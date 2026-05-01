Şahin Mustafayevin Ermənistandakı kəndindən REPORTAJ: 'Bizə yaxşı qonşu idilər'
Mustafayevlər vaxtilə Ermənistanın Cucevan kəndində yaşayan yeganə azərbaycanlı ailə idi. Lakin burada heç kim onları yad hesab etmirdi. Qarabağ münaqişəsinin amansız dalğası bu möhkəm qonşuluq bağlarından da yan keçmədi. Kənd sakinləri mehriban qonşuları — Abdulla, xanımı Maizər və ailənin ilki Şahin də daxil olmaqla, dörd övladı ilə vidalaşmalı oldular. Tavuş vilayətinin Cucevan kəndində Şahinin anası Maizəri hələ də xoş xatirələrlə yad edirlər. Sakinlərin sözlərinə görə, o, kəndin bütün gəlinlərinə qızıl üzük hədiyyə edər, toyların ən fəxri qonağı sayılardı.