Hökumətin etnik azlıqlarla bağlı tənqidçisinin tutulub Azərbaycana gətirildiyi deyilir
Azərbaycan hakimiyyətini etnik azlıqlara münasibətlə bağlı tənqid edən Rusiya vətəndaşı Kamal İsayevin İstanbulda saxlanılıb Bakıya gətirildiyi bildirilir. Bu barədə onun xanımı Aida İsayeva və başqa yaxınları məlumat yayıb.
Rusiyada yaşayan A.İsayeva deyir ki, K.İsayev ilə noyabrın 7-dən əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb.
Onun sözlərinə görə, noyabrın 12-də vəkil K.İsayevin bacısına zəng edərək onun İstanbulda saxlanılıb Bakıya gətirildiyini və hazırda təcridxanada olduğunu söyləyib: "Vəkil deyir ki, guya Kamal həbsin ictimailəşməsini istəmir. Mən isə bunun yalan olduğunu bilirəm. Eyni hal İqbal Əbilovun da başına gəldi".
A.İsayeva "Facebook" hesabında Rusiya prezidenti Vladimir Putinə müraciət edərək ərinin azad olunmasına yardım göstərilməsini də xahiş edib.
Bu deyilənləri Azərbaycanın hüquq-mühafizə qurumlarından dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Amma rəsmilər, bir qayda olaraq, vurğulayırlar ki, ölkədə milli azlıqlara bütün lazımı imkan və hüquqlar verilib.
K.İsayevin "YouTube" platformasında "Jahid Kamal", "Arya Toloş" adlı kanalları olduğu və onun Azərbaycan hakimiyyətinin etnik azlıqlarla bağlı siyasətini tənqid etdiyi bildirilir.
Bundan əvvəl Belarusda yaşayan talış mədəniyyəti tədqiqatçısı İqbal Əbilov doğmalarının yaşadığı Azərbaycana səfəri zamanı - 2024-cü il iyulun 22-də saxlanılmışdı. Ona Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi 18 il həbs cəzası verib. İttihama görə, İ.Əbilov Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda və milli zəmində nifrət yaratmaq cəhdində günahlandırılır.
Əbilovun Hüquqlarını Müdafiə Komitəsi isə bildirir ki, o, heç bir siyasi fəaliyyətlə məşğul olmayıb, "yeganə cinayəti" elmi obyektivlik və mədəni irsin qorunması olub.
Sevinc Vaqifqızı 'Cəsarət mükafatı'na layiq görülüb
"AbzasMedia"nın həbsdə olan baş redaktoru Sevinc Vaqifqızı "Sərhədsiz Reportyorlar" (RSF) təşkilatının "Cəsarət Mükafatı"na layiq görülüb.
"AbzasMedia" xəbər verir ki, "Sərhədsiz Reportyorlar"ın 33-cü "Azad Mətbuat Mükafatları" mərasimi bu il təşkilatın yaranmasının 40 illiyi münasibətilə keçirilən "RSF Festivalı" çərçivəsində noyabrın 15-də Parisdə baş tutub.
Mükafatı S.Vaqifqızının adından "AbzasMedia"nın direktoru Günel Səfərova qəbul edib. O, Vaqifqızının tədbir iştirakçılarına ünvanladığı məktubu oxuyub.
RSF S.Vaqifqızını "prinsiplərinə sadiqliyi, təzyiqlərə baxmayaraq, inadla susmaması, ədalətsizlik qarşısında dayanıqlığı ilə ləyaqət və ümid rəmzi" kimi qiymətləndirib.
Braziliyada Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərə də azadlıq istənilib
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Braziliyada keçirilən İqlim Dəyişikliyi Konfransında (COP30) Azərbaycanda həbsdə olan jurnalist Nərgiz Absalamovaya azadlıq tələb edilib.
İnsan hüquqları fəalları N.Absalamova da daxil, bir neçə ölkədə həbsdə olan jurnalistlərin fotolarının əks olunduğu futbolkalar geyinərək "Onları azad edin" şüarı ilə aksiya keçiriblər.
COP29-a ötən il Azərbaycan ev sahibliyi etmişdi.
Xatırlatma
S.Vaqifqızı 2023-cü ilin noyabrında həbs olunub. Onunla birlikdə "AbzasMedia"nın direktoru Ülvi Həsənli, layihə koordinatoru Məhəmməd Kekalov, araşdırmaçı-jurnalist Hafiz Babalı, jurnalistlər Elnarə Qasımova, Nərgiz Absalamova və AzadlıqRadiosunun əməkdaşı, iqtisadçı Fərid Mehralızadə saxlanıblar. Onlar qaçaqmalçılıq və maliyyə cinayətlərində ittiham olunublar, lakin ittihamları rədd ediblər.
2025-ci il iyunun 20-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi "AbzasMedia işi" üzrə S.Vaqifqızı, Ü.Həsənli, S.Vaqifqızı, H.Babalı və F.Mehralızadəni 9 il, N.Absalamova və E.Qasımovanı 8 il, M.Kekalovu isə 7 il 6 ay azadlıqdan məhrum edib.
Ümumilikdə son iki ildə, əsasən, eyni ittihamlarla 30-a yaxın jurnalist həbs olunub.
Beynəlxalq media və insan haqları təşkilatları bu həbsləri Azərbaycanda azad medianın susdurulmasına yönəlmiş kampaniya kimi qiymətləndirir.
Hökumət təmsilçiləri ölkədə heç kimin siyasi məqsədlərlə izlənmədiyini, həbs olunanların konkret cinayətlərə görə cəzalandırıldığını iddia edir.
Azərbaycanda iri- və xırdabuynuzlu mal-qara azalmaqdadır
2025-ci il oktyabrın 1-nə Azərbaycanda iribuynuzlu heyvanların sayı 2 milyon 438.8 min, xırdabuynuzlu heyvanların sayı isə 6 milyon 763.7 min başa düşüb.
Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin aylıq hesabatında bildirilir.
Rəsmi hesabatların təhlili göstərir ki, 2024-cü ilin oktyabr ayının 1-i ilə müqayisədə iribuynuzlu heyvanların sayı 2 faiz və ya 50.5 min, xırdabuynuzlu heyvanların sayı isə 3.5 faiz və ya 242 min baş azalıb.
Nəzərə alaq ki, bu ilin doqquz ayında ölkəyə diri qoyun və keçi idxalı 271 min 971, diri iribuynuzlu heyvanların idxalı isə 89 min 610 baş təşkil edib.
Əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 1 faiz, o cümlədən heyvandarlıq məhsulları istehsalı 0.4 faiz, bitkiçilik məhsulları üzrə isə 1.5 faiz artıb.
Xatırlatma
Son beş ili götürdükdə heyvanların sayında azalma daha kəskindir. Qoyun və keçi sayında bu, 1 milyon 300 min civarındadır. İribuynuzlu mal-qarada isə bu 200 mindən çoxdur. Son beş ildə Azərbaycanda qoyun-keçi əti 100, dana əti isə 60 faiz bahalaşıb.
Mal-qara sayında belə kəskin azalma, əsasən, ölkədə pambıqçılığın inkişaf etdirilməsi tədbirləri ilə izah edilir. Onda bir çox qoyunçuluq təsərrüfatlarının icarəyə götürdüyü torpaqlar əllərindən alınmış, iribuynuzlu mal-qara üçün belə örüş yerlərinin azaldığı bildirilmişdi.
Azərbaycanda milli dirçəlişin 37-ci ili
Noyabrın 17-si Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü kimi qeyd edilir. Düz 37 il öncə, 1988-ci il noyabrın 17-də Bakının Lenin, indiki Azadlıq meydanında Azərbaycana ərazi iddialarına və SSRİ rəhbərliyinin bunun qarşısını almamasına etiraz olaraq mitinqlər başlayıb.
O dövrün şahidlərinin bildirməsinə görə, Sovet İttifaqı rəhbərliyinin məsələnin həllinə biganə yanaşması vətəndaşları daha da hiddətləndirdiyindən az vaxt ərzində yüz minlərlə insan hərəkata qoşulub.
Fasiləsiz mitinqlər dekabrın 5-nə kimi davam edib və həmin gün sovet ordusunun zorakılığı ilə dağıdılıb.
1992-ci ildə noyabrın 17-si bayramlar sırasına salınıb və qeyri-iş günü elan edilib.
Ondan bir il əvvəl, 1991-ci ildə isə Azərbaycanda Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı qəbul edilmişdi.
Milli Dirçəliş Günü Azərbaycanda dövlət səviyyəsində qeyd olunsa da, 2006-cı ilin dekabrında qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklərə görə, artıq qeyri-iş günü deyil.
Şirvanda zavodda qəza. Bir işçinin həlak olduğu deyilir
Bu gün, noyabrın 14-də günorta saatlarında ""Azərsilah" Müdafiə Sənayesi Holdinqi" QSC-nin strukturundakı "Sənayecihaz" Elmi-İstehsalat Müəssisəsinin Şirvan şəhərindəki zavodlarından birində istehsalat qəzası baş verib.
Bu barədə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, müəssisənin bir əməkdaşı həlak olub.
"Hazırda aidiyyəti qurumlar araşdırmalar aparır", - nazirlik əlavə edir.
"Azərsilah" Müdafiə Sənayesi Holdinqi" QSC prezidentin 2023-cü il sentyabrın 9-da imzaladığı fərman ilə yaradılıb və Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərir.
Xatırlatma
Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvanda yerləşən müəssisələrində bundan əvvəl də insan tələfatı ilə müşahidə edilən olaylar baş verib. 2023-cü ilin iyulunda nazirliyin Şirvan şəhərindəki zavodunda partlayışda bir nəfərin öldüyü, bir nəfərin isə əlindən xəsarət aldığı açıqlanmışdı.
2016-cı ildə isə həmin zavodda partlayış nəticəsində iki nəfər həlak olub, azı 10 nəfər yaralanmışdı.
Həmin olaydan bir il əvvəl, iyulun 6-da da Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şirvanda yerləşən "Telemexanika" zavodunda partlayış olmuşdu. Onda isə bir nəfərin öldüyü, 11 nəfərin yaralandığı deyildi.
Həmin partlayışlarla bağlı cinayət işləri açılsa da, sonradan onların təfərrüatları ilə bağlı ictimaiyyətə geniş açıqlama verilməyib.
Xərcin yarıdan çoxu yemək-içməyə gedib
2025-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında ölkədə 106 milyard 435 milyon manatlıq və ya əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1.3 faiz çox ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal olunub.
Bu barədə noyabrın 14-də Dövlət Statistika Komitəsi (DSK) məlumat yayıb.
DSK vurğulayır ki, iqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 2.1 faiz azalıb, qeyri neft-qaz sektorunda isə 3.1 faiz artıb.
Rəsmilər bu ilin əvvəlində vurğulamışdılar ki, onlar 2025-ci ildə ÜDM-də 3.3 faiz artım proqnozlaşdırırlar.
Müstəqil iqtisadçıların fikrincə, əslində 1 faizlik artım heç artım sayılmamalıdır. Onlar deyir ki, Azərbaycanın daxil olduğu Müstəqil Dövlətlər Birliyində təmsil edilən ölkələrin bir çoxunda iqtisadi artım daha yüksəkdir.
5.9 faiz inflyasiya realdırmı?
DSK bildirir ki, bu ilin 10 ayında ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə ölkədə inflyasiya 5.9 faiz olub: "O cümlədən qida məhsulları, alkoqollu içkilər və tütün məmulatları üzrə 8.2 faiz, qeyri-qida məhsulları üzrə 2.5 faiz, əhaliyə göstərilmiş ödənişli xidmətlər üzrə 5.6 faiz təşkil edib".
Müstəqil iqtisadçılar isə bu rəqəmə şübhə ilə yanaşırlar. Onların fikrincə, bu göstərici azı ikirəqəmli olmalıdır.
