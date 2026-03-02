Azərbaycan xəbərləri
Elmar Hüseynovun qətlindən 21 il keçir
Bu gün, martın 2-də "Monitor" jurnalının təsisçisi və baş redaktoru Elmar Hüseynovun öldürülməsinin 21 ili tamam olur.
Onu 2005-ci il martın 2-də işdən qayıdarkən yaşadığı evin qarşısında naməlum şəxs (şəxslər) odlu silahla qətlə yetirib. Hadisənin üstündən 21 il keçsə də, qətlin sifarişçi və icraçıları hələ də məsuliyyətə cəlb olunmayıblar.
Ölümündən sonra jurnalistin xanımı və azyaşlı oğlu Norveçə mühacirət edib.
E.Hüseynov 1967-ci il iyulun 17-də Bakıda doğulub. 1992-ci ildə Azərbaycan Mühəndis-İnşaat İnstitutunu bitirib. Bir müddət ixtisası üzrə çalışıb.
O, 1995-ci ildən jurnalist fəaliyyətinə başlayıb və ölümünə qədər bu peşədən ayrılmayıb. 1995-ci ildə "Trend" analitik-informasiya agentliyini, 1996-cı ildə isə "Monitor" jurnalını təsis edib. Həmçinin "Bakinski bulvar", "Bakinskiye vedomosti" qəzetlərinin təsisçisi olub.
2017-ci ilin aprelində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi (AİHM) E.Hüseynovun qətlinin Azərbaycanda effektiv araşdırılmadığına qərar verib. Bununla bağlı AİHM-ə onun xanımı Ruşaniyyə Hüseynova şikayət etmişdi. Qərara əsasən, Azərbaycan hökuməti mənəvi zərərə görə 20 min, hüquqi məsrəflərlə bağlı isə 10 min avro təzminat ödəyib.
Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanları isə bəyan ediblər ki, onlar bu qətlin açılması üçün bütün lazımı səyləri göstəriblər.
Azərbaycanda sosial şəbəkələrə giriş üçün yaş məhdudiyyəti olacaq
Prezident İlham Əliyev "uşaqların rəqəmsal mühitdə zərərli məzmun və təsirlərdən qorunması ilə bağlı tədbirlər haqqında" Sərəncam imzalayıb.
Sənəddə Nazirlər Kabinetinə tapşırılır ki, beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla, sosial şəbəkələrdə qeydiyyat zamanı yaş məhdudiyyətinin tətbiqi ilə bağlı normativ hüquqi aktların layihələrini üç aya hazırlayıb ona təqdim etsinlər.
Habelə, məktəbəhazırlıq qruplarında, ümumi təhsil müəssisələrində mobil, elektron cihazlardan istifadəyə dair qaydaların müəyyən edilməsi və tətbiqi ilə bağlı tədbirlər görülməsi tapşırılır.
Xatırlatma
Amma belə hal dünyada bir elə də yayılmayıb. Yalnız ötən il dekabrın 10-da Avstraliya yaşı 16-dan az olanların sosial mediadan istifadəsini qadağan edib. Bu, dünyada ilk belə haldır. Bir çox valideynlər və uşaq hüquqları fəalları bu addımı alqışlayıb, böyük texnologiya şirkətləri, söz azadlığı müdafiəçiləri isə tənqid ediblər.
Ardınca Böyük Britaniya da, Avstraliya kimi, uşaqlar üçün sosial media qadağasını nəzərdən keçirir. Hökumət sosial media qadağasının uşaqlar üçün effektiv olub-olmayacağını araşdıracağını bildirib.
Azərbaycanda isə bəzi ekspertlər hökumət orqanlarının bu məhdudiyyətdən sui-istifadə edəcəklərindən narahatdırlar. Onların fikrincə, ölkədə fundamental azadlıqlar qorunmur. Hərçənd, rəsmilər bununla razı deyillər.
Zamin Salayevin də cərimə kamerasına salındığı deyilir
11 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsində saxlanan müxalif Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP) fəalı Zamin Salayevin cərimə kamerasına (karser) salındığı bildirilir.
