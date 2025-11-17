'Kars'da saxlanılan Bəhruz Səmədovun cəzası ağırlaşdırıla bilər: məhkəməyə ərizə verilib

Həbsdə olan gənc politoloq Bəhruz Səmədovun cəza rejimi ağırlaşdırıla bilər. AzadlıqRadiosunun məlumatına görə, B.Səmədovun saxlandığı 11 saylı cəzaçəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi onun həbsxana rejiminə köçürülməsi üçün Binəqədi Rayon Məhkəməsinə müraciət edib.
“Ərizəyə noyabrın 24-də hakim Samir Nəsibov baxıb qərar verəcək”, - məhkəmədən bildirilib.
Ərizədə iddia olunur ki, B.Səmədov müəssisədə daxili intizam qaydalarına əməl etmir, dəfələrlə qaydaları pozduğuna görə haqqında akt tərtib edilib.
Politoloqun nənəsi Zibeydə Osmanova isə bildirir ki, nəvəsi oktyabrın 17-də bu cəzaçəkmə müəssisəsinə gətirildiyi gündən birbaşa cəza kamerasına (“kars”) salınıb. Bir aydır B.Səmədovun heç bir əsas olmadan “kars”da saxlandığını deyən Z.Osmanova vurğulayıb ki, məqsəd daha çox əzab verməkdir:
“Heç bir cinayət törətmədiyi halda, şərləyib 15 il verməklə ürəkləri soyumur, orada da “kars”da saxlayırlar. Bəhruzu 11 saylı cəzaçəkmə müəssisəsinə gətirən kimi birbaşa “karsa” salıblar, indiyə qədər də orada saxlayırlar. Bu adam harda qaydanı pozdu ki, onu cəzalandırdınız? Nə qədər yalan, şər-böhtan danışmaq olar?!”
Noyabrın 17-də B.Səmədovun “kars”da saxlanmasıyla əlaqədar məhkəməyə verdiyi şikayətə baxılıb. Məhkəmə prosesi onun saxlandığı 11 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində keçirilib. Z.Osmanovanın bildirdiyinə görə, məhkəmədə nəvəsi də, onun vəkili də qayda pozuntularıyla bağlı sübutlar, videogörüntülər tələb edib:
“Sözlə deməklə, yalan akt tərtib eləməklə deyil axı. Sübut istəyəndə deyirlər ki, o yerdə videokamera yoxdur”.
Məhkəmə B.Səmədovun cəza kamerasında əsassız saxlanması barədə şikayətinin baxılmamış saxlanmasına qərar verib.
B.Səmədova qarşı qanunsuz rəftar barədə nənəsinin dediklərinə Penitensiar Xidmətdən şərh almaq mümkün olmayıb. Bu qurumdan AzadlıqRadiosuna əvvəlki açıqlamalarda penitensiar müəssisələrdə saxlanılan şəxslərin qanunda nəzərdə tutulan bütün hüquqlarının təmin olunduğu vurğulanıb.
Xatırlatma
Praqadakı Karlov Universitetinin doktorantura pilləsində təhsil alan Bəhruz Səmədov 2024-cü il avqustun 21-dən həbsdədir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 274-cü (dövlətə xəyanət) maddəsi ilə təqsirli bilindiyindən ona 15 il həbs cəzası kəsilib. Gənc fəal Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda ittiham olunur.
O, özünü təqsirli bilmir, sülhpərvər çıxışlarına görə cəzalandırıldığını deyir.
B.Səmədov müharibə əleyhinə yazıları ilə seçilib, özəlliklə Azərbaycanla Ermənistan arasında 2020-ci ildəki 44 günlük savaş və iki il öncə Qarabağda keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı rəsmi Bakının mövqeyi ilə üst-üstə düşməyən açıqlamalar verib.
Gənc fəalın ötən ilin avqustunda saxlanıldığı zaman Bakıya məzuniyyətə gəldiyi deyilir.