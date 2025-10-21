Jurnalist və vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinə qarşı cinayət işlərində əslində hansı ziddiyyətlər var?
Azərbaycanda jurnalist və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə qarşı son illər açılmış cinayət işlərində müdafiə tərəfi tez-tez sübutların çatışmazlığından, yaxud aşkar ziddiyyətlərdən söz açır. İttihamların sübuta yetirilməməsinin adiləşdiyini dilə gətirirlər. "Əslində" bu cür faktları yığaraq mənzərəni göstərməyə çalışıb.
Sentyabr 20, 2025
Rusiyanın Azərbaycanda təsir dairəsi: 'Beşinci kolon'un işi bitdimi?