'Bakını vururduq, Pezeşkian qoymadı' - İrandan iddialar
Bir neçə gün əvvəl İran parlamentinin deputatı Kamran Qəzənfəri iddia etmişdi ki, ABŞ-İsrail-İran arasında yaşanan gərginlik fonunda Tehran hökuməti Bakıya zərbə endirmək niyyətində olub, amma prezident Məsud Pezeşkian buna mane olub. AzadlıqRadiosu bu iddianın doğruluğunu müstəqil şəkildə təsdiqləyə bilməyib. Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov isə İranın belə bir addım ata biləcəyinə inanmadığını bildirib: "İran parlamentinin bəzi üzvləri bu cür bəyanatlar verirlərsə, demək, müəyyən məqsədləri var. Bu, bir növ xəbərdarlıq xarakteri daşıyır".