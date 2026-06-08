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Paşinyanın qələbəsinin 'əmma'sı: Sülh sazişi təhlükədə?

Paşinyanın qələbəsinin 'əmma'sı: Sülh sazişi təhlükədə?
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Paşinyanın qələbəsinin 'əmma'sı: Sülh sazişi təhlükədə?

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İlkin nəticələrə əsasən, Nikol Paşinyanın partiyası parlamentdə təkbaşına hökumət qura bilsə də, konstitusiya dəyişikliyi üçün ona 6 səs çatmır. Siyasi şərhçi Nəsimi Məmmədlinin fikrincə, bu vəziyyət Ermənistan parlamentində böhrana yol aça bilər: "Yaranmış problemlərin qarşısını almaq üçün müəyyən müddətdən sonra Ermənistanda yenidən növbədənkənar seçkilərin keçirilməsi zərurəti yarana bilər. Çünki Azərbaycan tərəfi konstitusiya dəyişikliyi olmadan — xüsusilə Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına son qoyulmadan — sülh sazişinin imzalanmasının qeyri-mümkün olduğunu açıq şəkildə bildirir".

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