Azərbaycan Ombudsman və LGBT ilə bağlı tövsiyələri necə icra edib

Azərbaycan Avropa Şurası komissiyasının Ombudsman institutu ilə bağlı tövsiyəsini qismən yerinə yetirib. İrqçi və LGBTI-fobik nifrət nitqi ilə bağlı ikinci tövsiyəni isə yerinə yetirməyib. Bunu Avropa Şurasının müstəqil ekspert orqanı olan İrqçilik və Dözümsüzlüyə qarşı Avropa Komissiyası (ECRI) oktyabrın 29-da bildirib.
Komissiya Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstana 2023-cü ildə verilmiş və prioritet izlənilməsi tələb olunan tövsiyələrin icrasına dair nəticələrini yayıb.
Ombudsmana namizədləri prezident göstərirsə...
Azərbaycan hakimiyyətinə verilən birinci prioritet tövsiyə Ombudsman (İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil) institutunun səlahiyyətlərini, müstəqilliyini və effektivliyini ECRI-nin standartlarına tam uyğunlaşdırmaq olub. Bundan ötrü tövsiyə olunub ki, ombudsman şəffaf seçilsin və təyin olunsun; Ombudsman Aparatında ayrı bir qurum yaradılsın və bu qurum ayrıseçkilik və bərabərlik məsələləri ilə bağlı işlərə və şikayətlərə baxsın; Aparatın əməkdaşlarının imkanları artırılsın.
Komissiya ombudsmanı parlamentin seçməsini doğru istiqamətdə addım kimi qiymətləndirir. Amma qeyd edir ki, hazırda qanunla müəyyən edilmiş prosedur yetərincə şəffaf deyil, icra hakimiyyətinin seçim prosesinə təsiri böyükdür. Namizədləri prezidentin irəli sürdüyü vurğulanır. ECRI Ombudsman institutunu gücləndirmək yönündə müəyyən addımların atıldığını, amma yenə də bu tövsiyənin qismən yerinə yetirildiyini bildirir.
Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri, müstəqil tənqidçilər də Ombudsmanın müstəqil qurum kimi fəaliyyət göstərmədiyini, hökumətin təsiri altında olduğunu deyirlər. Buna sübut olaraq ombudsmanın illik hesabatlarında ölkədə işgəncə hallarının salınmaması göstərilir. Ancaq rəsmi orqanlar təcridxanalarda, cəzaçəkmə müəssisələrində işgəncə iddialarını qəbul etmirlər.
LGBTI-fobik nifrət nitqi üzrə məlumat bazası yaradılmayıb
2023-cü ildə Azərbaycan üçün irəli sürülmüş ikinci prioritet tövsiyə irqçi və LGBTI-fobik nifrət nitqi, nifrət cinayətlərinin məlumat bazasını yaratmaq, bu məlumatların ictimaiyyət üçün əlçatan etməklə bağlı olub. ECRI təəssüflə qeyd edir ki, bu yöndə heç bir addım atılmayıb. Məlumatların cinayətin kateqoriyası, nifrət motivinin növü, hədəf qrup, məhkəmə icraatının gedişi və nəticələri üzrə kateqoriyalara bölünməsi istənilmişdi. Komissiya bu tövsiyənin yerinə yetirilmədiyi qənaətinə gəlib.
Azərbaycan hakimiyyətinin bu gün yayılmış hesabatda deyilənlərə münasibəti bəlli deyil. Ancaq indiyədək hakimiyyət təmsilçiləri ölkədə fundamental azadlıqların, eləcə də cinsi azlıqların hüquqlarının qorunduğunu bildirir.