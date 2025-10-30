Paşinyan: 2026-cı il seçkiləri sülh üçün vacibdir

2026-cı il seçkiləri sülh prosesi üçün vacibdir. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Parisdə 8-ci Sülh Forumunda müzakirə zamanı bildirib.
O, rəhbərlik etdiyi siyasi qüvvənin gələn ilin iyununda keçiriləcək parlament seçkilərində Ermənistan vətəndaşlarının dəstəyini qazanacağına əminliyini bildirib.
"Əminəm ki, Ermənistan Respublikası xalqı bu günədək əldə etdiyimiz uğurları dəstəkləyəcək. Ermənistan vətəndaşlarının sülh gündəmini və sülh prosesini dəstəkləyəcəyinə şübhə etmirəm", – baş nazir vurğulayıb.
N.Paşinyan Parisdəki 8-ci Sülh Forumu çərçivəsində onu da deyib ki, Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin qurulması və sərhədin açılması sadəcə zaman məsələsidir, çünki hazırda bunun qarşısında ciddi maneələr yoxdur.
"İnanıram ki, tamhüquqlu diplomatik münasibətlərin, açıq sərhədlərin, iqtisadi və siyasi əməkdaşlığın olacağı bir mərhələyə yaxınlaşırıq və normal qonşular kimi yaşayacağıq. Bu anın yaxınlaşdığına inanıram", – Paşinyan vurğulayıb.
Xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan daha öncə deyib ki, Türkiyə ilə çox intensiv dialoq aparılır və bu dialoq yaxın zamanda nəzərəçarpan nəticələr verəcək.
AzadlıqRadiosunun erməni xidməti yazır ki, Azərbaycanla 44 günlük müharibədən sonra Türkiyə ilə danışıqlar, hələlik, konkret nəticə verməyib: üçüncü ölkə vətəndaşları və diplomatik pasport sahibləri üçün sərhədin açılması, eləcə də Ani körpüsünün təmiri barədə razılaşmalar hələ də kağız üzərində qalır.
Oktyabrın əvvəlində Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurası Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması səylərinə dəstəyini bir daha təsdiqləyib.
2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib. Bu il avqustun 8-də Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Vaşinqtonda sülh sazişini paraflayıblar. Avqustun 8-də Azərbaycan, Ermənistan və ABŞ liderlərinin Vaşinqtonda imzaladığı bəyannamədə bölgədən TRIPP - "Tramp yolu"nun çəkilməsi nəzərdə tutulub. Bu marşrutun Ermənistanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və yurisdiksiyasını qoruyub saxlayacağı bildirilir.