Bu barədə AXCP-dən məlumat verilib. Partiyadan vurğulandığına görə, dünən, fevralın 26-da o, telefon danışığında səhhətinin yaxşı olmadığını deyib: "Əlavə edib ki, onu, deyəsən, karserə salmaq istəyirlər, müəssisə rəhbərliyi tərəfindən problem yoxdur, sifariş başqa yerdən gəlib".
Bu məlumata 11 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsinin rəhbərliyi və Ədliyyə Nazirliyinin məsul şəxslərindən münasibət almaq mümkün olmayıb.
Son günlər Azərbaycan həbsxanalarında cəza çəkən başqa siyasi məhbus sayılan şəxslərdən də bəzisinin cərimə kamerasına salınması ilə bağlı şikayətlər eşidilir. Amma belə məlumatları rəsmilər nə təsdiq, nə də təkzib ediblər.
Hazırda Azərbaycan həbsxanalarına 340 civarında siyasi məhbusun olduğu bildirilir. Lakin rəsmilər siyasi məhbusların olması fikrini qəbul etmirlər.
Z.Salayev 2023-cü il mayın 22-də Qaradağ rayon Məhkəməsinin hökmü ilə 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Salayev həmin il fevralın 7-də saxlanmışdı, o, Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü (xuliqanlıq – silah və ya silah qisminə əşya tətbiq etməklə) maddəsi ilə ittiham edilirdi. AXCP fəalı ittihamı qəbul etmir.
Xatırlatma
AXCP-nin fəal üzvlərindən (Salyan şöbəsinin sədri) Z.Salayev bundan əvvəl, 2020-ci ilin aprelində Salyan rayon Məhkəməsində 2 il 3 ay azadlıqdan məhrum edilmişdi. Salayev həbsindən bir müddət əvvəl sosial şəbəkələrdə Salyan rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşı Həmzə Əzizov ilə mübahisəsinin videosunu yaymışdı. Həmin videoda AXCP üzvü Əzizovu rayonda yaşayan bir qadına qarşı təcavüzə görə ittiham edirdi. Video yayılandan sonra polis əməkdaşı Salyan rayon Məhkəməsində ona qarşı xüsusi ittiham qaydasında iddia qaldıraraq həbsini tələb etmişdi. Videoda haqqında bəhs olunan xanım isə Əzizova bıçaqla xəsarət yetirdiyinə görə 7 il həbsə məhkum edilib. O, polisin zorakı hərəkətlərindən müdafiə olunmaq üçün ona xəsarət yetirdiyini bildirib. Polis əməkdaşı isə onun dediklərinin həqiqətəuyğun olmadığını söyləyib.
Salayev 2022-ci il yanvarın 19-da - Amnistiya Aktı ilə əlaqədar vaxtından bir neçə ay əvvəl azadlığa çıxmışdı.
Bu il Azərbaycanda vaxtı keçmiş kreditlər artıb
Bu il fevralın 1-nə Azərbaycanda vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 557.5 milyon manat təşkil edib.
Mərkəzi Bankın (AMB) bu gün, fevralın 26-da yaydığı hesabatdan bəlli olur ki, bu, yanvarın 1-i ilə müqayisədə 6.3 faiz çoxdur.
Ölkədə problemli kreditlərin məbləği son 1 ildə isə 17.35 faiz artıb.
Yanvarın sonuna vaxtı keçmiş kreditlərin ümumi kredit portfelində xüsusi çəkisi 1.7 faiz təşkil edib. Bu nisbət ötən ilin sonuna 1.6 faiz olub.
Xatırlatma
Azərbaycanda 2015-ci ildə iki devalvasiya baş vermiş, manat iki dəfədən çox dəyər itirmişdi. Onda problemli kreditlərin 2 milyard manata yaxınlaşdığı açıqlanmışdı. 2019-cu il fevralın 19-da isə prezident fiziki şəxslərin xarici valyutada olan problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı fərman verdi. Onda 10 min dollara qədər kredit götürən fiziki şəxslərin borclarında devalvasiyalardan sonra yaranmış fərq dövlət hesabına ödənildi. Bundan sonra problemli kreditlər azaldı. Amma 2021-ci ilin əvvəlində yenidən vaxtı keçmiş kreditlərin artdığı açıqlanmışdı. Bu, onda koronavirus pandemiyası ilə izah edilirdi. Lakin sonradan vaxtı keçmiş kreditlərdə yenidən azalma müşahidə edilmişdi. Bununla belə, 2024-cü ilin sonlarından yenidən əks proses getməyə başladı.
