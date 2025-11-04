Gələn ildən vergi güzəşti başa çatır-fərqli yozumlar

Azərbaycanda özəl sektorda 2019-cu ildən tətbiq olunan gəlir vergisi güzəştinin müddəti 2025-ci ildən sonra uzadılmayacaq. Artıq bununla bağlı bir sıra rəsmi açıqlamalar da olub.
Güzəşt mərhələli şəkildə ləğv ediləcək.
2026-cı ildən etibarən aylıq gəliri 2 min 500 manata qədər olanlar üçün 3, 2027-ci ildən 5, 2028-ci ildən isə 7 faiz vergi tətbiq ediləcək.
Aylıq gəliri 2 min 500 – 8 min manat olanlar:
2026-cı ildə – 75 manat + 2 min 500 manatdan artıq hissənin 10 faizi
2027-ci ildə – 125 manat + 2 min 500 manatdan artıq hissənin 10 faizi
2028-ci ildən – 175 manat + 2 min 500 manatdan artıq hissənin 10 faizi.
Aylıq gəliri 8 min manatdan çox olanlar:
2026-cı ildə – 625 manat + 8 min manatdan artıq hissənin 14 faizi
2027-ci ildə – 675 manat + 8 min manatdan artıq hissənin 14 faizi
2028-ci ildən – 725 manat + 8 min manatdan artıq hissənin 14 faizi.
Rəsmi və müstəqil izah…
Rəsmilər gəlir vergisi ilə bağlı güzəştin ləğvini "əmək bazarının rəsmiləşdirilməsi sahəsində əldə edilmiş nailiyyətləri qorumaq və daha da artırmaq, eyni zamanda leqallaşma prosesinin davam etməsinə münbit şərait yaratmaq" məqsədi ilə əsaslandırırlar.
Ancaq müstəqil iqtisadçılar məsələni fərqli dəyərləndirirlər. İqtisadçı Natiq Cəfərli vətəndaşın vergi yükünün artdığını vurğulayır. Onun fikrincə, rəsmilər deməlidir ki, vergi yükü artanda vətəndaşın istehlak xərcləri azalır, xərclər azalanda istehlak artmır, bu isə iqtisadi aktivliyə ziyan vuracaq.
"İqtisadiyyat naziri vergilərin azalmasına çalışmalıdır ki, iqtisadi aktivliyin artması mümkün olsun. Bundan başqa, vergi artımı əmək bazarının leqallaşmasına necə müsbət təsir edə bilər axı?!", - o, Facebook səhifəsində sual edir.