Fransa Ermənistanı silahlandırır: Daha nələr sata bilər?
Razılığa əsasən, Ermənistan Fransadan altı hərbi helikopter və xüsusitəyinatlı qüvvələr üçün nəzərdə tutulmuş avadanlıqlar alacaq. Hərbi məsələlər üzrə ekspert Səxavət Məmməd bildirir ki, hazırda Ermənistanın hərbi arsenalının 15 faizindən çoxunu Fransadan alınmış texnikalar təşkil edir. Ekspertin fikrincə, helikopterlərlə bağlı qərar Ermənistanın bu istiqamətdəki planlarının başlanğıcı ola bilər: "Böyük ehtimalla, əgər Ermənistan helikopter alışı ilə bağlı qərar veribsə, maliyyə imkanları imkan verəcəyi təqdirdə, rəsmi Yerevanın gələcəkdə Fransadan digər aviasiya vasitələri alacağını da gözləmək olar".