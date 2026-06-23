Paşinyana qarşı üçlü ittifaq: Karapetyan, Koçaryan və Tsarukyan birləşir

Milyarder Samvel Karapetyanın rəhbərlik etdiyi "Güclü Ermənistan" alyansı iyunun 7-də keçirilən parlament seçkilərindən sonra baş nazir Nikol Paşinyana qarşı vahid cəbhə yaratmaq məqsədilə ölkənin iki digər böyük müxalifət qüvvəsi ilə danışıqlara başlayıb.
Keçən cümə axşamı verdiyi müsahibədə Karapetyan "seçkidən sonrakı müxalifət koalisiyası" ideyasını irəli sürüb. O, hökumətə qarşı birgə addımları əlaqələndirmək üçün müxalif qüvvələrin iştirakı ilə xüsusi "əlaqələndirmə şurası" yaradılmasını təklif edib.
Koçaryan ideyanı dəstəkləyir
Keçmiş prezident Robert Koçaryanın "Hayastan" alyansı bu təklifi dərhal müsbət qarşılayıb. Koçaryan jurnalistlərə açıqlamasında Karapetyanın təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirib.
"Hayastan" blokundan deputatlığa namizəd olmuş Levon Koçaryan (keçmiş prezidentin oğlu) həftəsonu danışıqların müsbət istiqamətdə getdiyini və tezliklə yaxşı xəbərlər veriləcəyini bildirib. Blokun digər rəsmisi İşxan Sağatelyan isə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müxalifət arasında məsləhətləşmələrin davam etdiyini təsdiqləsə də, detalları açıqlamayıb.
Ermənistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə, Paşinyanın "Mülki Müqavilə" partiyası 49.8 faiz səslə seçkilərin qalibi olub. "Güclü Ermənistan" 23.3 faizlə ikinci, "Hayastan" 9.9 faizlə üçüncü, "Çiçəklənən Ermənistan" isə 4 faizdən az səslə dördüncü pillədə qərarlaşıb. Rəsmi nəticələrin saxtalaşdırıldığını bildirən bu üç partiya və digər üç müxalif qrup seçkilərin ləğvi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edib.
"Yol xəritəsi" gözlənilir
Tsarukyanın müttəfiqi Suren Surenyants "Çiçəklənən Ermənistan"ın da danışıqlarda iştirak etdiyini təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə, rus-erməni milyarder Karapetyan hakimiyyət dəyişikliyi üçün hələlik konkret yol xəritəsi təqdim etməyib. Surenyants düşünür ki, birgə aksiyaların uğuru məhz bu sənəddən asılıdır.
Müxalif siyasətçinin fikrincə, Karapetyan, Koçaryan və Tsarukyan əsas qərarları üçtərəfli görüşdə qəbul edəcəklər. Hələlik belə bir görüşün anonsu verilməyib.
Küçə etirazları və uzunmüddətli mübarizə
Müxalifət tərəfdarlarının çoxu hüquqi müstəvidəki mübarizəyə şübhə ilə yanaşır və küçə aksiyalarının bərpasını tələb edir. Surenyantsın düşərgəsi isə hesab edir ki, "ildırımsürətli" çevriliş qeyri-real olduğu üçün müxalifət tələsməməli və uzunmüddətli müqavimətə hazırlaşmalıdır.
"Hakimiyyət ətrafındakı daxili və xarici təlatümlər səngiməyəcək, əksinə, problemlər daha da dərinləşəcək. Paşinyanın xarici öhdəlikləri və Rusiya-Ermənistan münasibətlərindəki ciddi böhran da buna daxildir. Ona görə də müxalifət ortamüddətli fəaliyyət proqramı qəbul etməlidir", - Surenyants bildirib.