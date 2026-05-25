Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2026, 25 May, bazar ertəsi, Bakı vaxtı 23:58
Aktual

Türkiyə hara gedir? – 'Ərdoğanın istəyi xaos yaratmaqdır'

Türkiyə hara gedir? – 'Ərdoğanın istəyi xaos yaratmaqdır'
Embed
Türkiyə hara gedir? – 'Ərdoğanın istəyi xaos yaratmaqdır'

No media source currently available

0:00 0:02:59 0:00

Türkiyədə polis Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) ofisinə daxil olaraq Özgür Özəli və tərəfdarlarını oradan çıxarıb. Bu hadisə məhkəmə qərarı ilə Kamal Kılıçdaroğlunun partiya sədrliyinə qaytarılmasından bir neçə gün sonra baş verib. Türkiyəli siyasi şərhçi Turqut Tuncel Kərəm bildirir ki, iqtidarın əsas məqsədi ana müxalifət partiyası olan CHP-də xaos yaratmaq, daxili çəkişmələri alovlandırmaq və partiyanı idarəolunmaz vəziyyətə salmaqdır: "AKP cəmiyyətdə əvvəlki kimi konsensus yarada bilmir və artıq 50 faizlik seçici dəstəyinə nail olmaqda çətinlik çəkir. Elə bu səbəbdən də CHP-də yaranan xaos AKP-nin hesablamadığı yeni problemlərə yol aça bilər. Ən vacib məqam isə odur ki, cəmiyyətdəki etiraz enerjisi daha real və güclü bir müxalifəti ortaya çıxaracaq şəkildə böyüyə bilər".

Bölmələr

TV proqramlara bax Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG