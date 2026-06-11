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Ermənistan KTMT-dən çıxarılsa nə olar? – 'Ordu silahsız qala bilər'

Ermənistan KTMT-dən çıxarılsa nə olar? – 'Ordu silahsız qala bilər'
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Ermənistan KTMT-dən çıxarılsa nə olar? – 'Ordu silahsız qala bilər'

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KTMT-də aparıcı rol oynayan Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bildirib ki, Ermənistanın təşkilatda qalıb-qalmayacağı məsələsinə tezliklə aydınlıq gətirilməlidir. O, üzvlük haqqını gecikdirdiyinə görə Ermənistana qarşı sanksiyaların nəzərdən keçirildiyini də əlavə edib. Hərbi jurnalist Səxavət Məmməd hesab edir ki, KTMT-dən çıxmaq Ermənistan üçün heç də sadə olmayacaq: "Rusiya Ermənistana qarşı hərbi sanksiyalar tətbiq edərsə, müəyyən müddətdən sonra Ermənistanın Rusiya istehsalı olan silahlardan istifadəsi qeyri-mümkün olacaq. Ordunun tamamilə Rusiyadan kənar formatda yenidən qurulması isə çox uzun və baha başa gələn bir prosesdir".

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