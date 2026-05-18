'Başqa xalqlar daha sürətlə çoxalır' – Gürcüstan patriarxının çıxışı azərbaycanlıları hiddətləndirdi
Patriarx III Şio Tbilisidə Ailə Müqəddəsliyi Günü ilə əlaqədar keçirilən tədbirdə deyib ki, Gürcüstanda demoqrafik problemlərin həll olunmaması gələcəkdə ölkədə başqa xalqların daha çox məskunlaşması təhlükəsini yarada bilər: "Əgər biz ailənin xilas edilməsi uğrunda mübarizə aparmasaq, bunun qeydinə qalmasaq, real təhlükə ilə üz-üzə qalacağıq. Bizim bu gözəl, cənnət bənzəri ölkəmizdə bizimlə yanaşı başqa xalqlar da möhkəmlənəcək və kök salacaq".