiyməti 5 min 950 ABŞ dolları olmuşdu.
Son illər Azərbaycandan Həcc ziyarətinin qiymətində illik 100-150 dollar civarında artım olur.
Amma ümumilikdə son yeddi ildə ziyarətin qiyməti 1 min 500 dollardan çox artıb.
Azərbaycanda Həcc ziyarətini QMİ təşkil edir. Son illər Azərbaycanda zəvvarların sayında azalma, qiymətdə bahalaşma var.
Söhbət Səudiyyə Ərəbistanının Məkkə şəhərində Kəbənin ziyarətindən gedir.
Bakıdan gələn təyyarə Yerevanda enib
Dünən, oktyabrın 21-də "Azərbaycan Hava Yolları"na (AZAL) məxsus təyyarə Ermənistanın paytaxtı Yerevana eniş edib.
Bu barədə məlumatı hərbi ekspert Ədalət Verdiyev Facebook hesabında paylaşıb.
"Uzun fasilədən sonra bu gün (oktyabrın 21-i – red.) AZAL təyyarəsi Yerevan hava limanına enib", - o qeyd edib.
Məlumata görə, təyyarə Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin görüşü üçün Yerevana yola düşən azərbaycanlı ekspertləri daşıyıb.
Bu haqda "Sputnik-Ermənistan" da yazıb. Qeyd edilib ki, Bakıdan gələn xüsusi reys oktyabrın 21-də, təqribən 16:00-da Yerevanda enib.
"Armenpress" agentliyi də yazmışdı ki, Ermənistan və Azərbaycandan vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri oktyabrın 21-22-də Yerevanda ikitərəfli dəyirmi masa müzakirəsi keçirəcəklər. Agentliyin yazdığına görə, müzakirələr 8 avqust Vaşinqton görüşündən sonra formalaşan sülh gündəliyinə, iki cəmiyyət arasında qarşılıqlı etimadın gücləndirilməsi tədbirlərinə həsr olunacaq. Eyni zamanda, Cənubi Qafqazda davamlı iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf yolları, hər iki ölkənin vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri arasında birbaşa və uzunmüddətli əlaqələrin qurulması perspektivləri götür-qoy olunacaq.
Xatırlatma
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olub. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi, ətraf yeddi rayonu işğal edilib. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib.
Bu il avqustun 8-də 30 ildən çox münaqişədə olmuş Azərbaycan və Ermənistanın rəsmiləri Vaşinqtonda sülh müqaviləsinin mətnini paraflayıblar. Oval ofisdə ABŞ prezidentinin iştirakı ilə tərəflər görüşün nəticələri haqda bəyannamə də imzalayıblar. Bəyannaməyə əsasən, Ermənistanın cənubundan keçməklə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz əlaqə yaranacaq. TRIPP adlanan bu marşrut Ermənistanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və yurisdiksiyasını qoruyub saxlayacaq.
Paraflanan mətində tərəflər bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıyır, habelə qarşılıqlı iddiaların geri çəkiləcəyi vurğulanır. Sənəddə habelə mübahisəli məsələlərin müzakirələrlə həlli vacib sayılır.
Birinci Qarabağ müharibəsinin başlaması ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında nəqliyyat əlaqələri dayanmışdı.
İctimai fəal: Bəhruz Səmədov 'kars'a salınıb
Həbsdə olan tədqiqatçı Bəhruz Səmədov saxlanıldığı 11 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində cərimə kamerasına (karser) salınıb.
Bu barədə oktyabrın 21-də B.Səmədovun nənəsi Zibeydə Osmanova ilə birlikdə görüş üçün müəssisəyə gedən ictimai fəal Əmrah Təhməzov məlumat yayıb.
O vurğulayıb ki, Z.Osmanovaya nəvəsi ilə görüş verilməyib, yalnız Penitensiar Xidmətə və Ombudsman Aparatına zəng etdikdən sonra müəssisə rəisinin müavini onlara izahat vermək üçün qapıya gəlib. B.Səmədovun oktyabrın 25-nə qədər karserə salındığını bildirib.
Ə.Təhməzovun sözlərinə görə, həbsxana rəhbərliyi qərarı "daxili qaydaların pozulması" ilə əsaslandırıb: "Gətirdiyimiz azuqəni içəri keçirdə bildik".
Bu açıqlamanı Penitensiar Xidmət və cəzaçəkmə müəssisəsindən dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb.
20 oktyabr
Bəhruz Səmədov saxlanma şəraitindən şikayətçidir
Çexiyanın Karlova Universitetinin dövlətə xəyanət ittihamı ilə 15 il azadlıqdan məhrum edilmiş doktorantı, elmi tədqiqatçı Bəhruz Səmədovun 11 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində qapalı vəziyyətdə saxlandığı bildirilir.
Bu barədə onun yaxınları məlumat yayıblar.
Yaxınlarının sözlərinə görə, həmin məsələ ilə bağlı B.Səmədov özü nənəsinə məlumat verib. B.Səmədov deyib ki, onun oradan da Umbakıya (Umbakı Penitensiar Kompleksi – red.) göndəriləcəyi gözlənilir.
Müdafiə tərəfinin məsələ ilə bağlı Ombudsman Aparatına müraciət edəcəyi bildirilir.
Bütün bu deyilənlərə Penitensiar Xidmət və başqa rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb. Amma Xidmətdən, bir qayda olaraq, vurğulayırlar ki, cəzaçəkmə müəssisələrində məhbuslarla qanun çərçivəsində davranırlar.
Xatırlatma
Praqadakı Karlov Universitetinin doktorantura pilləsində təhsil alan B.Səmədov ötən il avqustun 21-dən həbsdədir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 274-cü (dövlətə xəyanət) maddəsi ilə təqsirli bilindiyindən ona 15 il həbs cəzası kəsilib. Gənc fəal Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda təqsirli sayılıb. O özünü təqsirli bilmir, sülhpərvər çıxışlarına görə cəzalandırıldığını deyir.
B.Səmədov müharibə əleyhinə yazıları ilə seçilib, özəlliklə Azərbaycanla Ermənistan arasında 2020-ci ildəki 44 günlük savaş və iki il öncə Qarabağda keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı rəsmi Bakının mövqeyi ilə üst-üstə düşməyən açıqlamalar verib.
Gənc fəalın ötən ilin avqustunda saxlanıldığı zaman Bakıya məzuniyyətə gəldiyi deyilir.
AZAL təyyarəsi məcburi eniş edib
Rusiya İstintaq Komitəsinin məlumatına görə, Sankt-Peterburqdan Bakıya uçan təyyarənin "Pulkovo" hava limanında təcili enişinin ilkin səbəbi uçuş zamanı şassinin bağlanmaması olub.
+++
"Azərbaycan Hava Yolları" (AZAL) aviaşirkətinə məxsus "Airbus A320" təyyarəsinin kapitanı Sankt-Peterburq–Bakı marşrutu üzrə J2-020 nömrəli reysi yerinə yetirərkən texniki səbəbdən (şassidə nasazlıq) geri qayıdaraq "Pulkovo" hava limanına eniş etməyə qərar verib".
AZAL-ın yaydığı xəbərə görə, təhlükəsizlik prosedurlarına uyğun olaraq ekipaj enişdən öncə yanacağın müəyyən hissəsini sərf etməklə lazımi tədbirləri yerinə yetirib.
Təyyarənin Bakı vaxtı ilə saat 04:43-də "Pulkovo" hava limanına uğurla endiyi, eniş zamanı uçuş-enmə zolağından cüzi kənara çıxdığı bildirilir.
Göyərtədəki 155 sərnişinin operativ təxliyə olunduğu, xəsarət alan olmadığı xəbər verilir.
Sankt-Peterburqdan Bakıya sərnişinlərin daşınması üçün artıq digər AZAL təyyarəsi göndərilib.
Azərbaycanın Qəzzaya qüvvə göndərəcəyi xəbərləri fonunda ABŞ admiralı Bakıya gəlib
ABŞ Mərkəzi Komandanlığının (CENTCOM) rəhbəri admiral Bred Kuper oktyabrın 18-də Bakıda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Kuperin Bakıya səfəri Azərbaycanın Qəzzada stabilləşdirici qüvvədə yer alacağı xəbərləri fonunda gerçəkləşib.
"Politico" qəzeti bu həftənin ortalarında Azərbaycanın İndoneziya və Pakistanla birgə Qəzzadakı stabilləşdirici qüvvəyə əsas iddiaçı olduğunu yazıb. Lakin qəzetin yazdığını nə Azərbaycan rəsmiləri, nə də ABŞ rəsmiləri indiyə qədər şərh ediblər.
Kuperin Azərbaycana səfəri günü bənzər iddia ilə "Guardian" qəzeti də çıxış edib. Qəzet stabilləşdirici qüvvəyə BMT vasitəsilə xüsusi səlahiyyətlərin veriləcəyini, ona Misirin rəhbərlik edəcəyini yazıb. Üstəlik, bu qüvvədə Türkiyə, İndoneziya və Azərbaycanın təmsil olunacağı bildirilib. Bakıdan bu iddiaya da reaksiya gəlməyib.
Cəmi üç ay əvvəl vəzifəyə təyin olunmuş Kuperin səfəri barədə ABŞ tərəfi bir şey paylaşmayıb. Azərbaycan prezidentinin saytı və Müdafiə Nazirliyinin yaydığı bəyanatda isə Qəzza məsələsinin tərəflər arasında müzakirəsinə dair məlumat yer almayıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi tərəflərin hərbi əməkdaşlığın yeni perspektivləri müzakirə etdiklərini deməklə kifayətlənib.
Trampın Qəzza ilə bağlı planına əsasən, stabilləşdirici qüvvə ABŞ ordusunun iştirakı olmadan bölgəyə yerləşdiriləcək, onlar Fələstin polisinə təlim keçib onu dəstəkləyəcəklər. Bununla belə, qəzetə danışan adının çəkilməsini istəməyən ABŞ rəsmisi demişdi ki, Azərbaycanın CENTCOM-un məsuliyyət zonasında olmaması vəziyyəti çətinləşdirir.
CENTCOM-un məsuliyyət zonası Yaxın Şərq, Cənubi Asiya və Mərkəzi Asiyanı əhatə edir. Azərbaycanın yerləşdiyi Cənubi Qafqaz bölgəsi isə ABŞ-nin Avropa Komandalığının məsuliyyət zonasıdır. Bakı CENTCOM-un məsuliyyət zonasında olmasa da, onun bu qurumla işləmək təcrübəsi olub. Belə ki, həm Əfqanıstan müharibəsi, həm də 2003-2011-ci illəri əhatə edən İraq müharibəsi CENTCOM-un məsuliyyət zonasında olub. Azərbaycan hər iki ölkədə özünün sülhməramlıları ilə təmsil olunub.
Azərbaycan da oktyabrın 13-də Misirdə ABŞ-nin rəhbərliyi ilə keçirilən Qəzza sammitində iştirak edib. Qəzza sammitində iştirak fonunda isə Bakı bölgənin yenidən bərpası işlərində yer almağa hazır olduğunu bildirib.
Azərbaycan İsraillə Fələstin arasında konfliktin "ikidövlətli həll" planını dəstəklədiyini bildirir. Müsəlmanların dominantlıq təşkil etdiyi ölkə olmasına baxmayaraq, rəsmi Bakının İsraillə yaxşı münasibətləri mövcuddur. Bununla bərabər Azərbaycan Fələstinin müstəqilliyini tanıyan ölkələrdən biridir.
Müstəqilliyin bərpasından 34 il ötür
Bu gün, oktyabrın 18-i Azərbaycanda Müstəqilliyin Bərpası Günüdür.
Ali Sovet 1991-ci il oktyabrın 18-də "Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyi haqqında" Konstitusiya Aktını qəbul edib.
Bu gün düz 30 il Azərbaycanda Dövlət Müstəqilliyi Günü kimi qeyd edilib. Amma bu müddət ərzində Azərbaycanda 18 Oktyabr bayram sayılsa da, 20 ilə yaxındır rəsmi iş günüdür. 1992-2006-cı illərdə bu tarix Azərbaycanda rəsmi bayram kimi qeyri-iş günü olub. 2006-cı ilin dekabrında Milli Məclisdə Əmək Məcəlləsinə edilən dəyişiklərdən sonra 18 oktyabr - Dövlət Müstəqilliyi Günü, 12 noyabr - Konstitusiya Günü və 17 noyabr - Milli Dirçəliş Günü münasibətilə verilən istirahət ləğv edilib. Həmin tarixlər bayram günü kimi saxlanılsa da, iş günü sayılır.
O zaman 18 Oktyabrın iş günü elan edilməsi ölkədə birmənalı qarşılanmamışdı. Müxalifət bunu tənqid etmişdi. Onlar deyirdi ki, mövcud hakimiyyət təmsilçilərinin müstəqilliyin qazanılmasında xidmətləri olmadığından belə qərar veriblər. Amma rəsmi təbliğatda indiki prezident İlham Əliyevin atası-keçmiş prezident Heydər Əliyev (1993-2003-də prezident olub) "müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu" kimi dəyərləndirilir.
Dövlət müstəqilliyi müstəqilliyin bərpası oldu
Dörd il əvvəl isə Azərbaycan Milli Məclisinə "Müstəqillik Günü haqqında" yeni qanun layihəsi təqdim edildi. Həmin layihədə isə Respublika Gününün (28 May) adı dəyişdirilərək Müstəqillik Günü, Dövlət Müstəqilliyi Gününün (18 oktyabr) isə Müstəqilliyin Bərpası Günü elan edilməsi təklif olunurdu. Az sonra da layihə parlamentdə qəbul edildi.
Həmin layihə ilə bağlı məlumatlar yerli saytlarda yayıldıqdan sonra bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri öz narazılıqlarını bildirmişdilər. Onlar, əsasən, Respublika Gününün adının dəyişdirilməsini tənqid edirdilər. Hətta bəzi narazılar "əlvida Respublika" kimi ifadələr də işlədirdilər.
34 il əvvəl qəbul edilən "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında" Konstitusiya Aktında yazılıb ki, Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Cümhuriyyətinin varisidir.
1918-ci il mayın 28-də iki il ömür sürən Azərbaycan Cümhuriyyəti yaranıb. 1918-1991-ci illər arasında Azərbaycan SSRİ-nin tərkibində olub.
Yaxınları İmran Əliyevin səhhətindən narahatdır
Meclis.info platformasının həbsdə olan rəhbəri İmran Əliyevin səhhətində ciddi problemlər yarandığı bildirilir. Onun bel və oynaq ağrılarından əziyyət çəkdiyi, həmçinin bədəninin bəzi hissələrində mənşəyi bilinməyən şişlərin əmələ gəldiyi deyilir.
Bu barədə onun yaxınları məlumat verib.
Onların sözlərinə görə, uzunmüddətli məhkəmə prosesi və Bakı İstintaq Təcridxanasındakı ağır şərait İ.Əliyevin həm fiziki, həm də psixoloji vəziyyətinə ciddi təsir göstərib: "Məhkəmənin uzanması onu çox sarsıdıb. Oktyabrın 14-də keçiriləcək iclası ümidlə gözləyirdi, lakin cəmi bir gün qalmış prosesin təxirə salındığını öyrənəndə əsəb pozuntusu keçirdi. Buna baxmayaraq, onu zorla məhkəməyə aparıblar".
Yaxınlarının əlavə etməsinə görə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində növbəti məhkəmə prosesi noyabrın 4-nə təyin edilib. Onun və digərlərinin məhkəməsi mayda başlayıb.
Bu açıqlamalara Penitensiar Xidmət və başqa rəsmi qurumlardan münasibət almaq mümkün olmayıb. Amma Penitensiar Xidmətdən, bir qayda olaraq, deyirlər ki, məhkumlarla qanun çərçivəsində davranırlar.
İ.Əliyev ötən il aprelin 19-dan həbsdədir. Ona ilkin olaraq Cinayət Məcəlləsinin 206.3.1-ci (qaçaqmalçılıq - təkrar törədildikdə) və 206.3.2-ci (qaçaqmalçılıq - qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə) maddələri ilə ittiham açıqlanıb. İstintaqın sonunda ona cinayət yoluyla əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılması, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma, saxta sənədlərdən istifadə və s. yeni ittihamlar irəli sürülüb. Bu maddələrdə 12 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulub.
İstintaqın sonunda ictimai fəal Elgiz Qəhrəman və Tamilla Musayeva da onunla bağlı cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs kimi tanınıblar. Onların barəsində polis nəzarəti altına vermə-qətimkan tədbiri seçilib.
Adları çəkilən üç nəfərin heç biri özünü təqsirli bilmir və ittihamları qəbul etmir.
Meclis.info platforması 2023-cü ildə təsis edilib. Sayt Azərbaycan parlamentinin fəaliyyətini təhlil edir, informativ bilgiləri diqqətə yetirirdi.
Xatırlatma
Bütövlükdə götürəndə, 2023-cü ilin noyabrından bəri Azərbaycanda qruplar halında 30-dan çox jurnalist, ictimai fəal qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs edilib. Daha sonra onlardan bəzilərinin ittihamı daha bir neçə maddə ilə ağırlaşdırılıb. Söhbət külli miqdarda gəlir əldə etməklə qanunsuz sahibkarlıq, mütəşəkkil dəstə ilə qaçaqmalçılıq, vergidən yayınma, sənəd saxtalaşdırma və başqa ittihamlardan gedir. Amma onların hamısı bu ittihamları qəbul etmir, peşə fəaliyyətlərinə görə siyasi sifarişlə həbs olunduqlarını deyirlər.
Yerli hüquq-müdafiə təşkilatlarının hazırladıqları siyahılara görə, hazırda Azərbaycan həbsxanalarında 390 nəfərdən çox siyasi məhbus var. Rəsmilərsə, bir qayda olaraq, vurğulayırlar ki, ölkədə heç kim peşə fəaliyyəti ilə bağlı, siyasi əsaslarla həbs edilmir.
Neft ucuzlaşır
Oktyabrın 17-də neftin qiyməti bir qədər də düşüb, həftəlik azalma 3 faizə yaxınlaşıb. Bundan öncə Beynəlxalq Enerji Agentliyi (IEA) bazarda aşırı təkliflə bağlı proqnozunu açıqlayıb. ABŞ prezidenti Donald Tramp ilə Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə Ukrayna məsələsini müzakirə etmək üçün yenidən görüşmək qərarına gəliblər.
"Brent" markalı xam neftin fyuçersləri 44 sent və ya 0.7 faiz ucuzlaşaraq bir barel üçün 60.62 dollar olub. ABŞ-nin "West Texas Intermediate" (WTI) nefti isə 44 sent və ya 0.8 faiz azalaraq 57.02 dollara düşüb.
Tramp və Putin oktyabrın 16-da telefonla danışaraq iki həftə içində Budapeştdə görüşmək, Ukraynadakı müharibəni müzakirə etmək qərarına gəliblər.
Bu arada Vaşinqton Hindistan və Çinə Rusiyadan neft alışını dayandırmaq üçün təzyiqləri artırır.
PVM analitiki Tamaş Varqa "Reuters"ə deyir ki, Tramp-Putin görüşü ABŞ-nin Rusiyaya qarşı mövqeyinin yumşala biləcəyinə işarə ola bilər: "Bu halda qiymətlər daha da düşə bilər".
Bu həftə neftin ucuzlaşmasına ABŞ və Çin arasında ticari gərginliyin artması də təsir göstərib. IEA isə 2026-cı il üçün təklifin artdığını proqnozlaşdırıb.
ABŞ Enerji İnformasiya Administrasiyası (EIA) oktyabrın 16-da bildirib ki, ötən həftə ölkədə xam neft ehtiyatı 3.5 milyon barel artaraq 423.8 milyon barelə yüksəlib. Eyni zamanda, Birləşmiş Ştatlarda gündəlik neft hasilatının 13.636 milyon barelə çatdığı bildirilir. Bu, indiyədək qeydə alınan ən yüksək göstəricidir.
Gündəm