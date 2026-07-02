AŞPA prezidenti Bakıya ön şərt qoydu: 'Tanınmış siyasi məhbusları azad edin'
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) prezidenti Petra Bayr AzadlıqRadiosuna müsahibə verib. Müsahibədə uzun müddətdir gərgin qalan Azərbaycan-AŞPA münasibətlərinin mövcud vəziyyətini təhlil etməyə və gələcək gözləntilərə işıq salmağa çalışmışıq: "Fikrimcə, Azərbaycan rəhbərliyi siyasi kursunda heç bir dəyişiklik etmədən Avropa qurumlarının onları yenidən qucaq açıb qarşılayacağını gözləyir. Bu, baş verməyəcək".
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