İqtisadçılar bunu əhalinin maddi vəziyyətinin nisbətən ağırlaşması ilə izah edirlər.
Əliyev Yerevan sammitinə getməyəcək
"Ermənistanda keçiriləcək Avropa Siyasi Birliyinin sammitində müxtəlif səviyyələrdə təmsilçilik nəzərdə tutulmur". Yerli saytların məlumatına görə, bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov deyib.
Nazir bildirib ki, prezident İlham Əliyevin çox sıx qrafikində və təqvimində may ayında belə səfər nəzərdə tutulmayıb.
Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci sammiti 2026-cı il mayın 4-də Ermənistanda keçiriləcək
Bu qurum 2022-ci ildə, xüsusilə Ukraynadakı müharibədən sonra Avropada təhlükəsizlik və sabitliyi artırmaq məqsədilə təsis edilib.
Onun 7-ci sammiti ötən il Danimarkada keçirilib. Bu ilin yaz sammitinin Ermənistanda, 2028-ci ilin yazında isə Azərbaycanda keçirilməsi planlaşdırılır.
Xatırlatma
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olmuşdu. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi, ətraf yeddi rayonu işğal edilib. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib.
Ötən ilin avqustunda isə Vaşinqtonda prezident Donald Trampın vasitəçiliyi ilə 30 ildən çox münaqişədə olan Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi paraflanıb. Paraflanan mətində tərəflər bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıyır, habelə qarşılıqlı iddiaların geri çəkiləcəyi vurğulanır. Üstəlik, Azərbaycan Ermənistana onun ərazisindən daşınmaları da bərpa etdiyini açıqlayıb.
Xocalı faciəsindən 34 il keçir
Azərbaycanda hər il fevralın 26-da rəsmi qaydada Xocalı faciəsi yad edilir.
1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayının zirehli texnikası və hərbi heyətinin köməyi ilə Xocalı şəhərini işğal etdiyi bildirilir. İşğal nəticəsində 613 nəfər dinc sakinin qətlə yetirildiyi, 487 nəfərin yaralandığı, min 275 nəfərin əsir götürüldüyü, 150 nəfərin isə itkin düşdüyü açıqlanıb.
Xatırlatma
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olmuşdu. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi, ətraf yeddi rayonu işğal edilib. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib. Elə bundan sonra da Qarabağdan erməni əhali köç edib.
Ötən ilin avqustunda isə Vaşinqtonda prezident Donald Trampın vasitəçiliyi ilə 30 ildən çox münaqişədə olan Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi paraflanıb. Paraflanan mətində tərəflər bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıyır, habelə qarşılıqlı iddiaların geri çəkiləcəyi vurğulanır. Üstəlik, Azərbaycan Ermənistana onun ərazisindən daşınmaları da bərpa etdiyini açıqlayıb.
Sığorta bazarı bu il 4 faizdən çox kiçilib
Bu ilin yanvarında Azərbaycanda sığorta şirkətinin yığımlarının həcmi 156.6 milyon manat olub. Mərkəzi Bank (AMB) bildirir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 4.3 faiz azdır.
Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 62 milyon manat təşkil edib. Bu göstərici isə illik müqayisədə 30 faiz çoxdur.
Müstəqil ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycanda sığorta bazarında bir elə də rəqabət mühiti yoxdur. Onların fikrincə, bu da həm dövlətin, həm də vətəndaşların maraqları ilə üst-üstə düşmür.
Halbuki, ötən il bu sahədə sürətli artım olduğu bildirilirdi. Rəsmi açıqlamalara görə, 2025-ci ildə Azərbaycanda sığorta bazarının həcmi 10 faiz artaraq 1.5 milyard manata çatmışdı.
KOBİA ilə AZPROMO birləşdirildi
İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi (KOBİA) ilə İnvestisiyaların və İxracın Təşviqi Agentliyi (AZPROMO) əsasında yeni qurum yaradılır.
Bununla bağlı bu gün, fevralın 24-də prezident İlham Əliyev fərman verib.
Yeni yaradılan qurum İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı, İnvestisiyaların və İxracın Təşviqi Agentliyi olacaq.
KOBİA 2017-ci, AZPROMO isə 2021-ci ildə Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu (2003) əsasında təsis edilib.
Fərmana sözügedən qurumların kollektivlərindən münasibət almaq mümkün olmayıb.
Ötən həftə prezident Azərbaycanda 10 civarında publik hüquqi şəxsin birləşdirilərək yenidən yaradılması ilə bağlı fərman imzalamışdı. Fərman həmin qurumlarda idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə izah edilmişdi.
Müstəqil ekspertlər isə hesab edirlər ki, Azərbaycanın əsas gəliri - neft hasilatı azaldıqca və qiymətdən düşdükcə, hökumət belə optimallaşdırmaya gedir. Üstəlik, onlar düşünür ki, belə addımlar ölkədə reallıqda işsizlərin sayını artırır.
Azərbaycanda ödənişli yollarda sürət artırıldı
"Yol hərəkəti haqqında" və "Avtomobil yolları haqqında" qanunlarda dəyişiklik edilməsi ilə bağlı qanun layihəsi Milli Məclisdə üçüncü oxunuşda təsdiqlənib.
Layihəyə əsasən, ödənişli avtomagistrallarda sürət həddi minik və çəkisi 3.5 tondan az yük avtomobilləri üçün 130 kilometr/saat müəyyən edilir. İri avtobuslar, qoşqulu minik avtomobilləri və 3.5 tondan artıq yük avtomobilləri üçün isə 90 kilometr/saat.
Azərbaycanda yollarda sürət həddinin saatda 130 kilometr müəyyən edilməsi ilk dəfədir.
Ölkədə hazırda əsas ödənişli yol "Bakı–Quba–Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi" yeni avtomobil yoludur. Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindən başlayan bu yolun 129 kilometrlik hissəsi ödənişli əsaslarla fəaliyyət göstərir.
Qiymətlər avtomobildən asılı olaraq dəyişir.
- minik avtomobilləri və kütləsi 3.5 tona qədər olan yük avtonəqliyyat vasitələri üzrə 1 km üçün 9.3 qəpik (bütün yol üçün 12 manat)
- kütləsi 3.5 tondan yuxarı olan yük avtonəqliyyat vasitələri.. üzrə 1 km-ə 11.6 qəpik (15 manat)
- avtobuslar üzrə 1 km üçün 7.8 qəpik (10 manat)
- TIR-lar üzrə 1 km-ə 19.4 qəpik (25 manat)
Müstəqil ekspertlər hesab edir ki, böyük neft pullarının gəldiyi bir ölkədə ödənişli yolların olması və orada sürət həddinin artırılması sosial bərabərliyə imkan vermir. Həmin yolla müqayisədə alternativ ödənişsiz yolun isə nisbətən əlverişsiz olduğu vurğulanır.
Ekspertlərə görə, qanunvericiliyə bu dəyişiklik "pulun varsa, sürətdə problem yoxdur" deməkdir.
İnternetdəki paylaşımlara görə 4 nəfər tutulub
Son vaxtlar Azərbaycanda İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 510.2-ci maddəsinə əsasən altı nəfər inzibati məsuliyyətə cəlb edilib.
Bu barədə bu gün, fevralın 23-də Baş Prokurorluğun yaydığı məlumatda bildirilir. "Onlardan dördü barəsində inzibati həbs, ikisi barəsində isə inzibati cərimə tənbeh növləri tətbiq olunub", - məlumatda əlavə edilib.
Həmin maddədə söhbət sosial şəbəkələrdə və internet resurslarında ictimai mənəviyyatı təhqir edən, "əxlaq normalarına və milli-mənəvi dəyərlərə zidd" məzmunun paylaşılması və ya insan bədəni hissələrinin bu formada göstərilməsindən gedir.
Baş Prokurorluq bəhs edilən işlər üzrə detalları, o cümlədən məsuliyyətə cəlb edilən şəxslərin kimliyini açıqlamayıb, onların və ya vəkillərinin ittihama münasibəti bəlli deyil.
Xatırlatma
İnzibati Xətalar Məcəlləsinin bu maddəsi hazırda cəmiyyətdə mübahisələndirilən məsələlər sırasında yer alır. Bəzi hüquqşünaslar vurğulayır ki, orada "milli-mənəvi dəyərlərə zidd formada" dedikdə konkret nələrin nəzərdə tutulduğu xeyli mübahisəlidir və subyektiv qərarlara yol aça bilər.
Üstəlik, onlar hesab edirlər ki, bu maddənin tətbiqində də bəzən ayrıseçkiliyə yol verilir.
Bütün bunlarla yanaşı, ayrı-ayrı müxalifətçilərdə şikayətlənirlər ki, bir çox hallarda heç bir təhqir, böhtan xarakteri daşımayan sırf tənqidi statuslarına görə şərlənərək həbs edilirlər.
Hərçənd, rəsmilər də deyirlər ki, ölkədə heç kim tənqidi düşüncələrinə görə təqib edilmir.
Azərbaycan prezidenti İran nazirini qəbul edib, Bakıda birgə iclasları var
Prezident İlham Əliyev fevralın 23-də İran İslam Respublikasının yol və şəhərsalma naziri Fərzanə Sadiqi qəbul edib.
AZƏRTAC-ın xəbərinə görə, ikitərəfli gündəliyin genişlənməsini məmnunluqla qeyd edən Əliyev Azərbaycanla İranın birgə reallaşdırdığı layihələrin həm ölkələri, həm də region üçün geniş imkanlar açacağını vurğulayıb.
Söhbət zamanı fevralın 23-də Bakıda keçiriləcək "Azərbaycan ilə İran İslam Respublikası arasında iqtisadiyyat, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyası"nın 17-ci iclasının əhəmiyyətinə toxunulub, "Şimal-Cənub" nəqliyyat dəhlizi, Araz çayı üzərində Ağbənd, Kəlalə məntəqələrini birləşdirən avtomobil körpüsünün inşası müzakirə edilib.
Xanım F.Sadiq Azərbaycan-İran İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Birgə Komissiyasının həmsədridir.
Azərbaycan və İran, əsasən, nəqliyyat, energetika və iqtisadi sahələrdə birgə layihələr həyata keçirir. Əsas layihələrə Araz çayı üzərində Xudafərin, Qız Qalası hidroqovşağının tikintisi, "Şimal-Cənub" nəqliyyat dəhlizi daxildir.
Azərbaycanla İran Anlaşma Memorandumu imzalayıb
Fevralın 23-də həmçinin, Bakıda Azərbaycan ilə İran arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının 17-ci iclası keçirilib.
AZƏRTAC-ın xəbərinə görə, iclasda Azərbaycan ilə İran arasında ticarət-iqtisadi, nəqliyyat, energetika, su, humanitar sahələrdə əlaqələrin hazırkı vəziyyəti və inkişaf perspektivləri ətraflı müzakirə edilib.
Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev çıxışında qeyd edib ki, Ağbənd–Kəlalə avtomobil körpüsünün tikintisi artıq başa çatıb və sərhəd-gömrük infrastrukturunun inşası tamamlandıqdan sonra körpünün istismara verilməsi nəzərdə tutulur. Habelə vurğulanıb ki, sözügedən layihə Azərbaycanın digər ərazilərini Naxçıvanla ən qısa və səmərəli marşrutla birləşdirəcək, eyni zamanda, Fars körfəzi ilə Qara dənizi əlaqələndirən əlverişli avtomobil marşrutunun mühüm tərkib hissəsini təşkil edəcək.
İclasın yekununda həmsədrlər Komissiyanın iclasının nəticələrinə dair Anlaşma Memorandumu imzalayıb.Sənədin detalları açıqlanmır
Xatırlatma
Azərbaycanın İranla münasibətləri 2023-cü ilin əvvəlində Tehrandakı səfirliyə hücumdan sonra xeyli gərginləşmişdi. Həmin il yanvarın 27-də Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə "Kalaşnikov" avtomatı ilə silahlı hücumda səfirliyin bir əməkdaşı həlak olmuş, ikisi xəsarət almışdı. Amma son vaxtlar iki ölkənin münasibətlərində müəyyən yaxınlaşma müşahidə edilir. Hətta onlar birgə hərbi təlimlər də keçiriblər.
Azərbaycan heyvandarlıqda geriyə gedib
Azərbaycanda heyvandarlıq məhsullarının istehsalı azalıb. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin (DSK) aylıq hesabatında bildirilir.
Qurum qeyd edir ki, 2026-cı ilin yanvar ayı üzrə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun faktiki qiymətlərlə dəyəri 582.6 milyon manat təşkil edib. Onun da 549.8 milyon manatı heyvandarlıq, 32.8 milyon manatı isə bitkiçilik məhsullarının payına düşür.
Əvvəlki ilin müvafiq ayı ilə müqayisədə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 0.1 faiz, o cümlədən bitkiçilik məhsulları istehsalı 5.6 faiz artıb, heyvandarlıq məhsulları istehsalı 0.3 faiz azalıb: "2026-cı ilin yanvarında quş əti də daxil olmaqla, diri çəkidə 47.5 min ton ət, 158.9 min ton süd, 182.8 milyon ədəd yumurta istehsal edilib. 2025-ci ilin müvafiq ayına nisbətən ət istehsalı 0.4 faiz artıb, süd istehsalı 0.5 faiz, yumurta istehsalı 5.7 faiz azalıb".
DSK-nın hesabatına görə, son aylarda Azərbaycanda həm iribuynuzlu heyvanların, həm də qoyun və keçilərin sayında azalma var.
Halbuki, ötən il 2024-cü illə müqayisədə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 0.9 faiz, o cümlədən heyvandarlıq məhsulları istehsalı 0.3 faiz, bitkiçilik məhsulları istehsalı 1.5 faiz artmışdı.
Bütünlükdə isə ekspertlərin sözlərinə görə, Azərbaycanda 2015-ci ildən pambıqçılığın inkişafı həm örüş yerlərinin, həm də mal-qaranın azalmasına səbəb olub ki, həmin amillər də bütünlükdə heyvandarlığa təsirsiz ötüşməyib.
Azərbaycanın 9 vətəndaşı Almaniyadan geri qaytarılıb
Dünən, fevralın 19-da Azərbaycan vətəndaşı olan 9 nəfər Almaniya Federativ Respublikasından geri qəbul edilib.
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin bununla bağlı fevralın 20-də yayılan məlumatında bildirilir ki, bu, "Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında icazəsiz yaşayan şəxslərin readmissiyası haqqında" Saziş (2014-cü ildə imzalanıb) çərçivəsində gerçəkləşib.
Almaniyadan Azərbaycana qaytarılan şəxslərin adları açıqlanmır.
Rəsmi məlumatlara görə, 2020-2025-cü illər ərzində 16 ölkədən 2 min 235-dən çox şəxsin readmissiyası həyata keçirilib.
Son dörd il ərzində Avropa ölkələrindən (əsasən, Almaniyadan) Azərbaycana readmissiya edilən şəxslərdən, azı, beş nəfərin narkotik və başqa ittihamlarla həbsi diqqət çəkib. Onlar həbslərini mühacirətdə olarkən Azərbaycanla bağlı etiraz aksiyalarında fəallıqları ilə izah ediblər. Amma rəsmilər, bir qayda olaraq, insanların ölkədə tənqidi mövqelərinə görə əsassız yerə təqib olunmaları ilə bağlı deyilənləri qəbul etmirlər.
Readmissiya –dövlətin digər ölkələrin ərazisinə qanunsuz daxil olan şəxsləri geri qəbul etməsidir.
Bu saziş vətəndaşını geri qəbul edən ölkənin üzərinə bəlli öhdəliklər qoyur. Həmin şəxslərin əsassız təqibi yolverilməz sayılır və hökumət onların üzləşdiyi problemlərin həllinə dəstək verməlidir. Amma Azərbaycanda bununla bağlı şikayətlər var.
Qubada da neft-qaz axtaracaqlar...
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ilə "Gran Tierra Energy Inc." şirkəti arasında Quba–Xəzəryanı regionunda yerləşən qurudakı perspektiv sahə üzrə Kəşfiyyat, İşlənmə və Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişi imzalanıb.
Bu barədə fevralın 19-da SOCAR məlumat yayıb.
