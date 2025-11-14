Zabil Qəhrəmanovun ailəsi ilə görüş və telefon danışıqlarına qadağa qoyulub

Gəncədəki 2 saylı istintaq təcridxanasında saxlanılan vəkil Zabil Qəhrəmanovun ailəsiylə ünsiyyət hüququ məhdudlaşdırılıb, görüş və telefon danışıqları yasaqlanıb. Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsində Z.Qəhrəmanovun işinin istintaqını aparan müstəntiq Rəşad Süleymanov belə qərar çıxarıb.
Qərarı qanunsuz sayan Z.Qəhrəmanov və vəkilləri onun ləğvindən ötrü məhkəməyə şikayət veriblər. Noyabrın 14-də Gəncə Şəhər Məhkəməsində bu şikayətə baxılıb.
Qərarın qanunsuz və əsassız olduğunu vurğulayan Z.Qəhrəmanovla vəkilləri bildiriblər ki, bir şəxsi heç bir ciddi əsaslandırma olmadan ailə üzvləriylə ünsiyyətdən məhrum etmək özbaşınalıqdır.
Hakim Məhəmməd Həsənli şikayəti təmin etmədiyindən, Z.Qəhrəmanovun ailə üzvləriylə görüş və telefon danışığına qadağa qüvvədə qalıb.
Z.Qəhrəmanovun vəkili Səadət Seyidli AzadlıqRadiosuna bildirib ki, məhkəmənin də qərarını ədalətsiz və qərəzli saydıqlarından, apellyasiya şikayəti verəcəklər:
“Zabil Qəhrəmanovun görüş və telefon danışığı hüququnun hansı məqsədlə əlindən alındığı müstəntiqin qərarından aydın deyil. Ailəsiylə ünsiyyət həbsdə olan şəxsin əsas hüquqlarından biridir və bunun məhdudlaşdırılması üçün çox ciddi arqument olmalıdır. Çox təəssüf ki, məhkəmə də öz qərarını əsaslandırmağa ehtiyac duymadı”.
“Müstəntiqlər səlahiyyətdən sui-istifadə edirlər, bilirlər ki, məhkəmələr...”
Vəkil “Həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin olunması haqqında” qanunun 19-cu maddəsinə də diqqət çəkib. Orada göstərilib ki, həbsdə olan şəxs nəinki yaxın qohumları, onun marağında olan başqalarıyla da həm görüşə, həm də telefonla danışa bilər. Qanun həbsdəki adama həftədə bir dəfə 4 saatadək görüş, həftədə iki dəfə 15 dəqiqəyədək telefonla danışmaq hüququ verir.
Səadət Seyidli həmin qanunun 19.8 maddəsini də xatırladıb. O maddəyə görə, həbsdə olan şəxsin görüş və telefonla danışıq hüququ “hazırlanan cinayətlərin qarşısını almaq, cinayət təqibini və şəxslərin təhlükəsizliyini təmin etmək” məqsədi ilə bəlli müddətə məhdudlaşdırıla bilər. Bu məhdudlaşdırma ya istintaq orqanının, ya da həbs yerinin müdiriyyətinin əsaslandırılmış qərarı ilə olmalıdır.
Amma bu məhdudiyyət heç bir halda, şəxsin vəkili ilə görüşü və ya telefonla danışmasına aid edilə bilməz.
Digər vəkil Nazim Musayev deyir ki, qanunda məhdudlaşdırma üçün nəzərdə tutulan istisnadan müstəntiqlər çox vaxt sui-istifadə edirlər. Nəticədə heç bir əsas olmadığı halda, şəxsin uzun müddət ünsiyyət hüquqları məhdudlaşdırılmış olur.
N.Musayev sui-istifadə hallarının artmasında məhkəmələrin də rolu olduğunu düşünür. Vəkilin fikrincə, məhkəmələr bu qəbildən şikayətlərə obyektiv yanaşıb, ədalətli qərarlar çıxarsalar, müstəntiqlər qanunun onlara verdiyi səlahiyyətdən bu dərəcədə sui-istifadə etməz:
“Müstəntiq bilər ki, şəxsin ailəsiylə görüş, danışıq hüququnu, heç bir əsas olmadığı halda, onun əlindən alsam, sabah məhkəmə mənim qərarımı onsuz da ləğv edəcək. Məhkəmələrin vəziyyətini hamımız bilirik. Müstəntiq də bilir ki, məhkəmə onun qərarını ləğv eləməyəcək. Ona görə istədiyi kimi davranır. Bu səbəbdən hesab edirəm ki, sui-istifadəyə şərait yaradan bu norma, ümumiyyətlə, ləğv olunmalıdır”.
Xatırlatma
Gəncə Regional Vəkil Bürosunda çalışan Z.Qəhrəmanov oktyabrın 23-dən həbsdədir. Ona Cinayət Məcəlləsinin 178.2.4-cü (xeyli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq) və 221.2.2-ci (ictimai qaydanın pozulmasının qarşısını alan şəxsə qarşı müqavimət göstərməklə xuliqanlıq) maddələriylə ittiham verilib.
İddia olunub ki, saxlandığı gün Z.Qəhrəmanov avtoyuma məntəqəsində işləyən Fazil İsgəndərovla mübahisə edib, onu vurub.
İddiaya görə, vəkil saxlandığı gün Şəmkir sakini Emin İbrahimov da Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinə ondan şikayət edib. Bildirib ki, Z.Qəhrəmanov 5 min 600 manat pulunu alaraq, ona vəkillik edib və prosesin onun istədiyi kimi başa çatacağına söz verib. Ancaq son nəticədə proses onun istədiyi kimi bitməyib.
Z.Qəhrəmanovsa hər iki ittihamın əsassız olduğunu, onu cəzalandırmaq üçün adları çəkilən şəxslərdən istifadə edildiyini deyir.
Həbsindən iki həftə öncə - oktyabrın 8-də Daxili İşlər Nazirliyindən gələn şikayət əsasında Vəkillər Kollegiyasının Rəyasət Heyətinin qərarı ilə Z.Qəhrəmanovun vəkillik fəaliyyətinin 6 aylıq dayandırılmasına qərar verilmişdi.
O, bir sıra səs-küylü işdə müdafiəçi qismində çıxış edib. Bunların arasında Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kəndində 11 yaşlı Nərmin Quliyevanın oğurlanıb meyitinin yandırılmasında suçlanan İlkin Süleymanovun, qətl ittihamı ilə 11 il cəza alıb, 4 il sonra bəraət hökmü ilə azadlığa çıxan Polad İsmayılovun məhkəmələrini sadalamaq olar. Z.Qəhrəmanov Tərtər hadisələrində bir neçə zərərçəkmişin və bir çox ictimai-siyasi fəalın da hüquqlarını qoruyub.