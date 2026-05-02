6 medaldan 5-ni legionerlər qazanıb – bu uğurdurmu?
Azərbaycanın güləş üzrə milli komandası Avropa çempionatını 13 medalla başa vurub. Bununla belə, kişilərdən ibarət yığmanın, demək olar ki, yarısının legionerlərdən təşkil olunması ictimaiyyətdə ciddi müzakirələrə səbəb olub. Xüsusilə, sərbəst güləş üzrə medal qazanan 6 idmançıdan 5-nin milliləşdirilmiş legioner olması diqqət çəkir. İdman jurnalisti Rəşad Ergün bildirir ki, milliləşdirmə müasir idmanda geniş yayılsa da, güləş Azərbaycanda dərin tarixi köklərə malik olduğundan yerli idmançıların yetişdirilməsi bu qədər çətin olmamalıdır.