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2026, 30 İyun, çərşənbə axşamı, Bakı vaxtı 00:19
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İsrailin qərarı Bakıda hansı küləkləri əsdirəcək

İsrailin qərarı Bakıda hansı küləkləri əsdirəcək
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İsrailin qərarı Bakıda hansı küləkləri əsdirəcək

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İsrail hökuməti 1915-ci il hadisələrini "erməni soyqırımı" kimi tanımaq barədə qərar qəbul edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu addımı açıq şəkildə pisləməsə də, tənqid edib və Tel-Əvivi qərarını yenidən nəzərdən keçirməyə çağırıb. Bəs bu qərar Bakı üçün nəyi dəyişir? Siyasi şərhçilər hesab edir ki, İsrailin bu addımı Azərbaycanı çətin vəziyyətə salıb – çünki Bakı həm İsraillə strateji tərəfdaşdır, həm də Türkiyənin yaxın müttəfiqidir. İndi Bakı bu iki tərəf arasında tarazlığı necə qoruyacaq? Bu sual hələ də açıq qalır.

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