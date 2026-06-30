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Siyahıya 'təhqir və böhtan' əlavə olunur – saytlar məhkəməsiz bloklana bilər

Siyahıya 'təhqir və böhtan' əlavə olunur – saytlar məhkəməsiz bloklana bilər
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Siyahıya 'təhqir və böhtan' əlavə olunur – saytlar məhkəməsiz bloklana bilər

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Milli Məclisdə "yayılması qadağan edilən məlumatların siyahısı"nın genişləndirilməsi müzakirə olunur. Təklifə əsasən, siyahıya "təhqir, böhtan və şəxsi həyatın toxunulmazlığını pozan məlumatlar" da əlavə ediləcək. Yeni dəyişikliklərlə dövlət orqanları zərərçəkmiş şəxsin şikayətini gözləmədən, öz təşəbbüsü ilə saytları müvəqqəti bloklaya biləcək. Hazırda isə bu addım yalnız məhkəmə qərarı ilə mümkündür.

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Saytın bloklandığı yerlərdə belə bu səhifəni açan link

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