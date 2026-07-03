Xamenei basdırılır: Azərbaycanlılar onu 'uğursuz lider' kimi xatırlayır
İran dörd aydan sonra keçmiş ali lideri Əli Xameneini dəfn edir. Xamenei fevralın sonunda ABŞ və İsrailin birgə zərbəsi ilə həlak olmuşdu. Onun 40 illik hakimiyyəti dini rejimin möhkəmlənməsi, amma eyni zamanda dərin böhranlarla yadda qaldı. Azərbaycanlı fəal Mahmud Bilgin bildirir ki, Xamenei insan hüquqları, mədəniyyət və iqtisadiyyat baxımından uğursuz lider olub. Onun dövründə İran Azərbaycanında sənaye və kənd təsərrüfatı tənəzzül edib: "Sosial rifahın kəskin pisləşməsi fonunda yerli işçi qüvvəsi iş tapmaq üçün digər fars bölgələrinə köç etmək məcburiyyətində qaldı".