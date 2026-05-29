İranda internet qismən açıldı, qorxu isə qalır: 'Susmağa və sağ qalmağa çalışırıq'
İranda 88 günlük internet məhdudiyyəti qismən aradan qaldırılıb. Tehranda yaşayan bir kontent yaradıcısının sözlərinə görə, internetin kəsilməsi texnologiya sahəsini iflic edib; pulunu sosial mediadan qazananların gəlirləri sıfıra düşüb və onlar artıq avadanlıqlarını satmağa başlayıblar. AzadlıqRadiosuna danışan digər bir İran sakini isə bildirir ki, savaş onları təkcə internet blokadası ilə deyil, həm də ərzaq qıtlığı və bahalıqla sınayıb: "Lakin İranda bizim açıq şəkildə danışmaq hüququmuz yoxdur və etirazlara cavab olaraq öldürülə bilərik. İnsanların çoxu susmağa və sadəcə sağ qalmağa çalışır".