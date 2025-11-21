Yol polislərinə tabe olmayan sürücünün başına gələnlər: işgəncə, narkotik...

Bir müddət öncə Bakıda müxtəlif küçə və prospektlərdə “Opel” markalı 77-DK952 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin yol hərəkəti qaydalarını pozmasını əks etdirən görüntülər yayılmışdı. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda iddia olunurdu ki, Orxan Zülfüqarov narkotikin təsiri altında avtoxuliqanlıq edib, ondan çox avtomobilə ziyan vurub, yol polislərinin “saxla” əmrinə tabe olmayıb.
29 yaşlı O.Zülfüqarov Cinayət Məcəlləsinin 221.3 (silah qismində əşyadan istifadə etməklə xuliqanlıq), 234.1-1 (satış məqsədi olmadan külli miqdarda narkotik əldə etmə, saxlama), 263.1 (yol hərəkəti qaydalarının pozulması, zərərçəkmiş şəxsin sağlamlığına az ağır zərər vurulduqda) və 264 (yol-nəqliyyat hadisəsi yerindən qaçma) maddələri ilə həbs olunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmüylə ona bu maddələrlə 6 il həbs cəzası kəsilib.
O.Zülfüqarov isə yol hərəkəti qaydalarını pozmasını, polislərdən qaçarkən bir neçə maşına ziyan vurmasını etiraf etsə də, üzərindən 2.6 qram metamfetamin çıxması haqda ittihamı rədd edir, narkotiklə heç bir əlaqəsi olmadığını deyir. O bildirir ki, bir neçə maşınla onu təqib edən yol polisləri 3-cü mikrorayon dairəsində saxlayıb, Nəsimi rayonu, 20-ci polis şöbəsinə aparandan sonra orada narkotiklə şərlənib.
"Hər yerimə vururdular"
O.Zülfüqarovun dediyinə görə, onu Yol-Patrul Xidməti avtomobilləri təqib edəndə qorxduğuna görə saxlamayıb, sürüb evinə getmək qərarı verib. Lakin 3-cü mikrorayon dairəsində tıxacda qarşısını digər maşınlar kəsib:
“Qorxdum ki, məni tutub döyəcəklər. Dayananda gördüm ki, biri əlində “bita” ilə gəlir. Gəlib maşınımı əzdi. Ona görə düşüb qaçdım. Amma yol polisləri arxamca qaçıb məni tutdular, 20-ci bölməyə apardılar”.
Onun sözlərinə görə, 20-ci polis şöbəsində əməkdaşlar arasında danışıqlardan həbs olunacağını eşidib. Düşünüb ki, onu avtoxuliqanlığa görə inzibati qaydada həbs edəcəklər.
“Bir az sonra narkotiki gətirib dedilər ki, çəkiliş olacaq, həmin vaxt onu cibimdən çıxarıb, mənim olduğunu deməliyəm. Dedim ki, eləməyəcəm. Bundan sonra elə işgəncələr başladı... Başıma, üzümə, bədənimə - hər yerimə vururdular. Kürəyimdən, sağ ayağımdan və sağ böyrümdən tok verdilər...”, - O.Zülfüqarovun sözləridir.
O, üç gün sonra istintaq təcridxanasına daxil olanda da həm üzündə, həm də bədənində xəsarət izləri, qançırlar olub və bütün bunlar sənədləşdirilib.
Onun sözlərinə görə, 20-ci polis şöbəsində üstündən narkotik tapılmasını öncə çəkilişlə rəsmiləşdirmək istəsələr də, sonra üzündəki xəsarətləri nəzərə alıb, fikirlərindən daşınıblar. Narkotikin hal şahidlərinin iştirakı ilə tapıldığı protokollaşdırılıb.
O.Zülfüqarov isə deyir ki, nə hal şahidləri olub, nə də dövlət hesabına təyin edilən vəkil. O vurğulayıb ki, Qeybulla Cavadov ona faktiki vəkillik eləməyib, onu ilk dəfə Nəsimi Rayon Məhkəməsində - haqqında həbs qərarı çıxarılanda görüb.
Hadisə vaxtı avtomobilləri əzilmiş 4 nəfər zərərçəkmiş qismində tanınıb. Onlar dəymiş ziyanın ödənildiyini bildirərək, O.Zülfüqarovdan şikayət və tələbləri olmadığını deyiblər.
Hökm dəyişdirilib
Apellyasiya məhkəməsi noyabrın 13-də O.Zülfüqarov haqqında hökmü dəyişib. Məhkəmə onun narkotiklə şərlənmə barədə dediklərini haqlı sayıb və CM-in 234.1-1 maddəsi ilə ona bəraət verib. O.Zülfüqarovun istintaqda narkotikin ona məxsusluğu haqda etiraf ifadəsi özünün də dediyi kimi, işgəncənin nəticəsi kimi qəbul edilib.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həmçinin xuliqanlıqla bağlı ittihamı da nisbətən yüngülləşdirib və CM-in 221.3 maddəsindən 221.2.2 (xuliqanlıq - ictimai qaydanın pozulmasının qarşısını alan hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət göstərməklə törədildikdə) maddəsinə tövsif olunub.
Şikayətçi olmadığına görə 263.1 maddəsilə ittihama xitam verilib.
Ümumilikdə cəza isə 6 ildən 2 il 3 aya endirilib.
O.Zülfüqarov 2024-cü il yanvarın 30-dan həbsdədir.