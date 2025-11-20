Zelenski ABŞ müdafiə rəsmiləri ilə görüşəcək. Ziddiyyətli sülh planı xəbərləri gəlir

Prezident Volodimir Zelenski noyabrın 20-də Kiyevdə ABŞ Müdafiə Nazirliyinin yüksəkvəzifəli rəsmiləri ilə görüşəcək. Bu arada Moskva və Vaşinqtonun Ukraynanın ciddi güzəştlər etməsini nəzərdə tutan sülh planı hazırlamaları barədə xəbərlər yayılıb.
Noyabrın 19-da axşam yayılan xəbərlərə görə, ABŞ-nin hazırladığı yeni təklif Ukraynaya müharibəni dayandırmaq üçün öz ərazilərinin bir hissəsindən və bəzi silahlarından imtina etməsini nəzərdə tutur.
ABŞ-nin təkliflərində Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin sayının azaldılmasının, Rusiya işğalına qarşı döyüşdə həlledici rol oynamış ABŞ hərbi yardımının geri çəkilməsinin də yer aldığı bildirilir.
Bundan savayı, Ukrayna ərazisində heç bir xarici qoşunun yerləşdirilməsinə icazə verilməməli, Kiyev uzaqmənzilli silahlar almamalıdır.
"The Financial Times" və "Reuters" təklif barədə detallı yazıb. Bunlar mahiyyətcə Rusiyanın bu ilin əvvəlindən irəli sürdüyü sərt tələblərlə üst-üstə düşür. ABŞ prezidenti Donald Tramp yanvarda vəzifəyə keçəndən Ukrayna müharibəsi ilə bağlı Moskva ilə birbaşa danışıqlara başlayıb.
Zelenski Trampın qətiyyətini alqışlayır
Ukrayna rəsmilərinin bu xəbərlərə reaksiyası hələlik ictimaiyyətə açıqlanmayıb. Təkliflə birbaşa tanış olan bir ukraynalı rəsmi onun məzmununu təsdiqləsə də, əlavə şərh verməyib.
Zelenski noyabrın 19-da Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla danışıqlar üçün Ankarada olub. O, Ukraynanın ərazi verməsi və ya ordusunun zəiflədilməsi ilə bağlı Moskvanın daha öncəki tələblərini rədd etmişdi. Prezident bu şərtlərin Ukraynanı zəiflədəcəyini, gələcəkdə yeni işğal riskinə açıq qoyacağını deyirdi.
"Ümid edirəm ki, bu xəbər doğru deyil. Yazılanlar Ukraynanın, Avropanın və ABŞ-nin milli maraqları üçün çox pis razılaşmadır. Açığı, şokdayam", – 2012–14-cü illərdə ABŞ-nin Rusiyada səfiri olmuş Maykl Makfol deyib.
Təkliflə bağlı xəbərlər yayılandan az sonra Zelenski Telegram-da Türkiyə prezidentinə son danışıqlara ev sahibliyinə görə təşəkkür edib.
O, prezident Trampın qətiyyətli addımlarını və liderliyini, eləcə də bu müharibəni bitirmək üçün hər bir "güclü və ədalətli" təklifi alqışladığını yazıb: "Və yalnız prezident Tramp və Amerika Birləşmiş Ştatları bu müharibənin nəhayət bitməsi üçün yetərli gücə malikdir".
Təkliflər Zelenskini çətin vəziyyətə sala bilər.
"Dəhşətli bir plandır"
Ukrayna qüvvələri cəbhədə daha böyük və daha yaxşı təchiz olunmuş Rusiya ordusunu çətinliklə geri oturdur, Moskvanın qüvvələri də böyük itkilər verir.
Rusiya həmçinin artıq tükənmiş ukraynalıları ruhdan salmaq üçün ölkənin şəhərlərinə, enerji infrastrukturuna qışöncəsi ağır zərbələr endirir.
"Əgər mediada yazılanlar gerçəkdirsə, bu, dəhşətli bir plandır", – Atlantik Şurasının eksperti, 2014-cü ildə Krımın işğalından sonra Rusiyaya qarşı ABŞ sanksiyalarının baş memarlarından olan Den Frid belə deyir.
"Keçmişə baxsaq, bu, ayaq tutmayacaq bir manevr də ola bilər. Tezliklə daha çox şey öyrənərik. Administrasiyanın Ukrayna ilə bağlı addımları nadir hallarda qorxduğumuz qədər pis olur, amma umduğumuz qədər yaxşı da olmur", – o əlavə edib.
Sülh planı ilə bağlı xəbərlərdən öncə isə Rusiya Ukraynanın Ternopol şəhərində iki yaşayış binasını qanadlı raketlərlə vurub, azı 26 nəfər həlak olub, onlarla insan yaralanıb.
Ölkə daxilində isə Zelenski hökuməti ətrafında böyük korrupsiya qalmaqalı intensivləşir. Parlament üzvləri Zelenskini administrasiya rəhbəri Andrey Yermakı vəzifədən azad etməyə çağırıb.