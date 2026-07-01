Fon der Lyayen Bakıda insan haqlarından danışmadı: 'Ümid etməyin'
Həbsdə olan jurnalist və fəallar Azərbaycana səfər edən Avropa Komissiyası prezidenti Ursula fon der Lyayenə açıq məktub ünvanlayaraq, onu Bakı rəsmiləri ilə görüşlərdə insan haqları məsələlərini qaldırmağa çağırıb. Hüquq müdafiəçisi Zəfər Əhmədov deyir ki, səfərin əsas məramı artıq bəllidir – Cənubi Qafqazda sülhə nail olmaq, infrastrukturu gücləndirmək və Azərbaycanın enerji resurslarını Avropaya çatdırmaq: "Dünyadakı qlobal böhran və Yaxın Şərqdə baş verən hadisələr fonunda insan haqları məsələsi təhlükəsizlik və karbohidrogen maraqlarından sonra ikinci plana keçib. Bu, acı bir reallıqdır".