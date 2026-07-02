"Bizi bundan da pis günə qoymaq fikrindədirlər" - Pensiya yaşını gözləyən qadın
Azərbaycanda iyulun 1-dən qadınların pensiya yaşı da kişilərdə olduğu kimi 65-ə qaldırılıb. Zərdab rayon sakini Vəsilə Qasımova pensiya alacağı günü səbirsizliklə gözləyir. Deyir ki, hazırda yalnız toyuq-cücə saxlamaqla dolanır: "63 yaşım var, deyirdim, pensiyaya çıxacağam... Görürəm ki, yox. Pensiya yaşını 65 yaşa qaldırıblar. Hələ bizi bundan da pis günə qoymaq fikrindədirlər". İqtisadçı Akif Nəsirli isə xəbərdarlıq edir ki, ölkədə 50 yaşdan yuxarı iş tapmaq çətindir. Bu səbəbdən pensiya yaşının artırılması həmin insanları gəlirsiz qoya bilər.