Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2026, 09 İyun, çərşənbə axşamı, Bakı vaxtı 23:38

Dünya videoları

Naxçıvan yolu neçə ilə tikiləcək? — 'Paşinyanın hakimiyyətdə qalması belə bəs etmir...'

Naxçıvan yolu neçə ilə tikiləcək? — 'Paşinyanın hakimiyyətdə qalması belə bəs etmir...'
Embed
Naxçıvan yolu neçə ilə tikiləcək? — 'Paşinyanın hakimiyyətdə qalması belə bəs etmir...'

No media source currently available

0:00 0:02:56 0:00

Yerevandakı Regional Araşdırmalar Mərkəzinin tədqiqatçısı Emili Freyzer AzadlıqRadiosuna bildirib ki, TRIPP layihəsinin icrasına 2026-cı ilin ikinci yarısında başlanılacaq. Onun sözlərinə görə, ABŞ-nin institusional dəstəyi prosesi sürətləndirə bilsə də, gecikmə riskləri hələ də qalmaqdadır. Ekspert bunu xüsusilə Bakı ilə Yerevan arasında sülh sazişinin hələ imzalanmaması ilə əlaqələndirir. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov isə hesab edir ki, regiondakı Rusiya-Ukrayna və ABŞ-İran qarşıdurmalarının nəticələri bu layihəyə təsirsiz ötüşməyəcək: "Burada hətta Paşinyan hakimiyyətinin qorunub saxlanması belə həlledici amil olmaya bilər. Çünki TRIPP qısamüddətli olmasa da, ən azı orta müddətli perspektivdir və bu layihələrin reallaşması üçün illər tələb olunur."

VPN-siz oxumaq

Saytın bloklandığı yerlərdə belə bu səhifəni açan link

Arxiv

Bütün hissələrə bax
TV proqramlara bax Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG