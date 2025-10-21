Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2025, 21 Oktyabr, çərşənbə axşamı, Bakı vaxtı 23:15

#Əslində

Jurnalist və vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinə qarşı cinayət işlərində əslində hansı ziddiyyətlər var?

Jurnalist və vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinə qarşı cinayət işlərində əslində hansı ziddiyyətlər var?
Embed
Jurnalist və vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinə qarşı cinayət işlərində əslində hansı ziddiyyətlər var?

No media source currently available

0:00 0:08:21 0:00

Azərbaycanda jurnalist və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə qarşı son illər açılmış cinayət işlərində müdafiə tərəfi tez-tez sübutların çatışmazlığından, yaxud aşkar ziddiyyətlərdən söz açır. İttihamların sübuta yetirilməməsinin adiləşdiyini dilə gətirirlər. "Əslində" bu cür faktları yığaraq mənzərəni göstərməyə çalışıb.

Arxiv

Bütün hissələrə bax
TV proqramlara bax Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG