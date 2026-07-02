Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2026, 02 İyul, cümə axşamı, Bakı vaxtı 22:45
Aktual

Korrupsiyadan danışana təzyiq qadağan edildi, bəs kim inanacaq?

Korrupsiyadan danışana təzyiq qadağan edildi, bəs kim inanacaq?
Embed
Korrupsiyadan danışana təzyiq qadağan edildi, bəs kim inanacaq?

No media source currently available

0:00 0:02:58 0:00

Korrupsiya barədə məlumat verən şəxslərə və onların yaxın qohumlarına təzyiq göstərilməsi qadağan edilir. Bu norma prezident İlham Əliyevin "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Qanuna edilən dəyişikliklərin icrası ilə bağlı imzaladığı yeni sənəddə öz əksini tapıb. Hüquq müdafiəçisi Zəfər Əhmədov isə qanundakı bu dəyişikliyin real təsirinin olacağına şübhə ilə yanaşır. Ekspert 2023-cü ildən bəri ölkədə korrupsiya araşdırması aparan jurnalistlərin müxtəlif ittihamlarla həbs edildiyini xatırladaraq vurğulayır: "İfşaçıya birbaşa bu səbəbdən təzyiq göstərilmir – təzyiqlər başqa bəhanələrlə olur və vətəndaş əlaqəni sübut edə bilmir".

Bölmələr

TV proqramlara bax Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG