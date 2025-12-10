Keçid linkləri

Ukrayna uduzsa, Rusiyanın qonşularını nə gözləyir?

Ukrayna uduzsa, Rusiyanın qonşularını nə gözləyir?
Ukrayna uduzsa, Rusiyanın qonşularını nə gözləyir?

Ukrayna müharibəsi Kremlin strateji qələbəsi ilə bitərsə, bu, keçmiş SSRİ məkanına necə təsir göstərə bilər? Ukrayna sərhədlərinin zorla dəyişdirilməsi Rusiyanın digər qonşularını, regionu necə dəyişə bilər? "Əslində" Ağ evlə Kreml arasındakı danışıqlar kontekstində post-sovet məkanının perspektivini nəzərdən keçirib.

