Heyvan haqları fəalı: 'Narkotikin necə olduğunu bilmirəm, amma məni bununla cəzalandırıblar'

Heyvan haqları qoruyucusu, ictimai fəal Elxan Mirzəyev oktyabrın 15-də öz məhkəməsində deyib ki, narkotikdən tam uzaq biri olsa da, bu ittihamla cəzalandırılıb.
Yaxınlarının AzadlıqRadiosuna verdiyi bilgiyə görə, Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində E.Mirzəyev haqqında 2 aylıq həbs qərarından verilmiş şikayətə baxılıb.
Məhkəmədə E.Mirzəyev cəmiyyətə daim faydalı olmağa çalışdığını söyləyib, vəkili də bunu vurğulayıb. İctimai fəal ağacların kəsilməsinə qarşı mübarizə apardığını, xəstə heyvanların qayğısına qaldığını, yaşadığı rayonda insanların üzləşdiyi problemlərin çözümü üçün müxtəlif instansiyalara şikayətlər yazdığını deyib. O, məmurlarda özünə qarşı formalaşan qərəzli münasibəti də belə özəlliklərinə bağlayıb.
Heç bir vəsatət təmin edilməyib
E.Mirzəyev himayəsində iki azyaşlı uşağı olduğunu, onlardan birinin cəmi 1 yaşına çatdığını da hakimlərin diqqətinə çatdırıb və sonra sözlərini yekunlaşdırıb: "Mən heç vaxt narkotikdən istifadə eləməmişəm, heç necə olur, bilmirəm. Amma məni bununla cəzalandırıblar".
Vəkili E.Mirzəyev saxlanılarkən olub-bitənlərin şahidi olanların dindirilməsi, kamera görüntülərinə baxılması barədə vəsatət versə də, məhkəmə vəsatətlərin heç birini təmin etməyib.
Sonda Pərviz Hacıyevin sədrlik etdiyi hakimlər kollegiyası ictimai fəal haqqında Lerik rayon Məhkəməsinin oktyabrın 3-də İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 206-cı (qanunsuz olaraq narkotik maddələrin istehlakı, satış məqsədi olmadan az miqdarda hazırlanması, əldə edilməsi və s.) maddəsiylə çıxardığı 2 aylıq həbs qərarını qüvvədə saxlayıb.
Ailəsinin bildirdiyinə görə, E.Mirzəyev oktyabrın 1-də saxlansa da, onun cəzası ayın 3-dən hesablanır.
İctimai fəal Lerik rayonu, Günəşli kəndindəki evinin həyətində 20-dən çox sahibsiz itə baxır və Azərbaycanda 10 ildən çoxdur heyvan haqları fəalı kimi tanınır. O, zaman-zaman heyvan haqları barədə sosial mediada tənqidi çıxışları, etiraz aksiyaları ilə gündəmə gəlib.
Heydər Əliyev Fondu və Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə 2019-cu ildə yaranmış "Toplan" Sahibsiz İtlərə Qayğı Mərkəzi, E.Mirzəyev də daxil, bir neçə heyvan haqları fəalını 2022-ci ildə cərimələtdirmişdi. Mərkəz fəalların onların nüfuzuna zərər vurduğunu iddia etmişdi. İctimai fəallar özlərini təqsirli saymadıqlarından məhkəmə iddiasının və çıxarılmış hökmün sifarişli olduğunu demiş, "Toplan"da saxlanılan heyvanlara işgəncə verildiyini iddia etmişdilər.