Azərbaycana 100 kiloqramdan çox narkotik daşınmasında suçlanan Rusiya vətəndaşı bəraət aldı

Yüz kiloqramdan çox narkotik ittihamıyla 6 ay həbsdə saxlanılan Şamil Musayev bugünlərdə azadlığa buraxılıb. Məhkəmə onun təqsirsiz olduğu və nahaqdan həbsdə saxlandığı qənaətinə gəlib. Beləcə, Ş.Musayev haqqında bəraət hökmü çıxarılıb.
Rusiya vətəndaşı olan və Dağıstanda yaşayan Ş.Musayev sürücüdür və 18 ildir Rusiyadan İrana və başqa ölkələrə yük daşıyır. O bu il mayın 15-də İrandan Rusiyaya kahı və brokoli yükü apararkən, Astara Gömrüyündə saxlanılıb.
Bir gün sonra - mayın 16-da Dövlət Gömrük Komitəsinin Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr İdarəsinin yaydığı məlumatda bildirilirdi ki, “Cənub-Astara” gömrük postunda yoxlama zamanı tərəvəz yükünün içində 118 kiloqram 444 qram narkotik (marixuana) aşkarlanıb.
Ş.Musayevlə bağlı cinayət işinin materiallarında isə iddia olunur ki, gömrükçülər onun sürdüyü “Volvo” markalı yük maşınını yoxlayarkən, 32 bağlama brokoli yükünün içində 100 kiloqramdan çox narkotik tapıblar.
“Yükə baxdım, gördüm ki...”
Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 206.3.2-ci (öncədən əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən qaçaqmalçılıq) və 234.4-1-ci (satış məqsədilə xüsusilə külli miqdarda narkotik əldə etmə, daşıma, saxlama) maddələri ilə suçlanan Ş.Musayev özünü təqsirli bilməyib və indiyədək dəfələrlə İrandan Rusiyaya yük daşıdığını söyləyib. Bu dəfə də İranın Astara şəhərində Əli adlı şəxsin kahı yükünü Moskva və Sankt-Peterburq şəhərlərinə aparırmış. Onun sözlərinə görə, yükləri terminalda bağlı şəkildə maşına Əlinin “İbi” adlı işçisi yükləyib:
“Yükə baxdım, gördüm ki, qara rəngli plastmas qutularda kahıdır. Amma ağ qutularda başqa yük də var. Dedi ki, bu da brokolidir. “İbi”yə etirazımı bildirdim ki, axı Əli ancaq kahı demişdi. “İbi” bildirdi ki, kahı yükü azdır, maşının qoşqu hissəsini doldura bilmirlər, ona görə brokoli də göndərirlər. Narazılığımı görüb, Əliyə zəng elədi. Ona dedim ki, əlavə yük götürmək istəmirəm. Əli bildirdi ki, narahat olma, yükdə heç bir problem yoxdur, kahı az olduğuna görə brokoli də göndərilir”.
Ş.Musayev İranda əlaqə saxladığı Əlinin telefon nömrəsini həm istintaqa, həm də məhkəməyə təqdim edib.
“Maşına yüklənmiş yükün içində dəqiq nə olduğunu bilməmişəm”
O, mayın 15-də gecə saatlarında İran gömrük-keçid məntəqəsində yoxlamadan keçib, səhərə yaxın Azərbaycanın “Cənub-Astara” gömrük postunda saxlanılıb.
Sürücü deyir ki, tərəvəzlərin qablaşdırıldığı qutulara kənardan baxarkən, içində narkotik olduğunu görmək və ya bilmək mümkün deyildi. Onun sözlərinə görə, yük daşıyan sürücü kimi, qablaşdırılmış vəziyyətdə maşınına yüklənmiş qutuları açıb, içində hansı malın olub-olmadığını yoxlamaq ixtiyarı yox idi və yalnız yükün xarici görünüşünü yoxlaya bilərdi: “Ona görə də mən maşına yüklənmiş yükün içində dəqiq nə olduğunu bilməmişəm”.
Şahid kimi dindirilən gömrükçülər deyiblər ki, yük maşınında narkotik tapılanda Ş.Musayev bundan xəbərsiz olduğunu söyləsə də, onu qaçaqmalçılıq və xüsusilə külli miqdarda narkotik satışı ittihamı ilə həbs ediblər.
Amma məhkəmə araşdırmalardan sonra bu nəticəyə gəlib ki, Ş.Musayevin bu narkotikə aidiyyəti olduğunu təsdiqləyən sübutlar yoxdur.
Azərbaycanın da qoşulduğu “Beynəlxalq Yükdaşımaları Müqaviləsi haqqında” 19 may 1956-cı il tarixli Cenevrə Konvensiyasına görə, beynəlxalq yükü qəbul edən sürücü yalnız yük yerlərini, yükün və onun qablaşdırılmasının xarici görünüşünü yoxlamalıdır. Daşınan məhsulun adı barədə bilgilər beynəlxalq avtomobil sürücüsünün nəzarət sahəsinə aid deyil.