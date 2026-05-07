'Azərbaycanda biopsiyaların 90 faizi lazımsızdır' - türkiyəli həkim səhv diaqnozlardan danışır
Milli Onkologiya Mərkəzindəki müşahidələrini bölüşən türkiyəli mütəxəssis Hamdi Koçer AzadlıqRadiosuna açıqlamasında bildirib ki, əsas problem Azərbaycandakı bir çox həkimin öz sahəsi üzrə dar ixtisaslaşmış mütəxəssis olmamasıdır. H.Koçerin sözlərinə görə, Azərbaycandan müraciət edən pasiyentlərdə tez-tez yanlış diaqnozlara rast gəlinir. Mütəxəssis vurğulayıb ki, ölkədə təyin edilən onkoloji əməliyyat və biopsiyaların təxminən 90 faizinə, əslində, heç bir ehtiyac yoxdur.