DSK habelə qeyd edir ki, 2025-ci ilin 10 ayında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 52 milyard 615.7 milyon manatlıq, o cümlədən 28 milyard 664.5 milyon manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları satılıb. 2024-cü ilin yanvar-oktyabr ayları ilə müqayisədə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3.8 faiz, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə 1.3 faiz, qeyri-ərzaq malları üzrə 6.7 faiz artıb.
Ekspertlərə görə, bir ölkədə ki, xərcin yarıdan çoxu ərzağa gedir, bu, orada güzəranın o qədər də müsbət olmadığının göstəricisidir.
Bakıda metroda tüstülənmə olub, stansiya bağlanıb
Noyabrın 14-də səhər saatlarında Bakı metrosunun "Cəfər Cabbarlı" stansiyasında qapılar bağlanıb.
"Bakı Metropoliteni" QSC bunu "Cəfər Cabbarlı" stansiyasına bitişik yeraltı keçiddə yerləşən ticarət mağazasında tüstülənmə ilə izah edib.
Açıqlamaya görə, tüstülənmənin nəticələrinin sərnişinlərə təsirlərinin qarşısını almaq məqsədilə "Cəfər Cabbarlı" stansiyasının giriş və çıxış qapıları dərhal bağlanılıb, havalandırma sistemi sovurma rejiminə keçirilib.
Saat 10:00 radələrində qapıların açıldığı bildirilib.
Bakı metrosunun stansiyaları daxilində ticarət obyektlərinin fəaliyyət göstərməsi zaman-zaman bəzi sərnişinlərin şikayətlərinə səbəb olub. Hətta bu ticarət obyektlərinin fəaliyyətinin şəffaf olub-olmaması da müzakirə mövzusuna çevrilib.
Xatırlatma
Metrolar tarixində ən böyük faciələrdən biri də elə Bakı metrosunda 1995-ci il oktyabrın 28-də baş verib. Onda "Ulduz" və "Nərimanov" stansiyaları arasında qatarda yanğın baş verdiyi açıqlanmışdı. Bu qəza zamanı üç xilasedici daxil 289 nəfər həlak olub. Yanğının səbəbi elektrik nasazlığı hesab edilir, lakin sabotaj ehtimalı da müzakirə olunurdu.
Türkiyə təyyarə qəzasının səbəbi barədə danışmağın hələ tez olduğunu deyir
Noyabrın 13-də Türkiyə Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, bu həftə hərbi yük təyyarəsinin Gürcüstanda qəzasının səbəbi barədə danışmaq hələ tezdir, təhqiqat davam edir. Hadisə nəticəsində 20 hərbçi həlak olub.
Azərbaycandan Türkiyəyə uçan "C-130 Hercules" hərbi yük təyyarəsi noyabrın 11-də qəzaya uğrayıb. Bu, NATO üzvü Türkiyə ordusunun 2020-ci ildən bəri ən çox itki verdiyi qəza idi.
Müdafiə Nazirliyi Ankarada brifinqdə bildirib ki, təyyarə 2012-ci ildə Səudiyyə Ərəbistanından alınıb, bir ay öncə zəruri modernizasiya işlərindən, sonuncu texniki baxışdan keçib. Nazirlik təyyarənin son uçuşda sursat daşımadığını açıqlayıb.
Qurum onu da bildirib ki, Türkiyədə istismarda olan 18 ədəd C-130 təyyarəsinin bütün planlaşdırılmış uçuşları təhqiqat başa çatana qədər dayandırılıb. Qəzaya uğramış təyyarənin "qara qutu"sunun təhlili aparılır.
+++
Türkiyə Müdafiə Nazirliyi Azərbaycandan qayıdan "C-130 Hercules" hərbi yük təyyarəsinin Gürcüstan ərazisində qəzaya uğradığını açıqlayıb. Nazirlik təyyarədə 20 hərbçinin olduğunu bildirib.
Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) qəzanın Azərbaycanla sərhəddən 5 km aralıda baş verdiyini bildirib.
"Azərbaycan ərazisindən havaya qalxaraq ölkəmizə qayıdan C-130 tipli hərbi yük təyyarəmiz Gürcüstan–Azərbaycan sərhədində qəzaya uğrayıb", – Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Nazirlik hadisə yerində axtarış-xilasetmə əməliyyatları aparıldığını əlavə edib.
Ali Məhkəmə Əziz Orucovu həbsinin tamamına günlər qalmış azad etmədi
Bu gün, noyabrın 13-də Ali Məhkəmə "Kanal 13" internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucov barəsində olan hökmdən verilən kassasiya şikayətinə baxıb.
Hakim İlkin Rəcəbovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə kassasiya şikayəti təmin edilməyib, hökm qüvvədə saxlanılıb.
25 sentyabr
Əziz Orucov azadlığa buraxılmadı. Azadlığa çıxmasına 2 ay qalır
Sentyabrın 25-də Suraxanı rayon Məhkəməsində "Kanal 13" internet televiziyasının 16 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində saxlanılan rəhbəri Əziz Orucovun vaxtından əvvəl azad olunması üçün müdafiə tərəfinin təqdim etdiyi müraciətə baxılıb.
Bu barədə Ə.Orucovun ailəsindən məlumat verilib.
Ailənin açıqlamasına görə, hakim prosesdə həbsxana rəhbərliyinin verdiyi müsbət rəyə və Ə.Orucovun müalicə müəssisəsində davamlı nevroloji müalicə almasına baxmayaraq, Ədliyyə Nazirliyinin mənfi mülahizəsi əsasında onun vaxtından əvvəl azad olunmasını təmin etməyib.
Bu açıqlamaya maraqlı tərəflərin münasibəti bəlli deyil.
Ə.Orucovun azadlığa çıxmasına 2 ay 2 gün qalıb.
Ə.Orucov 2023-cü il noyabrın 27-də icazəsiz evtikmə ittihamı ilə həbs olunub. Bir ay sonra – dekabrın 19-da ona əlavə valyuta qaçaqmalçılığı ittihamı da verilib. İstintaq yekunlaşarkən onun üzərindən qaçaqmalçılıq ittihamı götürülüb.
Bu il fevralın 26-da Səbail rayon Məhkəməsində hakim Günel Səmədovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə ona 2 il həbs cəzası verilib. Jurnalist ittihamla razı deyil.
Xatırlatma
2023-cü ilin noyabrından Azərbaycanda "AbzasMedia", "Kanal 13", "ToplumTV", meclis.info, "MeydanTV" kimi çoxsaylı media orqanının 30 civarında əməkdaşı, əsasən, qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs olunub. Jurnalistlər ittihamları rədd edir, tənqidçi fəaliyyətlərinə görə cəzalandırıldıqlarını deyirlər. Bir çox hüquq müdafiəçilərinin hazırladığı siyahıya əsasən, Azərbaycanda hazırda 390-dan çox siyasi məhbus var. Hökumət təmsilçiləri ölkədə heç kimin siyasi məqsədlərlə izlənmədiyini, həbs olunanların konkret cinayətlərə görə cəzalandırıldığını iddia edir.
Beynəlxalq insan haqları qurumları hökuməti haqsız tutulanları azad etməyə çağırır.
Fazil Mustafaya sui-qəsdə görə ömürlük həbs almış şəxsin oğluna da 10 il verildi
Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafaya sui-qəsdə görə ömürlük həbs cəzası almış Azər Səricanovun oğlu Əbülfəz Səricanova hökm oxunub.
Bu gün, noyabrın 13-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Səbinə Məmmədzadənin sədrlik etdiyi prosesdə ona 10 il həbs cəzası kəsilib.
Bu barədə onun yaxınları məlumat verib.
Onu atasına hökm oxunmasından az sonra (martda) Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) həbs edib.
Ə.Səricanova Cinayət Məcəlləsinin 28.277-ci (dövlət xadiminin və ya ictimai xadimin həyatına sui-qəsd etməyə hazırlıq) maddəsi ilə ittiham verilib.
O, ittihamla tam razılaşmır.
Xatırlatma
F.Mustafa 2023-cü il martın 28-də Zabrat qəsəbəsində yaşadığı evin qarşısında güllələnib. Deputat çiyin və bud nahiyəsindən yaralanıb.
