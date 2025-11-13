'Bus Trans'ın direktoru oğluna görə tələbənin şərlənməsində ittiham olunur

Bakı və şəhərətrafı qəsəbələrdə sərnişindaşıma ilə məşğul olan əsas şirkətlərdən biri – "Bus Trans" MMC-nin direktoru Qalib Salahov oğluna görə "bandotdel" vasitəsilə gənc tələbənin şərlənməsində ittiham olunur. Narkotik ittihamıyla 1 il 1 ay həbsdə saxlanılan 22 yaşlı Qurban Qurbanlı bugünlərdə bəraət alıb.
Türkiyədə Osmanqazi Universitetində III kursda təhsil alan Q.Qurbanlı ilə oradakı başqa universitetdə oxuyan iki azərbaycanlı tələbə (Hüseyn Ağayev və Nicat Salahov) arasında problem yaranıb. 2023-cü ilin payızında Hüseynlə aralarında əlbəyaxa dava olub. Həmin iki tələbədən biri olan Nicat "Bus Trans" MMC-nin direktorunun oğludur.
Hər dəfə aeroportda saxlanıb, "bandotdel"ə təhvil verilib
Bu hadisədən az sonra – 2023-cü il dekabrın 27-də Bakıya gələndə Q.Qurbanlını hava limanında saxlayıblar. Ona el arasında "bandotdel" adlanan Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi tərəfindən "stop" qoyulduğu deyilib və polisə təhvil verilib. Bir qədər sonra isə adıçəkilən idarənin əməkdaşları hava limanına gəlib, tələbəni götürüb aparıblar. Q.Qurbanlı bir gün idarədə saxlandıqdan sonra buraxılıb.
2024-cü ilin əvvəlində o, təhsilini davam etdirmək üçün atası ilə birlikdə Türkiyəyə getmək istərkən Bakıda hava limanında yenidən saxlanılıb. Ona ölkədən çıxışına qadağa qoyulduğu deyilib və polisə təhvil verilib. Əvvəlki kimi, yenə də "bandotdel"in əməkdaşları çağrılıb, gəlib onu hava limanından aparıblar. Bu dəfə də Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində bir gün saxlandıqdan sonra buraxılıb.
Üstündən bir neçə gün keçəndən sonra isə Q.Qurbanlının yaşadığı Ramana qəsəbəsində dostunun yanında "bandotdel" əməkdaşları onu tutub, maşına qoyub aparıblar. Bu dəfə idarədə ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3 (satış məqsədilə külli miqdarda narkotik əldə etmə, saxlama) maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. İddia olunub ki, Q.Qurbanlının üstündən 4.8 qram narkotik tapılıb. Narkotik satışı ittihamı ilə 1 il 1 aydan çox həbsdə qalandan sonra bu ilin aprelində azadlığa çıxıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin çıxardığı hökmlə onun ittihamı yüngülləşdirilib. Məhkəmə yekunda ittihamdan "satış məqsədi"ni çıxarıb və 234.1-1 (satış məqsədi olmadan külli miqdarda narkotik əldə etmə, saxlama) maddəsinə dəyişib. Bu maddədə 3 ildən 8 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulsa da, hakim Azad Məcidov ona 3 il azadlığın məhdudlaşdırılması (elektron nəzarət vasitəsilə gəzmək) cəzası təyin edib.
Həbsdən buraxılmasına baxmayaraq, Q.Qurbanlının vəkili hökmdən apellyasiya şikayəti verib. Hüquqlarını müdafiə etdiyi gəncin haqsız həbs olunduğunu vurğulayan vəkil ona bəraət verilməsini istəyib.
Prokuror da hökmdən narazı qalıb. O isə əksinə, Q.Qurbanlının istintaq vaxtı verilən ittihamla cəzalandırılmasını, CM-in 234.4.3 maddəsinin sanksiyasında nəzərdə tutulmuş müddətdə həbs cəzası kəsilməsini istəyib.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsində yarım ilə yaxın davam edən araşdırmalardan sonra hakimlər kollegiyası tələbənin təqsirsiz olduğu nəticəsinə gəlib və bugünlərdə Q.Qurbanlı haqqında bəraət hökmü çıxarıb.
