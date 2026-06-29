İsrailin qərarı Bakıda hansı küləkləri əsdirəcək
İsrail hökuməti 1915-ci il hadisələrini "erməni soyqırımı" kimi tanımaq barədə qərar qəbul edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu addımı açıq şəkildə pisləməsə də, tənqid edib və Tel-Əvivi qərarını yenidən nəzərdən keçirməyə çağırıb. Bəs bu qərar Bakı üçün nəyi dəyişir? Siyasi şərhçilər hesab edir ki, İsrailin bu addımı Azərbaycanı çətin vəziyyətə salıb – çünki Bakı həm İsraillə strateji tərəfdaşdır, həm də Türkiyənin yaxın müttəfiqidir. İndi Bakı bu iki tərəf arasında tarazlığı necə qoruyacaq? Bu sual hələ də açıq qalır.