Bu hadisə beş nəfərin həbsinə yol açıb. İttihama görə, sui-qəsd planı İranda müzakirə olunub, bundan ötrü Bakıya 30 min dollar pul göndərilib.
Cinayətin təşkilində suçlanan A.Səricanova ömürlük, digər dörd nəfərdən birinə 4 il, qalan üçünə isə 18-20 il həbs cəzası verilib. Təqsirləndirilən şəxslər bu hökmdən yuxarı məhkəmə instansiyalarına şikayət etsələr də, sonuc dəyişməyib.
Onlar deputata atəş açdıqlarını təsdiqləyiblər, ancaq bu olayın İrandan gələn sifariş olmadığını deyirlər. Təqsirləndirilən şəxslər deputatı öldürmək niyyətlərinin olmadığını, dini mövzuda səsləndirdiyi fikirlərə görə onu cəzalandırmaq qərarına gəldiklərini vurğulayıblar. Bu üzdən, F.Mustafanın həyati önəmli orqanlarına yox, çiyin və ayaq hissəsinə atəş açdıqlarını deyiblər.
Estetik mərkəzdə cərrahiyyə əməliyyatları ilə bağlı cinayət işi açılıb
Qanunsuz estetik əməliyyatların aparılması barədə mediada yayılan məlumatlar əsasında "UĞUR 777 estetik mərkəz" ilə bağlı araşdırma aparılıb və cinayət işi başlanıb.
Bu haqda Baş Prokurorluğun məlumatında deyilir.
Açıqlamaya görə, həmin mərkəzin qanunsuz fəaliyyət göstərməsi, orada ayrı-ayrı şəxslərin bədən nahiyələrində estetik cərrahi əməliyyatlar nəticəsində onların sağlamlığına ağır xəsarət yetirilməsinə əsaslı şübhələr yaranıb.
Vurğulandığına görə, araşdırmalar nəticəsində o da aşkarlanıb ki, özlərini həkim-kosmetoloq kimi təqdim edənlərin müvafiq ali və ya orta ixtisas tibbi təhsili, habelə sertifikasiya şəhadətnaməsi yoxdur: "Toplanmış sübutlar əsasında Cinayət Məcəlləsinin 131.2 (ehtiyatsızlıqdan sağlamlığa ağır zərər vurma), 309.2 (ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərini aşma), 314.2-ci (ağır nəticələrə səbəb olan səhlənkarlıq) və digər maddələri ilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaqın aparılması üçün aidiyyəti üzrə Bakı şəhəri Nəsimi rayon Prokurorluğuna göndərilib".
Rəsmi açıqlamaya sözügedən mərkəzdən münasibət almaq mümkün olmayıb.
Xatırlatma
Son zamanlar Azərbaycanda plastik əməliyyat edən bəzi həkimlərin buna səlahiyyətlərinin olmaması ilə bağlı məsələlər geniş müzakirə olunur. Bu sahədə bir sıra həkimlərin heç müvafiq diplomunun olmadığı iddia edilib. Səhiyyə Nazirliyi ötən ilin dekabrında bu müraciətləri araşdırmaq məqsədilə səhiyyə nazirinin əmri əsasında xüsusi işçi qrup yaradıldığını bildirib.
AXCP: Xətai şöbəsinin sədri 30 sutka həbs edilib
Müxalifətdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) Xətai rayon şöbəsinin sədri Faiq Nağıyevin 30 sutka həbs edildiyi bildirilir.
Bu barədə noyabrın 12-i, axşam saatlarında AXCP-dən məlumat verilib. Amma partiyadan həbsin təfərrüatlarının hələ bilinmədiyi qeyd edilib. AXCP-dən bu "Konstitusiya günündə AXCP-yə hədiyyə" kimi dəyərləndirilib.
12 noyabr - Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya günüdür.
Məsələni Daxili İşlər Nazirliyi və başqa rəsmi qurumlardan dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb.
