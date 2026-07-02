Keçid linkləri

RFE/RL-in bütün saytları
site logo site logo
Əvvəlki Növbəti
Elan:
2026, 03 İyul, cümə, Bakı vaxtı 00:16

Azərbaycan videoları

AŞPA prezidenti Bakıya ön şərt qoydu: 'Tanınmış siyasi məhbusları azad edin'

AŞPA prezidenti Bakıya ön şərt qoydu: 'Tanınmış siyasi məhbusları azad edin'
Embed
AŞPA prezidenti Bakıya ön şərt qoydu: 'Tanınmış siyasi məhbusları azad edin'

No media source currently available

0:00 0:18:02 0:00

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) prezidenti Petra Bayr AzadlıqRadiosuna müsahibə verib. Müsahibədə uzun müddətdir gərgin qalan Azərbaycan-AŞPA münasibətlərinin mövcud vəziyyətini təhlil etməyə və gələcək gözləntilərə işıq salmağa çalışmışıq: "Fikrimcə, Azərbaycan rəhbərliyi siyasi kursunda heç bir dəyişiklik etmədən Avropa qurumlarının onları yenidən qucaq açıb qarşılayacağını gözləyir. Bu, baş verməyəcək".

VPN-siz oxumaq

Saytın bloklandığı yerlərdə belə bu səhifəni açan link

Arxiv

Bütün hissələrə bax
TV proqramlara bax Radio proqramları dinlə
XS
SM
MD
LG