Sazişin şərtlərinə əsasən, layihənin operatoru qismində çıxış edəcək "Gran Tierra Energy Inc." (Kanada) 65 faiz iştirak payına malik olacaq. Geoloji kəşfiyyat iş proqramına qravimetrik məlumatların toplanması, 3D seysmik tədqiqatların aparılması və müqavilə sahəsinin karbohidrogen potensialının üzə çıxarılmasına yönəlmiş kəşfiyyat quyularının qazılması daxildir.
Sazişi Milli Məclis ratifikasiya etdikdən sonra qüvvəyə minəcək.
Xatırlatma
SOCAR tək ölkə daxilində yox, xaricidə də fəaliyyət göstərir. Şirkət ötən ay Kot-d'İvuarda yerləşən "Baleine" neft-qaz yatağının işlənməsi layihəsində 10 faiz iştirak payının alınması ilə bağlı "Eni S.p.A." şirkəti ilə saziş imzalamışdı.
Azərbaycanın neft hasilatı azalıb, qaz çoxalıb. 2025-ci ildə Azərbaycanda 27.7 milyon ton neft (- 4.8 faiz), 51.5 milyard kubmetr təbii qaz (+ 2.4 faiz) hasil edilib.
Azərbaycanın neft-qaz gəlirlərində azalma var. Ölkənin neft-qaz sektoruna daxil olan mallar üzrə ixracı 2026-cı ilin yanvarında 2025-ci ilin eyni ayı ilə müqayisədə dəyər ifadəsi ilə 825 milyon 222 min dollar və ya 29.5 faiz azalaraq 1 milyard 967 milyon 456 min dollara düşüb. Bu azalma, əsasən, neftlə bağlıdır. Həm ölkədə neft hasilatı azalır, həm də "qara qızıl"ın qiymətində son bir ildə ucuzlaşma var. Ölkənin ixracının 85 faizi neft və qazın payına düşür.
Son 10-12 ildə hökumət qarşısına qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməyi məqsəd qoyduğunu bildirsə də, açıqlanan rəqəmlərə görə, bu sahədə böyük irəliləyişlər əldə edilməyib.
ANAMA əməkdaşı minaya düşüb
Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) əməkdaşı Vasif Çobanovun xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən piyada əleyhinə minaya düşdüyü bildirilir.
Bu barədə AZƏRTAC-a ANAMA-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, hadisə işğaldan azad edilmiş Xocalı rayonunun Muxtar kəndi ərazisində fevralın 18-də baş verib: "Hadisə nəticəsində əməkdaş sol əlindən və üz nahiyəsindən müxtəlif xəsarətlər alıb".
Əlavə edildiyinə görə, Çobanov rayon mərkəzi xəstəxanasına təxliyə olunub: "Vəziyyəti qənaətbəxşdir, həyati təhlükəsi yoxdur".
Məsələyə zərərçəkənin özü və yaxınlarından münasibət almaq mümkün olmayıb.
Azərbaycanın rəsmi qurumlarının bildirməsinə görə, 10 noyabr sazişindən sonra ölkənin 70-dən çox vətəndaşı minaya düşərək həlak olub, 350 civarında şəxs isə müxtəlif xəsarət alıblar. Onlar habelə əvvəl qeyd edirdilər ki, Ermənistan işğaldan azad olunan ərazilərdə minaların xəritəsini vermir. Amma sonra Azərbaycanda saxlanılan Ermənistan hərbçilərindən bəzilərinin geri təhvil verilməsi əvəzi işğaldan azad edilən bir sıra rayonların minalanmış ərazilərin xəritələrinin alındığı bildirildi. Hərçənd sonra da Azərbaycan rəsmiləri bu xəritələrin böyük ölçüdə reallığı əks etdirmədiyini vurğuladılar. Buna cavab olaraq da Ermənistan baş naziri dedi ki, onlar əllərində olan bütün xəritələri Azərbaycana veriblər.
Xatırlatma
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olub. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi, ətraf yeddi rayonu işğal edilib. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib. Elə bundan sonra da Qarabağdan erməni əhali köç edib.
Ötən ilin avqustunda Vaşinqtonda prezident Donald Trampın vasitəçiliyi ilə 30 ildən çox münaqişədə olan Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi paraflanıb. Paraflanan mətində tərəflər bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıyır, habelə qarşılıqlı iddiaların geri çəkiləcəyi vurğulanır.