AXCP-dən daha əvvəl bildirilmişdi ki, F.Nağıyev noyabrın 12-də səhər saatlarında evdən çıxıb, lakin sonradan onunla əlaqə qurmaq mümkün olmayıb: "Çox güman ki, Faiq bəy də, bir çox cəbhəçilər kimi, saxlanıb".
Bununla bağlı AXCP sədri Əli Kərimli də paylaşım etmişdi: "AXCP Xətai rayon şöbəsinin sədri Faiq Nağıyev bu gün məni öz maşını ilə Milli Şura iclasına aparacaqdı. Ancaq Faiq bəy gəlib çıxmadı. Dostlar araşdırdılar və məlum oldu ki, artıq bir neçə saatdır Faiq Nağıyevlə əlaqə saxlamaq mümkün deyil. Əvvəlki təcrübələri nəzərə alaraq Faiq bəyin də polis tərəfindən saxlanıldığını düşünürük".
Ə.Kərimli bir müddət öncə də demişdi ki, ona ictimai əsaslarla sürücülük və mühafizəçilik edən 10 civarında şəxs bu il əsassız yerə həbs edilib.
Milli Şurada AXCP və daha bir neçə müxalif qüvvə yer alır. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası və ya qısaca Milli Şura 2013-cü ildə Azərbaycanda prezident seçkisi ərəfəsində müxalif siyasətçilərin birliyi kimi yaradılıb. Sonradan onu bəzi müxalif qüvvələr tərk edib.
Xatırlatma
Müxalifətdə olan AXCP-nin hazırda 15-ə yaxın üzvü uzunmüddətli həbsdədir. Üstəlik, bir çox fəalları inzibati qaydada həbs edilir. Onlar müxtəlif ittihamlarla üzləşsələr də, partiya onların hamısının siyasi sifarişlə həbs edildiyini açıqlayıb.
Azərbaycan rəsmiləri isə ölkədə siyasi məhbus olması ilə bağlı deyilənləri qəbul etmirlər. Onlar vurğulayırlar ki, siyasi məhbus siyahısında yer alan şəxslər sırf törətdikləri əmələ görə mühakimə ediliblər.
Bəzi hüquq müdafiəçilərinin hesablamalarına görə, hazırda Azərbaycanda 390-dan çox siyasi məhbus var.
Prezidentin Naxçıvandakı nümayəndəsi dəyişdi
Ceyhun Cəlilov Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) Azərbaycan prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edilib.
Prezident İlham Əliyev bununla bağlı bu gün, noyabrın 12-də sərəncam imzalayıb.
2022-ci ildən yaradılan bu vəzifəni indiyə qədər Fuad Nəcəfli tuturdu.
C.Cəlilov 2023-2024-cü illərdə Naxçıvan MR əmək və əhalinin sosial müdafiə naziri vəzifəsində işləyib, 2024-cü il aprelin 25-də isə Naxçıvan MR-in baş naziri vəzifəsinə təyin edilib.
3 il əvvəl...
1995-ci ilin dekabrından Naxçıvan MR Ali Məclisinə sədrlik edən Vasif Talıbovun üç il öncə, 2022-ci ildə istefaya göndərilməsi muxtar respublikada dəyişikliklərə səbəb oldu. Həmin il dekabrın 22-də prezident Əliyev ora öz səlahiyyətli nümayəndəsini göndərdi. Daha sonra muxtar respublikada bir çox vəzifəli şəxslər mənimsəmə və başqa ittihamla istintaqa cəlb edildilər.
Naxçıvan MR 1924-cü ildə yaradılıb. Onun Azərbaycanın başqa əraziləri ilə quru sərhədi yoxdur. Türkiyə, Ermənistan və İran İslam Respublikası ilə qonşudur.
Azərbaycan Konstitusiyası 30 yaşına çatdı
Azərbaycanın müxtəlif vaxtlarda çoxsaylı dəyişiklik və əlavələr edilən konstitusiyasının qəbul edilməsindən 30 il keçir.
Mövcud Azərbaycan Konstitusiyası 30 il əvvəl, 1995-ci il noyabrın 12-də qəbul olunub.
Müstəqil Azərbaycanın bu ilk Konstitusiyası 5 bölmə, 12 fəsil, 158 maddədən ibarət olub.
1995-ci ildən etibarən Konstitusiyaya üç dəfə- 2002-ci il avqustun 24-də, 2009-cu il martın 18-də, habelə 2016-cı il sentyabrın 26-da referendum yolu ilə əlavə və dəyişikliklər edilib.
2002-ci il...
2002-ci il dəyişikliklərindən sonra ölkədə proporsional seçki sistemi ləğv edilib və baş nazir Milli Məclis sədrindən önə çıxaraq ölkədə ikinci şəxs statusu alıb. (Proporsional seçki sistemi - səslərin ayrı-ayrı şəxslərə deyil, partiyalara verilməsi. 2002-ci ilə qədər Azərbaycan parlamentində yerlərin beşdə biri, 25 deputat bu sistemlə seçilirdi)
2009-cu il...
2009-cu ildə bir şəxsin ardıcıl iki dəfədən çox prezident seçilməsinə qoyulan qadağa aradan qaldırılıb. Bundan sonra prezident İlham Əliyev üçüncü, dördüncü və beşinci dəfə bu vəzifəyə yiyələnib.
2016-cı il...
Nəhayət, 2016-cı il referendumunda prezidentlik müddəti 5 ildən 7 ilə qədər artırılıb. Ölkədə vitse-prezidentlik statusu təsis edilib. Bundan bir il sonra - 2017-ci ildə ölkəyə 2003-cü ildən rəhbərlik edən İ.Əliyev öz xanımı Mehriban Əliyevanı Birinci vitse-prezident vəzifəsinə gətirib.
Ümumilikdə hər üç referendumda ölkənin Əsas qanununa çoxsaylı dəyişiklik və əlavələr edilib.
2009-cu ilə kimi Konstitusiya Günü qeyri-iş günü olsa da, həmin vaxtdan artıq iş günüdür.
Naxçıvanda Duz Muzeyi ləğv edilib
Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan Duz Muzeyi ləğv edilib.
Bu barədə AZƏRTAC-a açıqlamasında Naxçıvan MR Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş məsləhətçisi Məmməd Hüseynli bildirib. Onun sözlərinə görə, 2023-cü ildə "Duzdağ" otelinin balanssaxlayıcısı dəyişdiyindən muzey oradan "Naxçıvanqala" Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksinə köçürülüb: "Muzeydə olan 138 ədəd eksponatın böyük hissəsi duz materialından hazırlanıb. Muzeyin eksponatları Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinə veriləcək və orada yaradılacaq guşədə nümayiş etdiriləcək. Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi xalqımızın tarixinin, mədəniyyətinin, yeraltı və yerüstü sərvətlərinin nümayiş edildiyi, həmçinin daha çox ziyarətçilərin gəldiyi muzeydir. Bu səbəbdən ləğv edilmiş Naxçıvan Duz Muzeyinin fondunda olan eksponatların muzeyin fonduna verilməsi qərara alınıb".
Duz Muzeyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2017-ci il sentyabrın 12-də verdiyi sərəncamı ilə yaradılıb. 2018-ci ilin aprelində açılışı olmuşdu.
Duz istehsalı da dayandırılıb
Bundan əvvəl, oktyabrda Naxçıvan (MR) İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki "Naxçıvan Duz İstehsalı" MMC-də istehsal və qablaşdırmanın dayandırıldığı açıqlanmışdı. Nazirliyə istinadla yerli saytlarda yayılan məlumata görə, duz dağındakı 5 saylı mədəndə texniki təhlükəsizliyin gücləndirilməsi, eləcə də gələcəkdə duz istehsalının daha yüksək keyfiyyətdə təşkili məqsədilə şaxtadan duzun çıxarılması müvəqqəti dayandırılıb.
Bundan sonra həmin müəssisədə çalışdıqlarını bildirən bəzi şəxslər işsiz qalmalarından şikayətlənmişdilər. Onlar iddia edirdilər ki, müəssisə əl dəyişir və bunun da ziyanını onlar çəkirlər.
