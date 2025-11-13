Paşinyan: TRIPP-in tikintisi gələn il başlayacaq

Ermənistanın cənubundakı strateji Sünik regionunda Beynəlxalq Sülh və Firavanlıq üçün Tramp Marşrutunun (TRIPP) tikintisinə 2026-cı ilin ikinci yarısında başlanacaq. Bunu ölkənin baş naziri Nikol Paşinyan noyabrın 12-də deyib.
Paşinyan parlamentdə layihə üçün yol xəritəsini təqdim edib. "Ermənistan hakimiyyəti müəyyən gecikmələr olsa da, qrafikə əməl etməyi hədəfləyir", – o vurğulayıb.
Baş nazirin sözlərinə görə, layihənin detalları ilə bağlı razılaşmalar 2026-cı ilin birinci yarısında yekunlaşdırılacaq və ilin ikinci yarısında tikinti işlərinə başlanacaq.
TRIPP üzrə razılaşma bu ilin avqustunda Ağ evdə Azərbaycanla sammitdə əldə olunub. ABŞ prezidenti Donald Tramp layihəyə adını verərək bəyannaməni şahid qismində imzalayıb. Bəyannaməyə əsasən, Ermənistan Azərbaycanla onun Naxçıvan eksklavı arasında "maneəsiz əlaqə" təmin etməyi üzərinə götürür, bunun qarşılığında Ermənistana "beynəlxalq və ölkələrarası kommunikasiyadan qarşılıqlı faydalar" vəd olunur.
Paşinyan parlamentdə TRIPP layihəsi çərçivəsində bəzi infrastruktur planlarından danışıb. O deyib ki, dəmir yolu sovet dövründə istifadə olunan marşrut üzrə çəkiləcək, çünki yeni istiqamət üzrə inşa etmək real deyil. Qaz kəməri dəmir yolundan xeyli şimalda yerləşəcək, elektrik xətləri də həmin istiqamətdə çəkiləcək.
Avtomobil yollarına gəlincə, əsas magistral yolların mövcud Şimal-Cənub avtomagistral şəbəkəsinə inteqrasiya ediləcəyi gözlənilir. Neft kəmərinə gəlincə isə o, planların hələ təsdiqlənmədiyini və bunun qismən beynəlxalq neft qiymətlərindən asılı olacağını bildirib.
Paşinyan layihənin sürətlə gerçəkləşdiriləciyini bildirib.
Sərhəd bəzi yerlərdə infrastruktura uyğun demarkasiya edilə bilər
Baş nazirin müavini Mher Qriqoryan isə bildirib ki, TRIPP layihəsinə görə Ermənistan və Azərbaycan bəzi sərhəd hissələrini qeyri-adi qaydada demarkasiya edə bilər: "Hər iki tərəfdə demarkasiya prosesini davam etdirməyə maraq var. İnfrastrukturun yerləşəcəyi məkan, onun yerinə uyğun sərhədin hansı hissələrinin demarkasiya olunması ilə bağlı spesifik danışıqlar aparılır".
AzadlıqRadiosunun erməni xidməti yazır ki, Ermənistan parlamentindəki əsas müxalifət fraksiyaları hökumət üzvləri ilə keçirilən iclası boykot ediblər. Onların mövqeyincə, Vaşinqton razılaşmaları çərçivəsində Ermənistan Sünikdəki yollar üzərində suverenliyini itirib, Azərbaycandan heç nə əldə etmir. Onlar Yerevanla Bakının parafladığı sülh sazişinə də skeptik yanaşırlar, deyirlər ki, hökumət güzəştləri davam etdirdikcə bu sənəd real sülh gətirməyəcək.
Paşinyan və hökuməti tənqidləri qəbul etmir. Onlar TRIPP-in Ermənistanın yurisdiksiyası altında qalacağını, ölkənin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü pozmadığını deyirlər. Hökumət bildirir ki, ABŞ-nin nəzarəti altında gerçəkləşəcək layihə regiondaxili kommunikasiyanı genişləndirəcək, Azərbaycan üzərindən tranzit imkanları vasitəsilə Ermənistana iqtisadi faydalar gətirəcək.