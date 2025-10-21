Əliyev: Azərbaycan Ermənistana yük tranziti ilə bağlı məhdudiyyətləri götürüb

Azərbaycan Ermənistana yük tranziti ilə bağlı işğal dövründən bəri mövcud olan bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırıb.
AZƏRTAC-ın xəbərinə görə, bunu oktyabrın 21-də prezident İlham Əliyev qazaxıstanlı həmkarı Kasım-Jomart Tokayev ilə mətbuata bəyanatında deyib: "...Azərbaycan Ermənistana yük tranziti ilə bağlı işğaldan bəri mövcud olan bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırıb və ilk belə tranzit yük Qazaxıstan taxılının Ermənistana daşınması olub. Zənnimcə, bu, həm də Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülhün artıq kağız üzərində deyil, həm də praktikada olduğunun yaxşı göstəricisidir".
O əlavə edib ki, Azərbaycan ərazisində bütün avtomobil və dəmiryol əlaqələri gələn ilin ortalarına qədər tamamlanacaq: "Ümid edirik ki, digər ölkələrin ərazisində də hər şey belə sürətlə reallaşdırılacaq və belə olan halda, Zəngəzur dəhlizinin açılması 2028-ci ilin sonuna qədər baş verə bilər". (Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan "Zəngəzur dəhlizi" ifadəsini qəbul etmir və mövcud razılaşmada həmin adda dəhlizin yaradılmasının olmadığını vurğulayır-AR)
Prezident Əliyev oktyabrın 20-də dövlət səfəri ilə Qazaxıstana gedib.
Ermənistan Əliyevin bəyanatını alqışlayır
Yerevan Azərbaycan prezidentinin Ermənistana məhsul daşınmasına məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması barədə bəyanatını alqışlayır. Bunu baş nazir Nikol Paşinyanın mətbuat katibi Nazeli Bağdasaryan deyib: "Bu addım regional kommunikasiyaların açılması, qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsi, Vaşinqton razılaşmaları əsasında Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olması baxımından böyük məna daşıyır".
Xatırlatma
Ötən əsrin 80-ci illərində gərginləşən Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan və Ermənistan arasında toqquşmalara səbəb olub. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi, ətraf yeddi rayonu işğal edilib. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə və 2023-cü ildə birgünlük hərbi əməliyyatlar nəticəsində Bakı bütün ərazilərində suverenliyini bərpa edib.
Bu il avqustun 8-də 30 ildən çox münaqişədə olmuş Azərbaycan və Ermənistanın rəsmiləri Vaşinqtonda sülh müqaviləsinin mətnini paraflayıblar. Oval ofisdə ABŞ prezidentinin iştirakı ilə tərəflər görüşün nəticələri haqda bəyannamə də imzalayıblar. Bəyannaməyə əsasən, Ermənistanın cənubundan keçməklə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz əlaqə yaranacaq. TRIPP adlanan bu marşrut Ermənistanın suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və yurisdiksiyasını qoruyub saxlayacaq.
Paraflanan mətində tərəflər bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü tanıyır, habelə qarşılıqlı iddiaların geri çəkiləcəyi vurğulanır. Sənəddə habelə mübahisəli məsələlərin müzakirələrlə həlli vacib sayılır.