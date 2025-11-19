Törətmədiyi ölüm işinə görə 4 il həbsdə qalana təzminat qərarı verildi, amma...

Törətmədiyi qətl hadisəsinə görə 4 il həbsdə saxlanandan sonra bəraət alan Polad İsmayılov bu müddətdə ona və ailəsinə dəymiş maddi və mənəvi ziyan üçün təzminat tələb edir. Suçsuz olduğu halda, illərlə həm özünə, həm də yaxınlarına zərbə vurulduğunu deyən P.İsmayılovun sözlərinə görə, ailənin tək gəlir gətirəni o olub.
Həbsindən öncə "Mega Trans" MMC-də sürücü çalışan P.İsmayılov ayda iki dəfə xarici ölkələrdən yük daşıyır və, dediyinə görə, həm də ət satırmış. Hesablayıb ki, həbsdə qaldığı 3 il 10 ay ərzində 78 min manatdan çox qazancını itirib.
Kompensasiya tələbiylə məhkəməyə müraciətində ona dəymiş maddi ziyana görə 78 min 200 manat, mənəvi ziyana görə də 100 min manat təzminat tələb edib.
İddia ərizəsində cavabdeh qismində Maliyyə Nazirliyi göstərilib. Bunu da belə əsaslandırıb ki, ona dövlət orqanlarının qanunsuz hərəkətləri nəticəsində ziyan dəyib və kompensasiya ödənilməlidir. Dövlətin maliyyə siyasətini müəyyənləşdirən orqan da Maliyyə Nazirliyidir.
Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi isə buna etiraz edib: "Maliyyə Nazirliyi tərəfindən Polad İsmayılova qarşı onun hüquq və azadlıqlarını pozan, maddi və mənəvi zərərə məruz qalmasına gətirib çıxaran heç bir qanunsuz hərəkətə yol verilməyib. Buna görə də iddia mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq, cavabdeh Maliyyə Nazirliyinə münasibətdə təmin edilə bilməz".
Gəncə şəhər Məhkəməsi P.İsmayılovun iddiasını qismən təmin edib. Ona həbsdə saxlandığı hər ay üçün mənəvi ziyana görə min manatdan hesablanmaqla (46 ay üçün) 46 min manat, maddi ziyanın əvəzi olaraq da 13 min 240 manat kompensasiya kəsilib.
Bu qərardan həm P.İsmayılov, həm də Maliyyə Nazirliyi narazı qalıb
Şikayətçi P.İsmayılov iddiasının tam təmin olunmasını istəyib və Ali Məhkəmə Plenumunun REAL Partiyasının keçmiş sədri İlqar Məmmədovla bağlı kompensasiya qərarını yada salıb: "İlqar Məmmədovun işi üzrə Ali Məhkəmə Plenumunun 23 aprel 2020-ci il tarixli qərarında 5 il 6 ay 9 gün həbsdə saxlanmasına görə ona mənəvi ziyanla bağlı 234 min manat məbləğində kompensasiya ödənilməsi barədə qərar qəbul edib. Bu üzdən, dörd ilə yaxın müddətə azadlıqdan məhrum edilməyə görə dəymiş ziyan miqdarının 100 min manat müəyyən edilməsi kifayət qədər əsaslıdır".
Maliyyə Nazirliyi isə bu məsələnin onlara aidiyyəti olmadığını iddia edərək qərarın ləğvini istəyib.
Bugünlərdə Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi Maliyyə Nazirliyinin apellyasiya şikayətini təmin etsə də, qərar verilib ki, ərazi aidiyyəti baxımından bu iş Bakıya – Nəsimi rayon Məhkəməsinə göndərilsin. Axı Maliyyə Nazirliyi Bakıda Nəsimi rayonu ərazisində yerləşir.
Xatırlatma
P.İsmayılov 2011-ci ilin fevralında Zaqatalada Seyran Əyyubovanı qətlə yetirməkdə suçlanıb. S.Əyyubova evində günlük kirayənişin saxlayırmış. Yük maşınının sürücüsü işləyən və Zaqataladakı daş bazarına gedib-gələn P.İsmayılov da onun evində dəfələrlə qalıb.
O, hadisədən 9 il sonra – 2020-ci ilin fevralında həbs edilib. Öncə ona polisə müqavimət ittihamı ilə – İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1-ci (polisin qanuni tələbinə tabe olmama) maddəsi ilə 10 sutka həbs cəzası kəsilib. Sonradan S.Əyyubovanın qətlində suçlanıb və iddia edilib ki, P.İsmayılov inzibati həbsdə olduğu müddətdə məktub yazaraq 9 il öncə törətdiyi cinayətə görə vicdan əzabı çəkdiyini və indi etiraf etdiyini göstərib.
Bu ittihamla 2020-ci ildə Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə ona 11 il həbs cəzası kəsilib. Şəki Apellyasiya Məhkəməsi də hökmü qüvvədə saxlayıb. 2023-cü ilin mayında Ali Məhkəmə aşağı instansiyanın qərarını ləğv edib. Çoxsaylı ziddiyyətlər olduğu əsas gətirilərək yenidən araşdırılmaq üçün iş apellyasiya instansiyasına qaytarılıb. Bu dəfə Şəki Apellyasiya Məhkəməsində P.İsmayılova bəraət verilib.
O, məhkəmədə bildirib ki, 9 il bağlı qalmış cinayətin üstünün açılması görüntüsünü yaratmaqdan ötrü qurban seçilib. Cinayətin işgəncə, təhdid yolu ilə boynuna qoyulduğunu da vurğulayıb: "Əl-ayağımı skoçladılar, o qədər döydülər, deyiləsi deyil. Gördülər, alınmır. Eləmədiyim şeyi necə boynuma götürüm?! Məni övladlarımla hədələdilər, bir də dedilər ki, o murdar hərəkəti də boynuna qoyacağıq. Bildim ki, bunlardan nə desən, gözləmək olar. Övladlarım, ailəm var, mən o adla necə həyata davam edim, ona görə razılaşdım...".
Hüquqlarını qoruyan vəkil indi həbsdədir
Bu illər ərzində məhkəmələrdə P.İsmayılovun hüquqlarını vəkil Zabil Qəhrəmanov qoruyub. Z.Qəhrəmanov özü də oktyabrın 23-də xuliqanlıq və dələduzluq ittihamı ilə həbs olunub. O özünü təqsirli bilmir, Gəncə polisindəki özbaşınalıqları ictimailəşdirdiyinə görə cəzalandırıldığını deyir.