"Onlara xəbər çatdırmağımı, iş verməyimi tələb edirdi"
İstər Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində, istərsə də apellyasiya instansiyasında "Bus Trans" MMC-nin direktoru Q.Salahovun tələbənin valideynlərini hədələyən səs yazısından tutmuş, Q.Qurbanlının həbsindən əvvəl iki dəfə hava limanında saxlanılıb "bandotdel" işçilərinə təhvil verilməsini təsdiqləyən sənədlərə qədər müxtəlif sübutlar araşdırılıb.
Q.Qurbanlı özü də bildirib ki, 2023-cü ilin oktyabrında Türkiyədə Hüseyn və Nicatla aralarında problem yarananda, özəlliklə Hüseynin ağzını partladanda buna görə sərt cəzalandırılacağını açıq şəkildə ona demişdilər. Onun sözlərinə görə, Bakıya qayıdanda hava limanından "bandotdel"ə aparılandan sonra orada onu döyə-döyə Hüseyni niyə vurduğunu soruşublar. Həmin vaxt onu "ağıllanmasa", narkotiklə həbs olunmaqla, hətta dubinka ilə zorlamaqla hədələyiblər.
Təqsirləndirilən tələbə deyir ki, ikinci dəfə hava limanında saxlanılıb "bandotdel"ə aparılanda orada hətta bədəninə tok da verilib. Ondan çiynində olan döyməni silməyi tələb ediblər: "Aslan adlı biri onlara xəbər çatdırmağımı, iş verməyimi tələb edirdi. Mən canımı qurtarmaq üçün ona əməkdaşlıq edəcəyimə söz verdim. Amma mən nə bilirdim ki, onlara xəbər də çatdırım...".
"Deyiblər ki, "Türkiyə səhifəsi sənin üçün bağlandı""
Araşdırmalar zamanı o da üzə çıxıb ki, Türkiyədə gənclər arasında davadan az sonra Bakıda Qurbanın atası Elməddin Qurbanova zəng gəlib. O, Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə çağrılıb. O, ertəsi günü idarəyə gedib. Dediyinə görə, idarədə ona oğlunun Türkiyədə azərbaycanlı tələbələrlə dalaşdığını xəbər verib, övladını tənbeh etməsini istəyiblər. O da söz verib ki, dərhal oğlunun yanına gedəcək, onu tənbeh edəcək. E.Qurbanov dərhal Türkiyəyə gedib, nə baş verdiyini öyrənib. Oğlu digər iki nəfərlə aralarındakı problemi atasına danışıb.
"Birinci dəfə dekabrda "bandotdel"dən buraxılandan sonra Qurban dedi ki, onu Hüseyni döydüyü üçün tutublar. İdarədə ona Hüseynin ağzından qan olan şəklini göstəriblər. Deyiblər ki, "Türkiyə səhifəsi sənin üçün bağlandı"", - təqsirləndirilən tələbənin qohumları ifadələrində belə deyib.
Onlar əlavə ediblər ki, sonuncu dəfə Qurban saxlanılanda heç ona narkotik ittihamı verildiyini bilmirdilər. Amma həmin vaxt Q.Salahov telefonda Q.Qurbanlının narkotik ittihamı ilə həbs olunduğunu deyib.
Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları Q.Qurbanlının Türkiyədəki davaya görə Q.Salahovun sifarişiylə tutulması barədə deyilənləri təkzib edib. Onlar bildiriblər ki, hətta tələbənin həbsindən öncə iki dəfə saxlanılıb idarəyə gətirilməsi barədə iddiaları da doğru deyil, Q.Qurbanlı məsuliyyəti üzərindən atmaq üçün yalanlar uydurur.
Lakin məhkəmə hava limanından sorğuya verilən cavablardan sonra deyilənlərin həqiqət olduğu qənaətinə gəlib.
Vəkil Q.Salahovun da məhkəməyə çağrılmasını istəyib. Bu barədə vəsatət verilsə də, onu çağırıb dindirməyiblər. Lakin səs yazısı olan diskə qulaq asıblar, göndərdiyi fotolara baxış keçiriblər.