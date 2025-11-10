Paşinyan: Qarabağ danışıqları ilə bağlı sənədlər ilin sonunadək dərc olunacaq

Qarabağ məsələsi üzrə danışıqlara aid sənədlər bu ilin sonunadək ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Bunu Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bəyan edib. Öncəki liderlər onu danışıqları, 2020-ci ildə Azərbaycanla müharibəni idarə etməsi ilə bağlı tənqid edirdilər.
Keçmiş prezidentlər Robert Koçaryan və Serj Sarkisyan həftəsonu müsahibələrində bir daha Paşinyanı "real" sülh planını rədd etməkdə, beynəlxalq vasitəçiliklə aparılan danışıqları pozmaqda ittiham ediblər. Onların fikrincə, bu, 2020-ci il müharibəsinə gətirib çıxaran əsas amillərdən biri olub, nəticədə Ermənistan məğlubiyyətə uğrayıb.
Keçmiş prezidentlər onu da iddia ediblər ki, 2018-ci ildə küçə etirazları nəticəsində hakimiyyətə gələn Paşinyan ordunun idarəçiliyini, Ermənistanın müttəfiqləri, xüsusən Rusiya ilə münasibətləri düzgün qurmayıb. Onların sözlərinə görə, 44 günlük müharibə daha tez dayandırıla bilərdi, bu halda həm Qarabağ, həm də Ermənistan Azərbaycanın qarşısında daha güclü mövqedə olardı.
Ermənistanı "ən yaxın ağaca bağlamaq"
Paşinyan noyabrın 10-da Facebook paylaşımında Koçaryan və Sarkisyanın açıqlamalarını şərh edib: "Bu bəyanatlar bir daha təsdiqləyir ki, Qarabağ məsələsini bəzi qüvvələr Ermənistanı "ən yaxın ağaca bağlamaq üçün kəndir" kimi istifadə edib".
"O dövrdə "xalqların hüquqları", "tarixi ədalət" kimi anlayışlar əsl məqsədi sadəcə pərdələyirdi", – o əlavə edib.
Baş nazirin sözlərinə görə, "müharibəni dayandırmaq səyi" kimi təqdim olunan bütün təkliflər əslində Ermənistanın əl-qolunu daha çox bağlamağa xidmət edirdi: "Bu prosesin son məqsədi Ermənistan dövlətçiliyinə son qoymaq idi. Həmin ssenariyə əsasən, Qarabağ münaqişəsi yalnız Ermənistanın dövlətçiliyini itirməsi ilə nəticələnə bilərdi. Şəhidlərimizin fədakarlığı və Ermənistanla Qarabağdakı xalqımızın tarixi instinkti sayəsində biz o ssenaridən xilas olduq".
Paşinyan danışıqlar prosesinə aid sənədlərin dərcinin onun arqumentlərini daha aydın ortaya qoyacağını bildirib.
2020-ci ildə 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsində ümumilikdə 7 minədək hərbçi həlak olub. Noyabrın 9-da Moskvanın vasitəçiliyi ilə atəşkəs bəyanatı imzalanıb. 2023-cü ilin sentyabrında isə Bakı birgünlük əməliyyatla ərazi bütövlüyünü tam bərpa edib.