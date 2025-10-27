Həbsdəki jurnalistlər Hikmət Hacıyevin məhkəməyə gəlməsini tələb edirlər: 'Dediklərini sübut eləsin...'

Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin məhkəməyə çağrılıb dindirilməsi tələb edilir. “Toplum TV” internet televiziyasıyla bağlı cinayət işi üzrə həbsdə olan jurnalist və fəallar oktyabrın 27-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bu barədə vəsatət qaldırıblar.
Onlar H.Hacıyevin həbsdə olan jurnalistləri, o cümlədən “Toplum TV” əməkdaşlarını qaçaqmalçılıqda suçlamasını, bununla bağlı konkret faktlar olduğu iddiasını xatırladaraq, onun məhkəməyə gəlib, söylədiklərini sübuta yetirməsini istəyiblər.
Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun rəhbəri Akif Qurbanov H.Hacıyevlə yanaşı, Baş prokuror Kamran Əliyevlə müavininin, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisiylə müstəntiqlərin, eləcə də digər vəzifəlilərin məhkəmədə dindirilməsi barədə vəsatət qaldırıb:
“Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar da tələb edir ki, iş üçün əhəmiyyətli olan şahidlər çağrılıb dindirilsinlər. Aydındır ki, biz bura İlham Əliyevin göstərişiylə salınmışıq, sifarişi də yaxın çevrəsi icra edib. Onun yaxın çevrəsindəkilərdən Hikmət Hacıyev bizi “cinayətkar” adlandırır. Gəlsin bura, dediklərini sübut eləsin, biz də bilək”.
A.Qurbanov həmçinin onları ittiham edən məmurların öz gəlirlərini açıqlamasını tələb edib.
Azər Tağıyevin sədrlik etdiyi hakimlər kollegiyası H.Hacıyev və digər məmurların məhkəməyə çağrılması barədə vəsatətin baxılmamış saxlanmasına qərar verib.
Ardından “Toplum TV” işi üzrə məhkəmədə şahidlərin dindirilməsi başlanıb. Oktyabrın 27-də məhkəmədə dindirilən şahidlər arasında ABŞ-nin “German Marşal Fondu”nun Azərbaycan üzrə məsləhətçisi Mehriban Rəhimli, jurnalistlər Gülyetər Nadirqızı, Gülzar Məmmədli və digər şəxslər vardı. Şahidlərin bir neçəsi istintaqdakı ifadəsindən imtina edib və bunu həmin ifadənin təzyiq altında alınmasıyla əsaslandırıb.
“Toplum TV” işi üzrə məhkəmə prosesi noyabrın 3-də davam edəcək.
H.Hacıyev nə demişdi?
Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri H.Hacıyev ötən ilin dekabrında COP29 konfransının açılışında həbsdə olan media nümayəndələriylə bağlı sualı cavablandırarərkən demişdi:
“Adları çəkilən şəxslərin jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı təqib halları baş verməyib. Burada qeyri-jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı proseslərdən söhbət gedir. Həmin şəxslərlə bağlı konkret rəqəmləri də qeyd edə bilərəm. Burada böyük məbləğdə qanunsuz maliyyə dövriyyəsindən söhbət gedir. Özlərini media orqanı adlandıran təsisatlar belə qanunsuz maliyyə prosesində, maliyyə fırıldaqçılığında iştirak edərək Azərbaycan qanunlarının pozulmasını dərk etmirlər”.
Xatırlatma
“ToplumTV” işi üzrə həbslər 2024-cü ilin martından başlayıb. Həmin vaxt bu işlə əlaqədar 7 nəfər, o cümlədən “Toplum TV”nin qurucusu, media hüquqçusu Ələsgər Məmmədli, III Respublika Platformasının spikeri Akif Qurbanov, qurumun üzvü Ruslan İzzətli qaçaqmalçılıq ittihamıyla həbs olunublar. O zaman jurnalist Fərid İsmayılov və Elmir Abbasov haqqında alternativ qətimkan tədbiri seçilsə də, 2025-ci ilin yanvarında F. İsmayılov həbs edilib.
Fevralda “Toplum TV” işi üzrə daha bir jurnalist - Şahnaz Bəylərqızı da həbs olunsa da, o, elə həmin ayın sonunda ev dustaqlığına buraxılıb və ona dair cinayət işi ayrılıb.
Təqsirləndirilənlərə istintaqın sonunda qaçaqmalçılıqla yanaşı, cinayət yolu ilə əldə edilmiş külli miqdarda əmlakı leqallaşdırma, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma, əmək müqaviləsi olmadan işçiləri cəlb etmə və başqa ittihamlar da elan edilib. Onlara ittiham verilən maddələrdə 12 ilədək həbs cəzası nəzərdə tutulub.
Təqsirləndirənlərin heç biri ittihamları qəbul etmir, peşə fəaliyyətlərinə görə siyasi sifarişlə həbs olunduqlarını deyirlər.
Bütövlükdə 2023-cü ilin noyabrından başlayaraq Azərbaycanda qruplar halında 30 nəfərdən çox jurnalist, ictimai fəal qaçaqmalçılıq ittihamı ilə həbs edilib.
Yerli hüquq-müdafiə təşkilatlarının hazırladığı siyahılara görə, indi Azərbaycan həbsxanalarında 400-ə yaxın siyasi məhbus var.
Rəsmilər, bir qayda olaraq, vurğulayırlar ki, ölkədə heç kim sırf peşə fəaliyyətinə görə, siyasi səbəblərlə həbs edilmir. Onların iddiasına görə, adı həmin siyahılarda yer alanlar törətdikləri əmələ görə məsuliyyətə cəlb olunublar.