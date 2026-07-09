Bayramovdan eksklav açıqlaması: 'Məsələ öz həllini tapacaq'

Azərbaycanla Ermənistan arasında 13 kilometrə yaxın dövlət sərhədi delimitasiya olunub, həmin ərazilərdə demarkasiya işləri də başa çatdırılıb. Bu barədə xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlama verib. Nazir iyulun 9-da – diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı günündə Fəxri xiyabanı ziyarət etdikdən sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırıb.
Delimitasiya sərhədin xəritə və coğrafi təsvirlər əsasında kağız üzərində müəyyənləşdirilməsi, demarkasiya isə həmin xəttin birbaşa ərazidə dirək və nişanlarla işarələnməsidir.
Bayramov iki ölkə arasında delimitasiya prosesinin davam etdiyini bildirib: "Sərhədin şimaldan cənuba doğru müəyyənləşdirilməsi barədə bəlli bir razılaşma var. Sülh sazişinin yekunlaşdırılması istiqamətində Azərbaycan tərəfi üzərinə düşən bütün işləri tamamlayıb".
AZƏRTAC-ın məlumatına görə, nazir delimitasiya prosesi çərçivəsində eksklav kəndlərlə bağlı məsələlərin də öz həllini tapacağını əlavə edib.
Eksklav - bir dövlətin əsas ərazisindən kənarda yerləşən və tamamilə digər ölkənin quru ərazisi ilə əhatə olunmuş torpaq parçasıdır.
Rəsmi Bakının açıqlamasına görə, dörd eksklav kəndi hələ də Ermənistanın nəzarətindədir. Yerevan isə Gədəbəy rayonu ərazisindəki eksklavına nəzarət etmədiyini bildirir.
Bayramov rəsmi Bakının əsas gözləntisini də açıqlayıb: "Biz Ermənistan Konstitusiyasından Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının çıxarılmasını gözləyirik. Sülh sazişi bundan sonra imzalana bilər".
Ermənistan rəsmiləri əvvəllər konstitusiya dəyişikliklərinin parlament seçkilərindən sonra mümkün olacağını bildirirdilər. Son seçkilərdə baş nazir Nikol Paşinyan yenidən qələbə qazansa da, konstitusiya islahatları üçün parlamentdə yetərli səs çoxluğu əldə edə bilməyib. Ermənistan müxalifəti isə Bakının tələbi ilə konstitusiyanın dəyişdirilməsinə qəti etiraz edir.
Ekspertlər indiki mərhələdə sülh sazişinin imzalanmasını hələlik mümkün saymırlar.
Xatırlatma
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olub. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi və ətrafdakı yeddi rayonu işğal edilib.
2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib. Elə bundan sonra Qarabağdan erməni əhali köç edib.
Ötən ilin avqustunda Vaşinqtonda prezident Donald Trampın vasitəçiliyi ilə 30 ildən çox münaqişədə olan Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi paraflanıb. Paraflanmış mətndə tərəflər bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıyır, habelə qarşılıqlı iddiaların geri çəkiləcəyi vurğulanır.