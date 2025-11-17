Qadınların gizli videogörüntüsünü çəkən FHN polkovniki həbsdən azad edildi

Fövqəladə Hallar Nazirliyindəki (FHN) iş otağında tabeliyində olan qadınlarla intim davranışlarını gizli görüntüləyib yaymaqda suçlanan polkovnik Zaur Mirzəyev həbsdən buraxılıb. O, Ali Məhkəmə cəzasını azaltdıqdan sonra noyabrın 17-də səhər saat 10-da 3 il 3 aylıq müddət bitdiyindən azadlığa çıxıb.
Z.Mirzəyev Binə qəsəbəsində yerləşən 9 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində saxlanılırdı. O, vaxtından iki ay öncə azadlığa çıxmaq istəsə də, sentyabrda Xəzər rayon Məhkəməsi bu barədə ərizəsini təmin etməmişdi.
FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti rəisinin köməkçisi olmuş Z.Mirzəyev 2022-ci ilin avqustundan həbsdədir. İttihama görə, o, kabinetindəki xidməti kompüterinə xüsusi proqram vasitəsilə gizli kamera quraşdırıb. Nazirlikdəki bir sıra qadınlarla 2013-2019-cu illərdə iş otağında intim münasibətdə olarkən, həmin gizli kameradan yararlanaraq çəkilişlər aparıb. Sözügedən görüntülər 2022-ci ilin avqustunda internet resurslarında yayılınca, R.Mirzəyev həbs edilib və FHN-in sabiq polkovnikinə şəxsi həyatın toxunulmazlığını pozmaq, vəzifə yetkilərini aşmaq kimi ittihamlar verilib.
Z.Mirzəyevin məhkəməsi qapalı keçirilib. İstintaqda özünü qismən təqsirli bilsə də, məhkəmədə fərqli fikir səsləndirib. Deyib ki, gizli çəkiliş aparıb, amma yaymayıb. Onun sözlərinə görə, intim münasibət qurduğu qadınların gələcəkdə mümkün şantajlarına qarşı önləyici tədbir olaraq belə bir addım atmaq qərarına gəlib. Təqsirləndirilən polkovnik vurğulayıb ki, görüntülərin yayılması ona da ciddi zərbə vurub.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmüylə ona 3 il 6 ay həbs cəzası kəsilib. Apellyasiya instansiyası bu hökmü qüvvədə saxlasa da, ötən ilin oktyabrında Ali Məhkəmə onun cəzasını azaldaraq 3 il 3 aya endirib.
Z.Mirzəyevin cinayət işində gizli şəkildə videosu çəkilən iki qadın zərərçəkmiş qismində tanınıb. Onlardan biri məhkəmə prosesində 192 min manatlıq mülki iddia qaldıraraq ona dəymiş ziyana görə təzminat tələb edib. Məhkəmə Mirzəyevin üzərinə qadına 4 min manat təzminat ödəmək öhdəliyi qoyub.